Biblioteca Luis Rosales a Institutului Cervantes din București organizează din nou proiectul de club de lectură dedicat exclusiv poeziei

Înscrie-te în clubul nostru de poezie — animat de poetul bolivian emergent Santiago Gutiérrez Echeverría — în care vor avea loc lecturi, dezbateri și analize de mijloace și figuri literare.

Pentru a participa, e nevoie doar de cardul activ de bibliotecă și de un nivel de limbă spaniolă egal sau superior cu B1.

Este un spațiu axat pe explorarea bogăției și diversității poeziei în limba spaniolă. Prin lectura, analiza și dezbaterea creațiilor unor autori remarcabili din lumea hispanofonă, aspirăm să ne îmbogățim înțelegerea artei poetice și să ne aprofundăm aprecierea estetică.

La fiecare întâlnire, vom aprofunda unul sau două poeme ale unora dintre cei mai reprezentativi poeți; vom discuta despre semnificația, impactul și relevanța lor în panorama literară. În plus, vom oferi sansa/oprtunitatea pentru ca fiecare membru al clubului să își împărtășească interpretările, experiențele personale și conexiunile cu poemele discutate.

În biblioteca Institutului Cervantes din București vă propunem un program care se desfășoară din ianuarie până în iunie 2026 după cum urmează:

Locurile sunt limitate (max. 15 persoane) și se vor acorda în ordinea înscrierii, in urma trimiterii solicitarii de participare la adresa de email bibbuc@cervantes.es.