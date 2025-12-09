9 cărți ochite la Gaudeamus

1. Caftul

Autor: Florin Chirculescu

Editura: Nemira, 2025

În socialism, studenții bucureșteni de la Medicină Militară sunt trimiși în Bărăgan pentru muncile agricole patriotice. Fiecare escapadă de la ferma Dragalina, pe ruta Ciulnița - Slobozia - Ograda, poate fi o gură de aer proaspăt, care eliberează și alimentează, dar și una care poate încătușa. Protagonistul cărții, Secundo, va simți asta pe propria piele. Pentru că, alături de „tovarășii lui de suferințe”, cu gândul constant la Baca, cea care n-are pereche, intră constant în tot soiul de… buclucuri.

Un roman al dragostei și al confruntărilor, Caftul ne spune povestea unor tensiuni permanente: între iubire pasională și sex, între putere și neputință, între brutalitate și fragilitate, între sens și lipsa acestuia, între idei și fapte, între conspirații și ideologii. Între lupte - verbale, emoționale, simbolice sau fizice.

2. Către lac

Autoare: Kapka Kassabova

Editura: Trei, 2025

Traducere: Iulia Anania

Ohrid și Prespa, două lacuri străvechi unite de râuri subterane, două lacuri care par să păstreze atât semnele trecutului tulbure al regiunii, cât și secretul unui farmec statornic. Ele au jucat un rol central în familia Kapkăi Kassabova dinspre partea mamei. În călătoria către locul de naștere al bunicii, autoarea se regăsește într-o răscruce istorică. Lacurile sunt situate în zona montană de frontieră dintre Macedonia de Nord, Albania și Grecia și sunt încununate de vechea Via Egnatia, un drum care lega odinioară Roma de Constantinopol. Explorând pe apă și pe uscat poveștile poeților și pescarilor, ale celor ce nu s-au putut adapta, ale conducătorilor și moștenitorilor războiului și exilului, scriitoarea descoperă destinele oamenilor așa cum le-au modelat cele două lacuri. Încercând să parcurgă sinuozitățile propriei moșteniri ancestrale, Kapka Kassabova întreprinde și o cercetare profundă a modului în care geografia și politica își pun amprenta asupra oamenilor și se confruntă cu întrebări despre suferința umană și capacitatea noastră de schimbare.

Supranumită „poeta laureată a frontierelor”, Kapka Kassabova este o scriitoare recunoscută mai ales pentru „Cvartetul balcanic”, care explorează relația dintre oameni și locuri. Acesta cuprinde Border (Frontiera, Pandora M, 2021), To the Lake (Către lac), Elixir și Anima și creează propria formă literară într-un melanj de memorii, antropologie, geografie și ecologie care explorează experiența umană în comunități rurale și marginalizate. Kapka Kassabova (n. 1973) și-a petrecut copilăria în Sofia, Bulgaria, iar în adolescență a emigrat alături de familie în Noua Zeelandă, unde a studiat lingvistica și literatura franceză și a început să publice poezie și proză în limba engleză. Revenită în Europa la maturitate, locuiește de 20 de ani în Scoția. Cărțile sale sunt traduse în multe limbi europene și au fost recompensate cu numeroase premii literare, printre care British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding și Prix Nicholas Bouvier.

3. Istoria orbilor

Autori: Alina Pavelescu și Șerban-Liviu Pavelescu

Editura: Humanitas, 2025

Ceea ce veți citi nu e o poveste cu eroi și antieroi, cu tușe limpezi de alb și negru. Este povestea unei umanități fragile, imperfecte, prinse în vârtejul unei crize sistemice, obligată să își revizuiască dramatic și în grabă reperele, să facă, tot în grabă, alegeri cruciale de care depindea întreaga sa existență viitoare. E, de asemenea, povestea indivizilor care o compun, care încearcă să supraviețuiască și care, în ultimă instanță, aleg - pentru că alegerile, mai ales cele morale, sunt întotdeauna individuale. Orice asemănare cu prezentul nu e deloc întâmplătoare.

