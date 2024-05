Noutăți editoriale

Cuțitul

De Salman Rushdie

Editura Polirom 2024

Autor distins cu Booker Prize pentru literatura în 1981

Cuțitul. Reflecții în urma unei tentative de asasinat

Trecuseră treizeci și trei de ani și jumătate de la faimoasa condamnare la moarte proclamată de ayatollahul Ruhollah Khomeini împotriva mea și a tuturor celor implicați în publicarea Versetelor satanice și mărturisesc că pe parcursul acestor ani mi‑am imaginat uneori cum asasinul se ridică la vreun eveniment public și se repede la mine exact în acest fel. Așa că primul meu gând când am văzut această silueta ucigașă năvălind spre mine a fost: Așadar, tu ești. Iată‑te. Se zice că ultimele cuvinte ale lui Henry James ar fi fost: "Așadar, în cele din urma a venit distinsa chestiune". Și la mine venea moartea, dar nu mi‑a dat impresia c‑ar fi distinsă. Mi‑a dat impresia de anacronism.

N‑am văzut cuțitul sau cel puțin nu‑l țin minte. Nu știu dacă a fost unul lung sau scurt, cu lama lată, de vânătoare, sau îngustă, ca un stilet, zimțată ca la un cuțit de pâine sau curbată ca o seceră, un briceag de copil al străzii sau chiar un cuțit obișnuit de tăiat carnea, furat din bucătăria maica‑sii. Nici nu‑mi pasă. Arma aceea nevăzută a fost suficient de utilă și și‑a făcut treaba. - Salman Rushdie

Trilogia gemenilor

De Agota Kristof

Editura Pandora M 2024

Acestă carte face parte din colecția Anansi Clasic.

• Grand Prix Litteraire Europeen 1986

• Prix du Livre Inter 1992

• Gottfried Keller Preis 2001

• European Literary Award 2008

Trilogia gemenilor conține:

• Marele caiet

• Dovada

• A treia minciuna

Totul începe în Marele Oraș, în care viața e de-acum insuportabilă, din care o mamă e nevoită să fugă, lăsându-și apoi copiii alături de bunica lor, la țară, și căutând pentru ea o soartă mai bună. Neștiutoare de carte, răutăcioasă, aceasta din urmă le face viață amară celor doi copii, gemeni în aparență fără apărare. Numai că ei nu se dau bătuți și, sprijinindu-se unul pe altul, învață pe cont propriu legile vieții, ale cruzimii, ale unei existențe pe care o urmăresc cu creionul pe hârtie. Căci, abandonați într-o țară aflata în război, lipsiți de simț moral, ei încep să-și consemneze zilnic, în jurnal, faptele, întâmplările prin care trec, măruntele sau marile nesăbuințe care-i maturizează.

Gemenii sunt cu totul imorali, căci mint, șantajează, omoară, cu toate acestea găsim la ei cea mai pură, mai autentică naivitate. - The Guardian

Extraordinar de puternică: tensionată, disciplinată, laconică și profund tulburătoare. - The Sydney Morning Herald

Năucitor, obsedant. - Sun Francisco Chronicle

O viziune de o considerabilă complexitate, un portret al generozității, dar și al imoralității din inima omului. - The Christian Science Monitor

Pasta de fasole dulce

De Durian Sukegawa

Editura Alice Books 2024

Bestseller internațional, tradus în 14 limbi, Pasta de fasole dulce a fost adaptat de Naomi Kawase, cineast laureat la Cannes, într-un film nominalizat la Un Certain Regard, la Festivalul de Film de la Cannes, în 2015.

Roman câștigător al Le Prix des Lecteurs du Livre de Poche.

O poveste fermecătoare despre prietenie, iubire și singurătate în Japonia contemporană.

Sentaro a dat gres în viață. Are cazier, bea prea mult, iar visul sau de a deveni scriitor este doar o amintire îndepărtată. Doar înflorirea cireșilor mai marchează scurgerea timpului, iar el își duce zilele într-un magazinaș unde se vând dorayaki, un tip de clătite umplute cu pastă de fasole dulce.

Dar totul este pe cale să se schimbe. În viața sa intră Tokue, o femeie în vârstă, cu mâinile strâmbe și un trecut tulbure. Tokue face cea mai bună pastă de fasole dulce din câte a gustat Sentaro vreodată. Începe să-l învețe meșteșugul ei, dar, în timp ce între ei se înfiripă o relație de prietenie, presiunile sociale devin imposibil de evitat, iar secretul întunecat al lui Tokue iese la iveală, cu urmări devastatoare.

