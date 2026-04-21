9 cărți înfloritoare

1. Aici odihnește amarul

Autoare: Cynthia Fleury

Editura: Trei, 2026

Traducere: Delia Sepetean-Vasiliu

Filosofia politică și psihanaliza au în comun o problemă esențială pentru viața oamenilor și a societăților: resentimentul, acea nemulțumire surdă care ajunge să ne macine existența, să ne amărască viața. Cartea de față nu doar că lămurește originile psihice și instituționale ale ruminațiilor celor nedreptățiți, ci oferă și căi pentru a calma și vindeca ura revanșardă.

Plecând de la psihanaliza lui Freud și Reich, dar și de la filosofia lui Nietzsche, Scheler, Adorno sau Cioran, cititorul va afla modalități concrete pentru vindecarea de resentiment: în plan personal, va fi nevoie de o sublimare a energiei resentimentare în creativitate, angajament, umor și contemplare, în vreme ce în context social, vor trebui asigurate spații de recunoaștere, echitate și emancipare.

Cynthia Fleury, specializată în filosofie și psihanaliză, este profesor titular al catedrei de Sănătate și Științe Umane de la Conservatorul Național de Arte și Meserii din Paris. De asemenea, este titulară a catedrei de filosofie din cadrul Grupului Spitalicesc Universitar de Psihiatrie și Neuroștiințe din Paris. Cynthia Fleury a scris cărți dedicate individuării și statului de drept, precum: Les pathologies de la démocratie, La fin du courage, Les irremplaçables și Le soin est un humanisme.

2. Fantoma regelui Leopold

Autor: Adam Hochschild

Editura: Corint, 2026

Traducere: Adina Ihora

În anii ’80 ai secolului al XIX-lea, în timp ce puterile europene își împărțeau Africa, regele Leopold al II-lea al Belgiei a acaparat vastul și puțin exploratul teritoriu din jurul fluviului Congo. Prin intermediul oamenilor săi de încredere, suveranul belgian a jefuit ținutul de resurse esențiale - în special cauciuc, dar și aur și fildeș, printre altele -, a tratat locuitorii indigeni cu brutalitate inimaginabilă și, în cele din urmă, a redus populația cu 10 milioane - cultivându-și, simultan, cu viclenie reputația de mare susținător al cauzelor umanitare. În timp, eforturile eroice de a expune aceste crime au dus la prima mare mișcare pentru drepturile omului din secolul al XX-lea, la care au participat inclusiv personalități precum Mark Twain și arhiepiscopul de Canterbury.

3. Săruturile

Autor: Manuel Vilas

Editura: Trei, 2026

Traducere: Marin Malaicu-Hondrari

Martie 2020. Un profesor părăsește Madridul din motive medicale, se mută într-o cabană din munți și întâlnește o femeie pasională, cu cincisprezece ani mai tânără. El se numește Salvador, ea, Montserrat, și între ei se naște o încredere deplină și neașteptată, plină de revelații. Întâlnirile lor sunt ca o revărsare de lumină. Salvador se entuziasmează și îi schimbă numele în Altisidora, după un personaj din Don Quijote. Cei doi se îndrăgostesc și construiesc o relație matură, cu precauțiile normale cerute de trupurile și amintirile lor: trecutul reapare constant între ei. Săruturile este un roman închinat romantismului și dragostei idealizate, dar și unul despre piele și iubire carnală, despre cum, în mijlocul unei crize universale, doi oameni încearcă să se întoarcă în patria biologică și atavică a erotismului, acel loc misterios în care bărbații și femeile găsesc sensul cel mai profund al vieții.

4. A treia țară

Autoare: Karina Sainz Borgo

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Alina Cantacuzino

Când ţara ei e devastată de o epidemie, Angustias Romero ştie că trebuie să plece, însă pentru tânăra coafeză şi soţul ei blajin drumul nu e deloc prielnic şi, printre alţi migranţi fugiţi din calea molimei bizare care aduce uitarea, Angustias şi Salveiro îşi pierd copiii abia născuţi. Moartea gemenilor, căraţi în câte o cutie de pantofi, nu este însă un capăt de drum, iar imposibilitatea de a-i înmormânta îi va aduce pe toţi patru în Mezquite, un sat de graniţă corupt şi crud, în căutarea legendarei Visitación Salazar, care să-i îngroape. Figură extravagantă şi plină de culoare, Visitación trăieşte pentru dreptatea celor morţi şi alinarea viilor rămaşi în urmă, înmormântând pe oricine în cimitirul ilegal pe care l-a construit, numit A Treia Ţară, şi rezistând eroic la presiunile barbare ale proprietarului zonei de graniţă, cu traficanţii şi bandele lui de mercenari, care-şi doreşte să ia din nou în stăpânire pământurile pe care le ocupă morţii. Însă pe-ai ei Angustias nu poate să îi lase, iar alianţa cu Visitación, prietenă şi protectoare a celor care nu mai sunt, le va arunca pe cele două femei în vârtejul unui univers ostil, de o cruzime ireală, la graniţa dintre viaţă şi moarte.

Premiul Jan Michalski 2023.