Azi, mai mult decât oricând, societatea românească are nevoie de cărți de istorie care să readucă împreună toate tipurile de memorie a evenimentelor traumatizante. Ne propunem să adunăm vocile aparent disparate, discursurile aparent paralele, perspectivele aparent contrastante într-o imagine care ne poate ajuta să înțelegem tabloul general. Toate personajele cărții noastre - militari și civili, femei și bărbați, tineri și mai puțin tineri, români și ne-români, bogați și săraci, decidenți sau cetățeni de rând, vedete sau simpli anonimi - au trăit împreună în aceeași Românie. Poveștile însumate ale vieții lor sunt piesele din care se construiește istoria epocii. - Autorii.

4. Plugul strâmb

Autor: Itamar Vieira Junior

Editura: Trei, 2025

Traducere: Simina Popa

Pe o plantație din Bahia, în nordul rural și sărac al Braziliei, două surori găsesc un cuțit vechi sub patul bunicii lor. Fascinate de strălucirea tăișului, fac un gest nesăbuit, în urma căruia una dintre ele va deveni vocea celeilalte. Cu timpul, universul copilăriei lor se schimbă: armonia aparentă întreținută de tatăl lor, tămăduitorul locului, între lucrători și moșieri, între cei vii și cei morți se destramă, iar în locul ei apar revendicările noii generații, până când, în chip tulburător, viitorul întregii comunități ajunge să se joace pe muchie de cuțit. Itamar Vieira Junior scrie, în cadențe de basm modern, despre dragoste, credințe străvechi, familie și sclavie, împletind totul într-o poveste în care tocmai tăcerea celor fără voce este cea care dă relief cuvintelor.

Roman nominalizat la International Booker Prize 2024 și la Dublin Literary Award.

Itamar Vieira Junior s-a născut în 1979 în Salvador, capitala statului brazilian Bahia, și are un doctorat în studii etnice și africane. A scris trei volume de proză scurtă, dintre care A oração do carrasco, apărut în 2017, a fost nominalizat la Prêmio Jabuti de Literatura, cea mai importantă distincție literară braziliană. Romanul său Plugul strâmb, publicat în 2018, a câștigat prestigiosul premiu portughez LeYa în 2018, Prêmio Oceanos și Prêmio Jabuti în 2020, iar în 2024 a fost nominalizat la Dublin Literary Award și s-a aflat pe lista scurtă pentru International Booker Prize. Tradus în peste treizeci de limbi, este unul dintre cele mai mari succese din literatura braziliană a ultimelor decenii. Au urmat romanele Salvar o fogo în 2023 și Coração sem medo în 2025, care, împreună cu Plugul strâmb, alcătuiesc „Trilogia pământului”.

5. Coborârea în cetate

Autoare: Simona Antonescu

Editura: Polirom, 2025

„Precum în Ultima cruciadă, în care figura tutelară a lui Iancu de Hunedoara este retrasă în planul mitului, și în Coborârea în cetate se întâmplă la fel cu cea a lui Mihai Viteazul. Valahul e personajul menținut, nu cu puțin efort auctorial, în ipostaza contemplării, lăsând în prim-plan, ca personaje principale, junii din Șcheii Brașovului. Nu este romanul lui Mihai Viteazul, precum cel anterior se arătase a fi al Chiajnei, ci romanul Brașovului, în care, mai mult decât niciodată, se remarcă rafinamentul scriitural și documentarea ireproșabilă, iar camera diegetică proiectată pe suma de personaje interpretând cumva o partitură a istoriei, altcumva o partitură a umanității și bunului-simț arată și cum se lasă ele strunite de bagheta auctorială” - Adrian Lesenciuc.

6. Un loc întunecat

Autor: V.S. Naipaul

Editura: Trei, 2025

Traducere: Ruxandra Câmpeanu

Un loc întunecat este povestea cu accente autobiografice a lui V.S. Naipaul - dureroasă și hilară în același timp, profundă și ponderată - despre prima vizită în India, țara strămoșilor săi. Avea douăzeci și nouă de ani și a rămas acolo un an. Din momentul sosirii în Bombayul afectat de prohibiție, cu whisky și coniac ieftin în bagaje, a simțit o înstrăinare culturală față de subcontinent, care a devenit pentru el o țară a miturilor, un loc întunecat care i se închidea în urmă pe măsură ce înainta. În călătoria din mlaștina birocratică a Bombayului către frumusețea eterică a Cașmirului, de la o peșteră sacră de gheață din Himalaya la un templu abandonat lângă Madras, Naipaul parcurge un drum prin inima umanității, unde întâlnește funcționari publici timizi, servitori obraznici, un sfânt suav și egoist, o americancă în căutare de revelații religioase… Un loc întunecat cuprinde și răspunsul surprinzător pe care și-l dă Naipaul la întâlnirea cu sistemul de caste paralizant al Indiei, la acceptarea aparent senină a sărăciei și mizeriei și la conflictul dintre dorința de autodeterminare și nostalgia pentru dominația britanică. Rezultatul este probabil cea mai elegantă și pasionantă carte scrisă vreodată despre subcontinent.

