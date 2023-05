11 cărți, 11 izvoare ale memoriei

1. Ca să nu se aleagă praful de toate, de Cosmin Perța

Editura Polirom, 2023

„Prin acest microroman, Cosmin Perța introduce în proza română contemporană un personaj inedit, situat la granița subțire dintre antierou și supererou. Rezistent la orice tip de durere fizică, Samson pare condamnat la o suferință interioară continuă, un Sisif modern în România anilor ’90.” (Victor Cobuz)

Cosmin Perța (născut în 1982, la Vișeu de Sus, Maramureș) este poet, prozator și eseist. În 2012 a obținut premiul Tânărul prozator al anului.

2. Poezii, de Jorge Luis Borges

Editura Polirom, 2023

„Este semnificativ faptul că activitatea literară a lui Jorge Luis Borges a început şi s-a încheiat cu poezia. Mai mult, se poate spune că opera lui literară este în mod esenţial poezie.” (Andrei Ionescu)

Jorge Luis Borges (1899-1986) s-a născut la Buenos Aires, într-o familie înstărită. La douăzeci şi doi de ani publică primul său volum de poezii, Fervor de Buenos Aires. Continuă să publice apoi, alături de poezii, şi eseuri. În anii ’30 începe să scrie proză scurtă. Publică primul său volum important, Istoria universală a infamiei, la vârsta de treizeci şi şase de ani. Amestecul de realitate şi ficţiune din acest volum va deveni o caracteristică importantă a prozei de mai târziu a lui Borges. Tot în această perioadă, publică două dintre cele mai cunoscute colecţii de povestiri ale sale, Ficţiuni şi Aleph. Odată cu înaintarea în vârstă, vederea îi slăbeşte şi reîncepe să scrie proză scurtă şi poezie. Ultima sa carte, Atlas, o scrie alături de María Kodama, cu care se va căsători cu o lună înainte de moarte.

3. Ulise, de James Joyce (traducere nouă de Rareș Moldovan)

Editura Polirom, 2023

„Cele mai frumoase cuvinte despre marele roman joycean le-a spus, probabil, celălalt protagonist de superclasă al prozei anglo-saxone din secolul XX, William Faulkner: «De Ulise trebuie să te apropii aşa cum se apropie predicatorul baptist analfabet de Vechiul Testament: cu credinţă». Şi, desigur, cu o răbdare şi o atenţie avertizate că vor fi subminate de fiecare cuvânt şi de fiecare frază. Pentru că puţine cărţi sunt mai fascinante şi mai geloase pe propria lor existenţă, pe cât de improbabilă, pe atât de strălucitoare, decât Ulise”. (Mircea Mihăieș)

James Joyce (1882-1941), unul dintre cei mai importanți scriitori din toate timpurile, a debutat în 1907, cu un volum de poezii, urmat de celebra colecție de povestiri Oameni din Dublin (1914). În timpul Primului Război Mondial a locuit în Elveția, unde a lucrat la Portret al artistului la tinerețe și la Ulise. Publicat la Paris, în 1922, Ulise a devenit rapid una dintre cele mai importante opere ale Modernismului și unul dintre romanele clasice ale literaturii universale.

4. Diavolii din Loudun, de Aldous Huxley

Editura Polirom, 2023

În 1632, într-o comunitate de ursuline din orășelul Loudun încep să apară cazuri de pretinsă posedare demonică. Exorcizările publice practicate asupra călugărițelor stârnesc vâlvă și atrag o sumedenie de curioși din Franța și din străinătate. Denunțat de stareța Jeanne des Anges, care nu-i putuse ierta refuzul de a deveni duhovnicul mănăstirii, chipeșul preot Urbain Grandier e acuzat că, în înțelegere cu diavolul, le-ar fi sedus spiritual și sexual pe călugărițe. Spre nenorocul lui, Grandier, ambițios și lipsit de scrupule, își făcuse deja dușmani puternici, printre care însuși cardinalul Richelieu. Drept urmare, va fi condamnat, supus torturilor și ars pe rug pentru vrăjitorie. Deși mai puțin cunoscută decât alte cărți ale sale, Diavolii din Loudun, remarcabilă analiză a acestui scandal faimos în epocă, este considerată una dintre cele mai bune lucrări non-ficționale ale lui Aldous Huxley.

Aldous Huxley (1894-1963) s-a născut în orașul englez Godalming, comitatul Surrey, într-o familie cu îndelungată tradiţie intelectuală. În 1908 și-a început studiile la Eton College, iar după o întrerupere de doi ani le-a continuat la Balliol College din Oxford. În 1916 a publicat prima sa carte, volumul de versuri Roata în flăcări (The Burning Wheel). Patru ani mai târziu, în 1920, i-a apărut un volum de povestiri, Limbo, urmat - la doar un an - de primul său roman, Galben de Crome. Minunata lume nouă, unul dintre romanele de referinţă ale secolului trecut, a fost publicat în 1932. În 1937, Huxley s-a mutat în Statele Unite împreună cu soţia și fiul. Aici a început să experimenteze drogurile psihedelice, relatându-și ulterior trăirile în faimosul eseu Porţile percepţiei (1954, sursa de inspiraţie pentru numele celebrei formaţii The Doors).

