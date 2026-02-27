Superliga: Universitatea Cluj, victorie împotriva Oțelul Galați

În meciul disputat pe Cluj Arena, gazdele au rezolvat rapid partida. U Cluj a deschis scorul încă din minutul 4, prin Macalou. Lukic a majorat avantajul în minutul 27 și a stabilit scorul de la pauză: 2-0.

În partea secundă, Coubiș a făcut 3-0 în minutul 70. Drammeh a închis tabela în minutul 75, stabilind scorul final.

Succesul aduce pe U Cluj, care ocupă locul 4, cu 51 de puncte (29 de meciuri, golaveraj 45-26), la cinci lungimi de liderul Universitatea Craiova.

Totodată, ajunge la un punct în de Dinamo București și FC Rapid București, situate pe locurile 2 și 3.

Lupta pentru play-off rămâne strânsă. CFR Cluj este pe locul 5, cu 47 de puncte, iar FC Argeș ocupă locul 6, ultimul care asigură calificarea, cu 46 de puncte.

Prima sub linie este FCSB, cu 43 de puncte după 28 de partide (golaveraj 43-35).

(sursa: Mediafax)