5. Cercul trădătorilor

Autor: Jonathan Freedland

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Dan Criste

În septembrie 1943, în inima unui Berlin deja devastat de război, un ceai de după-amiază este o nouă ocazie de reunire a unui grup de prieteni proveniți din vechile elite germane, ostili nazismului și aflați în căutarea unui spațiu de libertate, protejat de represiunea totalitară. Unii dintre ei sunt implicați și în diverse alte activități subversive, de la salvarea evreilor persecutați la transmiterea unor informații către conaționalii refugiați peste hotare. Sunt bărbați și femei cu origini, profesii sau poziții sociale ce le-ar permite o viață comodă și lipsită de griji, dacă ar accepta pactul cu regimul totalitar. Ei refuză, ajungând să formeze ceea ce istoria va numi un „cerc al trădătorilor” - față de regimul nazist, dar nu și față de țara lor. Ce nu puteau ști, la începutul acelei toamne, era că întâlnirile lor nu scăpaseră atenției autorităților, iar la ceaiul din 10 septembrie avea să fie invitat, din neglijență, un informator al Gestapoului. Au urmat arestările, procesele, condamnările și pedepsele - toate în contextul înfrângerilor militare și destrămării politice din anii 1944-1945.

6. Hora înfometaților

Autoare: Lilia Calancea

Editura: Polirom, 2026

Anii 1946-1947 au fost poate cei mai dureroși pentru Republica Moldova, o perioadă de foamete similară Holodomorului ucrainean, dar mult mai puțin cunoscută. Atunci s-au întâmplat lucruri de neconceput, părinți care se topeau pe picioare încercând să-și țină copiii în viață, fii și fiice care mureau de foame după o lungă agonie. Cartea Liliei Calancea urmărește povestea unei familii destrămate dintr-un sat de pe malul Nistrului, în acele vremuri fatidice, când cei trei copii au rămas singuri după ce tatăl i-a părăsit, iar mama s-a avântat în necunoscut pentru a face rost de hrană. Când nu mai au ce pune pe masă, iar nimeni nu mai poate ajuta cu nimic, oamenii își pierd umanitatea și devin capabili de cele mai mari atrocități, iar copiii sunt cei mai vulnerabili la această transformare. Foamea nu mai lasă loc de milă, de principii sau de altruism, nici măcar în sânul familiei, astfel încât cei doi băieți și sora lor mai mare nu se pot baza decât pe ei și trebuie să se ferească până și de cei care înainte le erau cei mai apropiați. Și totuși, lumina și bunătatea pot apărea de unde te aștepți mai puțin... Hora înfometaților pictează un tablou crud al uneia dintre cele mai mari tragedii ale secolului XX, o poveste despre reziliență și supraviețuire în timpuri în care moartea se plimba, la propriu, pe ulițe.

7. Moarte pe credit

Autor: Louis-Ferdinand Céline

Editura: Trei, 2026

Traducere: Maria Ivănescu

Într-un soi de Bildungsroman întors, Ferdinand, un doctor cinic și mizantrop care lucrează într-o clinică pariziană, își rememorează primii pași în viață, de la copilăria petrecută în mahalalele sordide ale orașului, între pisălogelile mamei și pandaliile tatălui, la încercările eșuate de a-și face un rost în negoț, urmate de călătoria într-o Anglie alienantă și, în sfârșit, de asocierea păguboasă cu excentricul inventator Courtial des Pereires. Prin ochii săi necruțători, se construiește astfel o lume grotescă, a rataților și a inadaptaților, a abjecției ca vocație și a ghinionului ca destin. Tribulațiile picarești ale tânărului Ferdinand, descrise cu umor negru în inconfundabilul staccato célinian, surprind needulcorat însuși haosul existenței, dând expresie unei experiențe umane definitorii pentru epoca modernă și, totodată, unei sensibilități profund originale, care avea să schimbe fața literaturii.

8. Jurnalul unui vid

Autoare: Emi Yagi

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Magdalena Ciubăncan

Debut îndrăzneț, surprinzător și subversiv, Jurnalul unui vid explorează cu acuitate maternitatea și dificultățile întâmpinate de femei pe parcursul vieții profesionale. La treizeci și patru de ani, Shibata își schimbă locul de muncă pentru a scăpa de hărțuirea sexuală. Noul început nu-i aduce însă egalitatea dorită, iar o farsă neplanificată se transformă într-un joc care îi modelează treptat realitatea. Într-un roman devenit un reper al literaturii feministe, Emi Yagi îmbină satira fină, punând în lumină absurditatea normelor sociale, cu o poveste memorabilă despre puterea interioară a protagonistei.

Premiul Osamu Dazai 2020.

9. Din centrul unui continent

Antologie de Abel Murcia Soriano

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traduceri: Mioara-Adelina Angheluţă, Florin Galiș, Sergiu Lozinschi, Irina Călin, Melania Stancu, Alma Marhamati

Această antologie, concepută și coordonată de Abel Murcia Soriano și Alina Cantacuzino, aduce în prim-plan proze scurte semnate de doisprezece tineri autori din șase țări - Jessica Clark, Carla Pravisani, Patricia Lovos, Patricia Trigueros, Rodrigo Fuentes, Eduardo Halfon, Jessica Isla, Maria Eugenia Ramos, Roberto Carlos Pérez, Mario Martz, Nicolle Alzamora Candanedo și Ela Urriola -, alcătuind un tablou vibrant al Americii Centrale contemporane.

