Annie Ernaux, laureata Nobelului literar 2022, și cunoscuta eseistă spaniolă Irene Vallejo – noi traduceri

Noile traduceri din operele celor două autoare, Cealaltă fiică de Annie Ernaux și Amintiri din viitor • Manifest pentru lectură de Irene Vallejo, sunt diferite ca ton și formă, dar se întâlnesc în aceeași zonă a reflecției profunde asupra memoriei, a trecerii timpului și a rolului salvator al poveștilor.

Un elogiu adus lecturii ca gest de libertate și rezistență culturală

În volumul Amintiri din viitor • Manifest pentru lectură, scriitoarea spaniolă Irene Vallejo explorează, printr-o serie de eseuri scurte, legătura fragilă și totodată indestructibilă dintre trecut și prezent. Contradicția din titlu – amintirile care vin din viitor – devine pretextul unei călătorii intelectuale și poetice prin istoria ideilor și a culturii. De la filosofie la literatură, de la geografie la viața de zi cu zi, Vallejo deschide ferestre către o lume care, deși pare pierdută în timp, continuă să ne modeleze gândurile și emoțiile.

Cu un ton cald și erudit, Irene Vallejo reușește să transforme istoria scrisului și a lecturii într-o meditație despre umanitate. Eseurile sale sunt pline de dialoguri imaginare cu mari personalități ale trecutului și de reflecții despre prezent, despre fragilitatea și forța limbajului, despre felul în care cărțile au devenit refugii împotriva fricii și uitării. „Când izvora o poveste de pe buzele ei, lumea se oprea s-o asculte”, scrie Vallejo, amintind de Șeherezada și de toate vocile care, de-a lungul secolelor, au ținut aprins focul narativ al omenirii.

Irene Vallejo, născută la Zaragoza în 1979, este una dintre cele mai importante voci ale literaturii spaniole contemporane. Cartea ei Infinitul într-o trestie (El infinito en un junco) a devenit un fenomen internațional, a fost tradusă în peste patruzeci de limbi și a fost declarată cea mai vândută carte din Spania în perioada carantinei. În Amintiri din viitor • Manifest pentru lectură, Irene Vallejo îmbină rigoarea filologică cu farmecul povestirii, într-un elogiu adus lecturii ca gest de libertate și rezistență culturală.

Scrisul ca formă de reconciliere cu absența

Alături de vocea lirică și erudită a lui Irene Vallejo, imprintul Anansi. World Fiction propune o altă perspectivă asupra memoriei și identității prin volumul Cealaltă fiică, semnat de Annie Ernaux, laureata Premiului Nobel pentru Literatură 2022.

În Cealaltă fiică, o bijuterie miniaturală, dar de o intensitate tulburătoare, Ernaux rememorează un episod fundamental din propria biografie: descoperirea, la zece ani, a existenței unei surori mai mari, decedate înainte de nașterea ei. Din acel moment, tăcerea părinților devine o prezență constantă, o rană invizibilă care va modela întreaga operă a scriitoarei. Cealaltă fiică este o lungă scrisoare către acea soră pierdută, o încercare de a umple absența cu puterea cuvintelor.

„O carte abruptă, tăioasă, tulburătoare”, scriau criticii de la Le Nouvel Obs la apariția ediției franceze, iar cei de la Die Welt o descriau drept „cheia de înțelegere a întregii opere a lui Annie Ernaux”. Cu luciditatea și curajul care i-au adus recunoașterea mondială, Ernaux transformă o experiență de doliu într-o meditație asupra identității, a memoriei și a felului în care scrisul devine singurul limbaj posibil al reconcilierii cu trecutul.

Născută în Normandia în 1940, Annie Ernaux a construit, de-a lungul a peste patru decenii, o operă singulară, în care autobiografia se împletește cu analiza socială și istorică. Laureată a celor mai prestigioase premii literare europene (Prix Marguerite Yourcenar, Prix Renaudot, Premio Strega, Prix Formentor, Premio Gregor von Rezzori), inclusiv Premiul Nobel pentru Literatură, în 2022, Ernaux continuă să inspire generații de cititori prin sinceritatea necruțătoare și claritatea emoțională a scrisului său. Este singura scriitoare a cărei operă a fost publicată în prestigioasa serie Quarto a Gallimard în timpul vieții. În cadrul Anansi. World Fiction au mai apărut: Locul. Evenimentul; Pasiune simplă. Confesiunea adolescentei; Tânărul. Fotojurnal și Anii.

Prin aceste două apariții, Anansi. World Fiction le oferă cititorilor o dublă meditație asupra memoriei: Amintiri din viitor – o pledoarie pentru puterea transformatoare a lecturii, și Cealaltă fiică – o explorare a tăcerilor care ne definesc. Două voci feminine excepționale, două moduri complementare de a înțelege lumea prin cuvinte.

----

Așezat sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, Anansi. World Fiction include cinci serii: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – dedicată memorialisticii și Anansi. Blues – colecția dedicată poeziei.

Din toamna aceasta, o nouă colecție se adaugă celor cinci existente. Este vorba despre Anansi. Port Royal, dedicată călătoriilor, descoperirilor, felului în care oamenii s-au raportat de-a lungul timpului la Celălalt. Romane de aventuri, cărți de călătorie și reportaje de război stau sub semnul mirării față de cei diferiți, dar înrudiți. Port Royal, numele colecției, evocă orașul vizitat de zeul Anansi înainte de a ajunge în America, locul sclaviei și al neînțelegerii Celuilalt, dar și portul piraților, simbol al aventurii.