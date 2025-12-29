Traficul pe Transalpina a fost redeschis

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   09:51
Traficul pe Tranalpina, între Novaci și Rânca, a fost reluat luni dimineața, după ce a fost închis duminică după-amiaza din cauza viscolului.

Direcția regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat redeschiderea circulației pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 9.15.

„Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție și să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă”, au transmis drumarii.

Centrul Infotrafic anunța că pe tronsonul kilometric 16 – 34+800 metri al DN 67C, între localitățile Novaci și Rânca, județul Gorj, din cauza vântului foarte puternic, circulația a fost închisă încă de duminică după-amiaza.

În zonă, vântul a viscolit zăpada, vizibilitatea fiind redusă spre 0.