5. Trupul nostru muritor. O istorie universală a morții, de Andrew Doig

Editura Polirom, 2023

Motivele pentru care oamenii mor s-au schimbat ireversibil în timp. În doar câteva secole, omenirea a evoluat de la o lume în care bolile și violența puteau doborî pe oricine și la orice vârstă, iar foametea secera milioane de vieți, la una în care în multe țări excesul de mâncare a devenit o problemă mai mare decât lipsa ei. De ce și cum s-au schimbat cauzele deceselor atât de mult într-un timp atât de scurt? De ce cu doar puține secole în urmă bolile infecțioase făceau ravagii, pe când astăzi principalele cauze sunt bolile coronariene și atacul cerebral? Și ce ne spun toate aceste schimbări despre felul cum au trăit înaintașii noștri? Profesorul Andrew Doig de la Universitatea din Manchester răspunde acestor întrebări și ne oferă o edificatoare istorie universală a morții.

6. Micul prieten, de Donna Tartt

Editura Litera, 2023

Într-un orășel din Mississippi, Harriet Cleve Dusfresnes crește în umbra amintirii fratelui ei, Robin, care, la vârsta de nouă ani, a fost găsit spânzurat de un copac din curtea casei lor. Ucigașul nu a fost niciodată identificat, iar familia nu și-a revenit după tragedie. Pentru Harriet, care a copilărit liber, cutreierând prin lumea imaginației sale fertile, Robin reprezintă legătura cu un trecut extraordinar, despre care a auzit doar povești sau pe care doar l-a întrezărit în albumele de fotografii. Teribil de încăpățânată, precoce pentru cei doisprezece ani ai săi și cufundată în scrierile de aventuri ale lui Stevenson, Kipling și Conan Doyle, ea se hotărăște să-l găsească pe făptaș și să-și răzbune fratele. Are un singur aliat, devotatul ei prieten Hely, și cei doi se lovesc în curând de mistere care nu au nimic de-a face cu jocul copiilor: sunt întunecate, amenințătoare și aparțin lumii adulților. Roman ambițios și strălucitor, bogat în paradoxuri morale și observații asupra fragilității umane, Micul prieten explorează ideea de crimă și pedeapsă, precum și complicațiile și consecințele ascunse care stau în calea căutării adevărului și dreptății.

7. Libertate și evoluție, de Adrian Bejan

Editura Litera, 2023

Scrisă pentru un public de toate vârstele, inclusiv pentru cititori interesați de știință, de imagini din natură, de similaritate și de nonuniformitate, de istorie și de viitor, dar și pentru cei care își găsesc pur și simplu bucuria în jocul ideilor, cartea relevă cât de numeroase concepte de „schimbare de design” capătă o justificare științifică solidă și cum ele coexistă alături de evoluția naturii, a societății, a tehnologiei și a științei.

8. Revoluția longevității, de Daniel Levitin

Editura Litera 2023

Prin explorarea sa cu privire la adevărata natură a procesului de îmbătrânire și folosindu-se de cercetările din neuroștiințe și din domeniul psihologiei diferențiale, Levitin prezintă strategii de reziliență și mecanisme practice, cu substrat cognitiv, la care ar trebui să apeleze toată lumea pe măsură ce anii trec. Revoluția longevității aduce o abordare nouă și extrem de fundamentată despre felul în care ne gândim la ultimele decade de viață, și cu siguranță că va revoluționa felul în care ne pregătim pentru vârsta senectuții, atât ca indivizi, cât și în cadrul familiei sau ca cetățeni într-o societate în care speranța de viață continuă să crească. Sună bine, nu?

9. Suferință și extaz, de Meg Mason

Editura Litera, 2023

Martha Friel împlinește patruzeci de ani. Cândva, lucra la „Vogue” și plănuia să scrie un roman. Acum, scrie pe internet. A locuit o vreme la Paris. Acum, locuiește în Oxford, într-o comunitate restrânsă. Este singura persoană care nu are un doctorat, un copil sau pe amândouă. Stă într-o casă pe care o urăște, dar din care nu se îndură să plece. Și totuși, trebuie să plece acum, când soțul ei, Patrick, genul care gătește și iubește necondiționat, a părăsit-o. Un roman tulburător!

10. Nu mă poți răni, de David Goggins

Editura Litera 2023

Pentru David Goggins, copilăria a fost un coşmar - sărăcia, prejudecata şi abuzul fizic i-au colorat zilele şi i-au bântuit nopţile. Prin autodisciplină, duritate mentală şi mult efort, Goggins s-a transformat dintr-un tânăr supraponderal şi depresiv, fără niciun viitor, într-o emblemă a forţelor armate americane şi unul dintre cei mai buni atleţi de anduranţă din lume. Este singurul bărbat din istorie care a finalizat instrucţia pentru puşcaşi marini, pentru Army Ranger School şi Air Force Tactical Air Controller, stabilind recorduri în numeroase evenimente de anduranţă, ceea ce a inspirat revista Outside să-l numească „Cel mai în formă om din America”. În Nu mă poţi răni, Goggins ne împărtăşeşte povestea vieţii lui fascinante şi ne arată că majoritatea dintre noi ne folosim doar 40% din abilităţi. Hai, puneți osul la treabă!

11. Epoca viciului, de Deepti Kapoor

Editura Litera, 2023

În părți egale thriller polițist și saga de familie, Epoca viciului este un roman amețitor despre gangsteri și amanți, despre false prietenii, iubiri interzise și consecințele corupției. O scriitură de o calitate literară ireproșabilă!