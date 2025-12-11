9 cărți în liniștea iernii

1. Amintiri din viitor

Autoare: Irene Vallejo

Editura: Trei, 2025

Traducere: Lavinia Similaru

„A fost odată o femeie singură ce trăia într-un tărâm primejdios. Mică și slabă, în fiecare noapte trebuia să înfrunte o amenințare înfricoșătoare. Însă în povești, cei mici, cei slabi, cei fragili au întotdeauna un talisman salvator. Ea cunoștea o vrajă care nu putea da greș: era capabilă să ridice în jur un zid de aer ca să se apere. Moloanele zidului invizibil erau cuvintele. Când izvora o poveste de pe buzele ei, lumea se oprea s-o asculte, cu privirea încremenită, ca în transă, uitându-și treburile, frica și mânia. Istorisirile ei erau, pentru toți, un refugiu din calea pericolului. E ușor s-o recunoști în ea pe persuasiva Șeherezada, dar și pe protagonista unei legende născute în tradiția orală franceză, «Mama poveștilor», unde o tânără învăța arta de a spune povești ascultând murmurul vântului printre copaci…” - Irene Vallejo.

Irene Vallejo (n. Zaragoza, 1979) a studiat limbi clasice și deține două doctorate, de la Universitățile din Zaragoza și din Florența. Este autoarea a două romane, două volume de eseuri și două cărți pentru copii. Infinitul într-o trestie (El infinito en un junco, 2019; Pandora M, 2022) a devenit încă de la publicare un adevărat fenomen editorial internațional, fiind declarată cartea cea mai vândută în Spania în perioada carantinei. În 2020, Vallejo publică Amintiri din viitor (El futuro recordado), o carte de jurnalism filosofic care împletește temele prezentului cu lecțiile lumii antice. În același an, redactează un Manifest pentru lectură (Manifiesto por la lectura) la invitația Federației Sindicatelor Editorilor din Spania.

2. Lumea liberă

Autor: Louis Menand

Editura: Trei, 2025

Traducere: Irina Vainovski-Mihai

Războiul Rece nu a fost doar o competiție pentru putere. A fost o confruntare a ideilor, în cel mai larg sens - economic și politic, artistic și personal. În Lumea liberă, reputatul critic și profesor de la Universitatea Harvard Louis Menand prezintă o panoramă a culturii americane în anii cruciali de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial și până la Războiul din Vietnam și ne demonstrează felul în care dinamica forțelor sociale, economice și tehnologice și-a pus amprenta asupra creațiilor minții umane în întreaga lume occidentală. Interferențele culturale transatlantice și schimbul bogat de idei și valori între America și Europa au marcat această epocă și au conturat o nouă lume care s-a forjat sub semnul definitoriu al libertății.

3a și 3b. Am văzut sfârșitul lumii

Editura: Sophia, 2025

Ediție îngrijită de monahul Coprie

„Ce este Apocalipsa? Care este sensul profund al sfârșitului lumii? De ce suferim și de ce au loc războaie și catastrofe? Iată câteva întrebări la care nu poate răspunde coerent cultura zilelor noastre, deși suprasaturată de narative apocaliptice. Imaginează-ți acum un om care a văzut Imperiul Țarist prăbușindu-se, a supraviețuit 20 de ani în gulagurile sovietice, a slujit Liturghia în catacombe și a primit descoperiri de la Dumnezeu, asemenea prorocilor de odinioară. Ei bine, acest om vine cu răspunsuri nu doar concrete și clare, ci dătătoare de nădejde și discernământ, despre ceea ce numim sfârșitul lumii. Răspunsurile sale au fost consemnate în două volume: primul, apărut în 2024, al doilea, recent, în 2025. Născut la începutul secolului XX în Imperiul Țarist, Starețul centenar, Părintele Antonie, a fost un supraviețuitor al frământărilor istoriei ruse. Seminarist în Lavra Sfântului Serghie în 1917, devine călugăr, diacon și preot chiar în toiul Revoluției Bolșevice. Arestat de nenumărate ori ca «element dușmănos», petrece peste 20 de ani în gulaguri, unde munca silnică îl șubrezește fizic, dar îl întărește sufletește. Eliberat după Al Doilea Război Mondial, intră în ascultare la un bătrân isihast format la Optina - leagănul duhovniciei ruse. Ca fochist, salvează cărți și vase liturgice din ascunzișuri țariste și slujește Liturghia în taină, botezând și înmormântând noaptea, sub amenințarea denunțării și a morții. Oamenii se adună în jurul lui: rugăciunile sale lucrează minuni, iar darul înaintevederii îl face un far în întuneric” - editorii Editurii Sophia.

4. Mica Filocalie

Autor: Jean-Claude Larchet

Editura: Sophia, 2025

Traducere: Marinela Bojin

„Muntele Athos este şi azi «sipetul Rugăciunii lui Iisus», şi marii duhovnici ale căror învăţături şi mărturii sunt prezentate în acest volum se află printre cei mai desăvârşiţi moştenitori ai tradiţiei care a transmis-o de-a lungul vremii, dar şi printre cei mai iscusiţi lucrători ai acestei rugăciuni, şi prin urmare cei mai îndreptăţiţi să vorbească despre ea, ca trăitori ai ei. [...] Cuvintele lor nu sunt nicidecum teoretice, ci întemeiate pe o experiere lăuntrică ce le conferă o simplitate, o prospeţime şi o forţă pe care nici un studiu istoric şi nici o sinteză abstractă nu le pot avea” - Jean-Claude Larchet

5. Hărți de poveste

Autoare: Ioana Zamfir

Editura: Niculescu, 2025

„Ioana Zamfir a strâns un buchet de hărți vechi pe care le prezintă pe înțelesul tuturor, încercând să atragă un public cât mai divers spre muzeul în care activează. Volumul de față ilustrează perfect nu numai dimensiunea științifică, dar și pe cea educațională a Muzeului Hărților din București, singurul muzeu cu profil cartografic din România” - prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Ioana Zamfir este muzeografă la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București, unde contribuie la realizarea expozițiilor care valorifică dimensiunea culturală a hărților vechi, aducând-o în dialog cu alte domenii ale patrimoniului material sau imaterial. A urmat studii de Istoria Artei, continuând cu specializări în Studii Culturale. A beneficiat de burse Erasmus și DAAD la universități din Tübingen, Paris și Kassel și este doctor în Filologie.

