9 cărți la început de toamnă

1. Perspective

Autor: Laurent Binet

Editura: Trei, 2025

Traducere: Claudiu Constantinescu

Florența, 1557. Pictorul Jacopo da Pontormo este găsit mort în biserica San Lorenzo, lângă frescele la care trudea de peste un deceniu. Cel însărcinat să-l descopere pe ucigaș e omul de nădejde al ducelui Florenței, nimeni altul decât faimosul istoric al artei Giorgio Vasari. Cercetările lui Vasari îl propulsează însă în miezul tuturor intrigilor din Florența: meseriașii din oraș par gata să se răscoale, în mănăstiri călugărițele întrețin cultul lui Savonarola, adepții papei fac din artă un instrument politic și până și regina Franței, Caterina de’ Medici, se folosește de tablourile lui Pontormo pentru a complota împotriva ducelui Florenței, cu sprijinul sclipitorului și scandalosului Benvenuto Cellini. Reînviind cu îndrăzneală formula epistolară, Laurent Binet construiește un erudit și savuros roman polițist, în care nu ezită să dea glas – și intenții machiavelice – celor mai mari personalități ale Renașterii.

Laurent Binet (n. 1972) s-a născut la Paris și a absolvit studii de literatură modernă la universitatea unde acum predă (Paris VIII). Romanul său de debut, HHhH (2010), care reconstituie în cheie postmodernă asasinarea liderului nazist Reinhard Heydrich, a câștigat Prix Goncourt du Premier Roman și a devenit bestseller internațional. Cel de-al doilea roman al său, A șaptea funcție a limbajului, roman metaficțional despre Roland Barthes, a fost distins cu Prix Interallié și Prix du roman Fnac în 2015. În 2019 i-a apărut Civilizații (Anansi. World Fiction, 2021), un roman contrafactual în care incașii cuceresc Europa, pentru care i s-a decernat prestigiosul Grand Prix du roman de l’Académie française. Perspective (2023) este cel mai recent roman al său. Laurent Binet este și muzician, fost membru al formației Stalingrad.

2. Detaliu minor

Autoare: Adania Shibli

Editura: Trei, 2025

Traducere: Laura Sitaru

În vara lui 1949, la un an după Nakba, catastrofa strămutării forțate a peste 750.000 de palestinieni, un detașament de soldați israelieni este trimis să delimiteze granița de sud a noului stat Israel. Odată ajunși acolo, aceștia atacă în deșertul Negev un grup de beduini palestinieni. Singura supraviețuitoare, pentru scurtă vreme, a execuției care a urmat e o fată, care va fi răpită, violată, omorâtă și îngropată în nisip. Mulți ani mai târziu, în zilele noastre, o tânără palestiniană din Ramallah se hotărăște să reconstituie împrejurările crimei, obsedată fiind de un „detaliu minor”: faptul că episodul a avut loc exact cu douăzeci și cinci de ani înainte de nașterea ei. Adania Shibli suprapune cu măiestrie aceste două fire narative transparente, care au exact aceeași lungime, pentru a evoca un prezent bântuit în mod hotărâtor de trecut.

Adania Shibli (n. 1974) este o prozatoare, dramaturgă și eseistă palestiniană. A început să scrie în 1996, în paginile revistelor literare din lumea arabă și din Europa, iar în 2002 și-a publicat primul roman, Atingere. În 2004 îi apare al doilea roman, Cu toții suntem la fel de departe de dragoste, iar în 2017, Detaliu minor, finalist la National Book Award for Translated Literature în 2020 și nominalizat la International Booker Prize în 2021. Opera ei a fost tradusă în mai bine de 40 de limbi. Adania Shibli este și cercetătoare, având un doctorat în studii culturale obținut la University of East London, și a predat la mai multe universități, atât în Palestina, cât și în Europa.

3. Atena

Autor: Anthony Everitt

Editura: Litera, 2025

Atena. Povestea celei mai mari civilizații a lumii celebrează orașul-stat care a transformat lumea – de la revoluția democratică ce i-a marcat începutul, prin Epoca de Aur politică și culturală a cetății, la declinul spre echivalentul antic al unui oraș universitar din epoca modernă.

Anthony Everitt își construiește istoria cu portrete de neuitat ale atenienilor talentați, șireți, ambițioși și lipsiți de scrupule care au contribuit la ascensiunea cetății: Temistocle, genialul strateg naval care i-a condus pe greci spre victoria decisivă împotriva inamicilor perși; Pericle, fără îndoială cel mai mare om de stat atenian, și șiretul Alcibiade, care a schimbat tabăra de câteva ori în timpul Războiului Peloponesiac – și a murit sub o ploaie de săgeți. Și nu sunt singurele povestiri care te fac să te simți în mijlocul acțiunii, căci nu sunt uitate nici bătăliile decisive care au definit lumea greacă: Termopile, Salamina și Maraton. Povestitor fără egal, Everitt combină analiza istorică erudită, plină de substanță, cu episoade narative impresionante care captează lumea plină de culoare, emoție și dramatism a Greciei Antice.

