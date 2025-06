„Atmosferă”, o nouă lansare internațională adusă în România de editura Nemira

Editura Nemira anunță apariția celui mai recent roman semnat de autoarea de bestsellere Taylor Jenkins Reid: „Atmosferă”. Romanul, apărut astăzi în colecția Nemira Fiction, concomitent cu lansarea internațională, este o poveste despre curaj, visuri îndrăznețe și legături umane, o nouă demonstrație a talentului narativ al lui Reid, care invită cititorii să viseze cu ochii deschiși… până dincolo de stele.

Cunoscută pentru titluri precum „Daisy Jones & The Six”, „Cei șapte soți ai lui Evelyn Hugo” și „Carrie Soto se întoarce”, Reid revine și de această dată cu o poveste despre decizii dificile, vulnerabilități și lucrurile care ne fac să fim cu adevărat cine suntem.

Plasat în contextul programului Space Shuttle din anii 1980, „Atmosferă” este un roman care explorează cu multă sensibilitate aspirațiile, prietenia și puterea iubirii. Viața profesoarei de fizică și astronomie Joan Goodwin se schimbă radical din momentul în care este acceptată în programul spațial al NASA dedicat primelor cercetătoare. În timpul antrenamentelor la Houston, Joan leagă prietenii neașteptate, descoperind pasiunea și o iubire care o fac să-și reconsidere locul în univers. Însă totul se schimbă brusc în decembrie 1984, în timpul misiunii STS-LR9.

„Un roman atent documentat, în care Taylor Jenkins Reid reușește să surprindă cu măiestrie vulnerabilitățile care ne fac să fim umani și dinamica unor relații care ajung să ne clatine convingerile despre noi înșine”, spune Anamaria Manolescu, coordonatoarea colecției Nemira Fiction. „Atmosferă” reconfirmă talentul autoarei de a crea personaje memorabile și lumi interioare bine conturate. Romanul a fost tradus deja în peste 20 de limbi și s-a regăsit pe lista celor mai așteptate apariții ale anului, potrivit publicațiilor „Entertainment Weekly”, „The Washington Post” și site-ului Goodreads.

Cu fiecare roman, Reid dezvăluie straturile ascunse ale faimei și ale aparențelor, pentru a scoate la lumină povești umane, marcate de alegeri, regrete și curaj. Stilul său narativ le este bine cunoscut cititorilor: povești captivante, personaje feminine puternice și nuanțate și o atmosferă cinematografică care transformă lectura într-o experiență vie, cât se poate de reală. Fie că urmărește ascensiunea și destrămarea unei trupe rock fictive în „Daisy Jones & The Six”, fie că aduce în prim-plan secretele unei actrițe legendare în „Cei șapte soți ai lui Evelyn Hugo” sau că străbate universul, Reid ne invită în lumi în care strălucirea și suferința coexistă.

Romanele ei sunt mai mult decât povești bine scrise, sunt portrete intime ale unor femei care își revendică viața și povestea, uneori cu durere, dar întotdeauna cu forță. Taylor Jenkins Reid știe să pună întrebări esențiale, care ne urmăresc mult timp după ce am terminat cartea. Întrebări precum: Ce înseamnă să trăiești după propriile reguli?

„Atmosferă” apare astăzi în colecția Nemira Fiction, în traducerea Monicăi Grecu, concomitent cu alte ediții internaționale. Volumul este disponibil deja online și va ajunge curând în librăriile din toată țara.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Despre autoare

Originară din Acton, Massachusetts, Taylor Jenkins Reid și-a descoperit pasiunea pentru literatură încă din anii de liceu. Înainte de a se dedica scrisului, a activat în industria cinematografică, experiență care i-a influențat profund stilul narativ. A devenit cunoscută printr-o serie de romane de succes, printre care „Carrie Soto se întoarce”, „Scandalul din Malibu”, „Daisy Jones & The Six” și „Cei șapte soți ai lui Evelyn Hugo”, toate bestsellere The New York Times. În prezent, autoarea locuiește la Los Angeles alături de soțul ei, fiica lor și câinele familiei. Mai multe detalii despre activitatea scriitoarei sunt disponibile pe site-ul oficial: taylorjenkinsreid.com.