6. Mater 2-10

Autor: Hwang Sok-yong

Editura: Trei, 2025

Traducere: Iolanda Prodan

În Seoulul contemporan, un muncitor concediat organizează o grevă în vârful coșului de fum al unei fabrici de șaisprezece etaje. În timpul nopților lungi și singuratice, el vorbește cu strămoșii, meditând la sensul vieții și la înțelepciunea transmisă de-a lungul generațiilor. Prin viețile acestor strămoși, trei generații de muncitori feroviari, Mater 2-10 descrie cu realism luptele coreenilor obișnuiți împotriva ocupanților japonezi, începând cu era colonială japoneză, continuând cu Eliberarea și până în secolul XXI. Romanul este în același timp o relatare plină de pasiune a dorinței unei națiuni de a se elibera de opresiune, un basm liric care reflectă sângele, sudoarea și lacrimile vărsate de muncitorii industriali moderni și punctul culminant al carierei lui Hwang Sok-yong - o capodoperă la care a lucrat treizeci de ani.

Hwang Sok-yong s-a născut în 1943, în Manciuria ocupată de japonezi, și este, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuți autori coreeni. A studiat filosofia și, după o scurtă perioadă de detenție din motive politice, a muncit într-o fabrică de țigări, apoi pe un șantier. În 1993, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru o călătorie neautorizată în Coreea de Nord, cu scopul de a promova schimburile între artiștii din cele două Corei. Cinci ani mai târziu, a fost eliberat în urma unei grațieri speciale acordate de noul președinte. Laureat al celor mai importante premii literare din Coreea, a fost nominalizat la Prix Femina Étranger și a primit Prix Émile Guimet pentru literatură asiatică, pentru romanul său At Dusk.

7. Condiția umană

Autoare: Hannah Arendt

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: Georgeta-Anca Ionescu

Condiția umană este una dintre cele mai profunde și mai vizionare reflecții asupra existenței umane și a vieții comunitare moderne. În această operă esențială, Hannah Arendt propune un vocabular nou pentru a înțelege relația dintre gândire și acțiune, influența tehnologiei, erodarea intimității, înstrăinarea și pierderea libertății în lumea contemporană. Ea distinge între muncă, lucru și acțiune, cele trei forme fundamentale ale activității umane, și arată cum echilibrul dintre acestea s-a schimbat radical odată cu modernitatea. Este o invitație la gândirea sensului vieții active și a condiției noastre de ființe care, trăind împreună, creează o lume comună. Prin finețea analizei și actualitatea ideilor, Condiția umană rămâne o carte indispensabilă pentru toți cei care caută să înțeleagă sensul libertății, al acțiunii și al responsabilității în epoca noastră.

8. Cinematograful călător al domnului Saito

Autoare: Annette Bjergfeldt

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: Flavia Teoc

Deși fug din Argentina cu gândul să-și încerce norocul la Paris, Fabiola și fiica ei, Lita, ajung în micul port al insulei canadiene Upper Puffin. După ce urcă cele optzeci de trepte până la pensiunea Betleem, inima comunității, care găzduiește o mulțime de personaje excentrice, cele două descoperă o lume mult mai plină de culori decât promiteau stâncile cenușii de pe țărm. Aurora boreală și migrațiile viețuitoarelor Atlanticului punctează spectaculos timpul ce se scurge, iar vizitele anuale ale cinematografului ambulant al domnului Saito - care aduce filme din întreaga lume pe insula izolată - le vor schimba complet viața.

Saga familială captivantă, luminoasă și emoționantă, traversând cei mai întunecați ani ai secolului XX, romanul Cinematograful călător al domnului Saito a fost desemnat drept una dintre cele mai bune cărți ale anului 2023 de publicația daneză Politiken, a fost finalist al Premiului Martha 2024 și tradus până în prezent în 18 limbi.

9. Sex și pedeapsă

Autor: Eric Berkowitz

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Dan Bălănescu

Bazându-se pe o vastă documentare pe care o sintetizează cu talent și nepărtinire, Eric Berkowitz compune o imensă frescă a modului în care societatea și instituțiile ei de putere s-au infiltrat în patul individului în tentativa de a orienta, a reglementa și a pedepsi una dintre cele mai intime acțiuni umane: sexul. Fără formalisme și teorii juridice aride, cartea reprezintă o lectură plăcută prin numeroasele relatări și povestiri - unele comice, chiar surprinzătoare pentru cititorul contemporan - despre felul cum au evoluat mijloacele prin care individul s-a văzut constrâns - și de multe ori pedepsit - de mecanismele opresive ale societății. Avem, în ansamblu, o adevărată istorie a luptei cu „păcatul originar” în diversele lui epoci și manifestări (adesea minoritare), începând cu primele legi ale vechilor regate din Mesopotamia până la faimoasele procese din timpurile mai recente ale lui Flaubert, Baudelaire, Oscar Wilde sau Roman Polanski.