V.S. Naipaul s-a născut în Trinidad în 1932. În 1950 primește o bursă în Marea Britanie, unde studiază o perioadă de patru ani la University College, Oxford, apoi merge în Londra, unde se apucă de scris, singura meserie pe care a practicat-o vreodată. Printre romanele sale se numără A House for Mr Biswas, The Mimic Men (Măscăricii), Guerrillas, A Bend in the River și The Enigma of Arrival (Enigmatica sosire). În 1971 a primit Premiul Booker pentru In a Free State. Printre volumele sale de nonficțiune, la fel de apreciate de public, se numără: Among the Believers, Beyond Belief, The Masque of Africa și o trilogie despre India: An Area of Darkness (Un loc întunecat), India: A Wounded Civilization și India: A Million Mutinies Now. În anul 2001 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură. A murit în 2018.

7. Povești din Cartierul Primăverii

Autoare: Lavinia Betea

Editura: Corint, 2025

Numit în epocă și Cartierul Roșu ori Cartierul Interzis, Primăverii are o istorie aparte. La începutul veacului al XX-lea, locul se numea Grădina Bordei. Acolo Uzina de Gaze și Electricitate a Capitalei a împărțit parcele funcționarilor săi pentru a-și construi case. Proiectul prevedea locuințe modeste cu parter și etaj și curți de 400 de metri pătrați. Apă curentă, gaz și electricitate s-au introdus după război. În anii războiului, ilegaliștii, inclusiv membrii Secretariatului Partidului Comunist din România, și-au închiriat mai multe case conspirative în această parte a Capitalei. După 1944, Primăverii a devenit cartierul demnitarilor comuniști. S-au amenajat infrastructura și peisajul urban, iar în spațiile virane s-au ridicat vile somptuoase. Casele au intrat în administrarea Gospodăriei de Partid, antrepriză creată după model sovietic pentru satisfacerea trebuințelor „celor mai iubiți fii ai poporului”, în moduri inaccesibile cetățeanului obișnuit. Gospodăria de Partid le deservea, repara și echipa cu personal de menaj și servire, precum și cu mobilă, covoare, lenjerie, veselă și decorațiuni interioare. Construcțiile erau repartizate demnitarilor de partid și de stat și unor personalități științifice și culturale cu atribuții politice, „eliberarea” din funcție însemnând și eliberarea casei.

O serie de interviuri despre fața nevăzută a puterii comuniste.

8. Naționalismul

Autor: Eric Storm

Editura: Polirom, 2005

Traducere: Ioana Avădănei

Cercetarea lui Eric Storm evidenţiază relaţia puternică dintre naţionalism, ca proiect intelectual, şi modelul politic al statului-naţiune, devenit dominant la nivel global odată cu triumful modernităţii. Naţionalismul nu este o modă trecătoare pe care să o accepţi sau să o ignori: el se întemeiază pe o serie de presupoziţii ce au influenţat decisiv felul în care omul modern se raportează la ştiinţă, religie, artă, politică sau la alte dimensiuni ale existenţei sale în lume. Soluţia adoptată de autor este de a investiga fără prejudecăţi formarea, consolidarea în timp şi răspândirea în spaţiu a ideilor centrate pe apartenenţă şi pe loialitatea faţă de un stat definit pe criterii naţionale.

Eric Storm este profesor de istorie la Leiden University (Olanda) și autor al unor volume precum The Culture of Regionalism (2010) și The Discovery of El Greco (2016).

9. Tragedia sovietică

Autor: Martin Malia

Editura: Corint, 2025

Traducere: Adina Ihora

Tragedia sovietică reprezintă o cuprinzătoare cronică a evoluției comunismului sovietic de-a lungul a 74 de ani, de la originile sistemului până la sfârșitul său, culminând cu prăbușirea URSS.