4. Războiul lumilor

Autor: H.G. Wells

Editura: Corint, 2025

Traducere: Cristina Jinga

Scrisă între 1895 și 1897 și publicată în foileton, și abia în 1898 sub formă de roman, Războiul lumilor este prototipul scrierilor science-fiction despre invazii extraterestre, în el Wells anticipând, avant la lettre, multe dintre tehnologiile încă neinventate în epoca lui, precum armele cu raze laser. Imaginând o specie marțiană care vine să cucerească Pământul pentru resursele sale, Wells reușește, prin intermediul naratorului nenumit, să creeze o atmosferă terifiantă a ceea ce par a fi ultimele zile ale rasei omenești, amenințată de distrugerea în masă de către niște ființe străine, în aparență mult mai inteligente decât noi.

Conflictul capătă proporții nemaivăzute, în timp ce supraviețuitorii încearcă să scape cu viață, din ce în ce mai conștienți de micimea lor. Pe fundalul invaziei, din observațiile naratorului răzbat și comentarii la adresa teoriei evoluției, a imperialismului și a colonizării, precum și fricile, superstițiile și practicile predilecte epocii victoriene.

5. Patogeneza

Autor: Jonattan Kennedy

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Fabiana Florescu

Fără să-și dea seama de acest lucru decât în veacurile din urmă, omul a fost nevoit să conviețuiască încă de la început cu un dușman invizibil cu ochiul liber, care se găsește nu doar peste tot în lumea înconjurătoare, ci chiar și în trupul său. Este vorba despre nenumărații agenți patogeni (bacterii, virusuri) în fața cărora armate redutabile s-au recunoscut învinse și din pricina cărora s-au prăbușit imperii întregi. Evenimentele majore din istoria omenirii au fost de multe ori determinate de această mulțime tăcută și omniprezentă a microbilor: dispariția omului de Neanderthal, ascensiunea creștinismului, expansiunea islamului, trecerea de la feudalism la capitalism, prăbușirea sistemului colonial european și abolirea sclaviei. Epidemiile catastrofale analizate în paginile acestei cărți au decimat populații întregi, dar i-au și silit pe oameni să vină cu idei noi, care au dus la îmbunătățirea stării de sănătate și a vieții sociale a omului.

6. Povestea lui Zoe

Autor: John Scalzi

Editura: Nemira, 2025

Traducere: Cristina Ghidoveanu

La numai 16 ani, Zoë Boutin-Perry este o legendă sacră pentru o specie de extratereștri și pion într-un joc de strategie care poate salva sau condamna definitiv umanitatea. Când au fost aleși să guverneze noua lume colonială, părinții ei au crezut că vor începe o viață minunată printre stele. Dar colonia lor a ajuns în centrul conflictului dintre Uniunea Colonială și Conclavul extraterestru. Iar acum numai Zoë îi poate salva...

7. Mândrie și prejudecată

Autoare: Jane Austen

Editura: Corint, 2025

Traducere: Anca Florea

O ediție specială a romanului Mândrie și prejudecată, care conține ilustrațiile originale realizate în 1894 de Hugh Thomson. Artist britanic renumit pentru stilul său detaliat și expresiv, Thomson a creat peste 160 de desene ce dau viață personajelor și scenelor lui Jane Austen, transformând lectura într-o experiență vizuală unică și această ediție specială într-un obiect de colecție.

Romanul de dragoste clasic al literaturii universale și sursa celui mai faimos arhetip al relațiilor, enemies to lovers: Elizabeth și Darcy.

8. Pentru cine bat clopotele

Autor: Ernest Hemingway

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Ionuț Chiva

Pentru cine bat clopotele, capodopera lui Ernest Hemingway despre război, iubire, loialitate și onoare, spune povestea lui Robert Jordan, un antifascist american care luptă în Războiul Civil Spaniol. Tânărul voluntar în Brigăzile Internaționale este detașat pe lângă o unitate de gherilă republicană, într-o regiune muntoasă a Spaniei. Ca expert în explozibili, el primește misiunea de a arunca în aer un pod, în timpul atacului asupra orașului Segovia. Mai puternic, mai complex, mai ambițios și mai intens emoțional decât toate celelalte romane ale lui Hemingway, Pentru cine bat clopotele rămâne până astăzi una dintre cele mai importante cărți ale literaturii lumii.

Ernest Hemingway este laureat al Premiului Pulitzer (1953) și al Premiului Nobel pentru Literatură (1954).

9. Bibliotecara de la Castelul Windsor

Autoare: Daisy Wood

Editura: Corint, 2025

Traducere: Dorina Tătăran

Windsor, 1940. Pentru a dejuca un complot, vieneza Sophie Klein este trimisă în misiune secretă la Biblioteca Regală din Castelul Windsor, unde locuiesc prințesele Elisabeta și Margaret. Dar lucrurile capătă o întorsătură neașteptată, și Sophie trebuie să sacrifice totul pentru a o salva pe viitoarea regină a Angliei...

Philadelphia, în prezent. Răsfoind vechi documente ale bunicii sale, tânăra Lacey Jones găsește o scrisoare misterioasă, cu blazonul Castelului Windsor. Dar ce legătură a avut familia ei cu inima monarhiei britanice? Astfel începe o călătorie care o va duce pe Lacey în cel mai vechi castel locuit din lume, unde trecutul are puterea de a-i schimba viața pentru totdeauna...