Pasta de fasole dulce este un roman emoționant despre povara trecutului și puterea izbăvitoare a prieteniei. Această odă adusă vieții, de o senzualitate palpabilă, ne învață să găsim iertarea și fericirea în lucrurile mărunte.

Sunt în paradisul poveștilor cu această carte. - Cecelia Ahern, autoarea “P.S. Te iubesc”

Fermecător scrisă, intriga este o surpriză continuă. O poveste tristă care pare înălțătoare până la sfârșit. - The Independent

Pe cât de înțelept, pe atât de înduioșător, romanul lui Sukegawa îl ispitește și îl seduce pe cititor de la începutul evocator până la sfârșitul plin de compasiune. - The Herald

Sukegawa explorează cu elocvență semințele prejudecăților și ne provoacă să ascultăm cu adevărat lumea naturală și mesajele pe care le ascunde cu măiestrie. - Booklist

O oda închinată bucătăriei și vieții. Pătrunzător, poetic, senzual: un deliciu. - Lausanne Cites

Traducere din limba japoneză de Iolanda Prodan.

„LIBERTATE. Amintiri 1954–2021“ – Memoriile Angelei Merkel vor fi publicate în România de editura Litera

LIBERTATE. Amintiri 1954–2021, reflecțiile asupra parcursului personal și public al Angelei Merkel, fost cancelar federal al Republicii Federale Germania, volum așteptat cu entuziasm de cititorii din întreaga lume, urmează să apară în peste 30 de țări. Cartea va fi publicată în România pe 26 noiembrie 2024, simultan cu edițiile internaționale, traducerea din limba germană fiind semnată de Cora Radulian.

Timp de 16 ani, Angela Merkel a purtat responsabilitatea guvernării Germaniei, a condus țara prin numeroase crize și a modelat, prin acțiunile și atitudinea ei, atât politica și societatea germană, cât și dinamica scenei politice internaționale. În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată, Beate Baumann, Merkel își rememorează viața împărțită în mod egal între două state și două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) și 35 de ani în Germania reunificată.

Cu maximă sinceritate, Angela Merkel își povestește copilăria, tinerețea și studiile în RDG, vorbește despre dramatismul anului 1989 – marcat de căderea Zidului Berlinului – și despre începuturile vieții sale politice. Ne permite, mai apoi, să participăm la întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut cu cei mai puternici lideri ai lumii. Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naționale – dar și europene și internaționale – ne dezvăluie, cu claritate și precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim. Cartea oferă o perspectivă unică asupra meandrelor puterii și este o pledoarie fermă pentru libertate.

„Ce înseamnă pentru mine libertatea? Întrebarea aceasta m-a preocupat toată viaţa. În plan politic, desigur, libertatea necesită condiții democratice. Fără democrație nu există libertate, nici stat de drept, nici respectarea drepturilor omului. Însă această întrebare mă preocupă și dintr-un alt punct de vedere. Libertatea înseamnă pentru mine să-mi dau seama care îmi sunt limitele și să încerc să mi le depășesc. Libertatea înseamnă să nu încetezi să înveți, să nu rămâi pe loc, ci să mergi mai departe, dincolo de granițele unei cariere politice.“ – ANGELA MERKEL

Angela Merkel, cancelar federal al Republicii Federale Germania din 2005 până în 2021, a fost prima femeie care a ocupat cel mai important post pe care l-a avut de oferit țara sa. Născută în 1954 la Hamburg, a crescut în RDG unde a studiat fizica și a obținut doctoratul în fizică. În 1990 a fost aleasă în Bundestag. Din 1991 până în 1994 a fost ministru federal pentru femei și tineret, din 1994 până în 1998, ministru federal pentru mediu, protecția naturii și siguranța reactoarelor, iar din 2000 până în 2018 a fost președintă a Uniunii Creștin-Democrate din Germania. În 2021 și-a încheiat cariera politică activă.

„Îți place mai întunecat” de Stephen King apare pe 22 mai la Editura Nemira

Stephen King, autorul-fenomen a peste 60 de bestsellere, vine cu o colecție extraordinară de douăsprezece povestiri scurte, considerate de autor și de profesioniști ai industriei de carte, drept unele dintre cele mai bune scrise de acesta.

Volumul de douăsprezece povestiri, multe dintre ele nepublicate până acum, va fi lansat pe 22 mai, concomitent cu lansarea internațională.

„Vă place mai întunecat? Ce bine, și mie la fel!“ scrie Stephen King în postfața acestui volum de douăsprezece povestiri care explorează partea mai întunecată a vieții. King a fost, timp de jumătate de secol, un maestru al genului, iar aceste povestiri despre soartă, moarte, noroc și faldurile realității unde, pe ascuns, se poate întâmpla orice, sunt la fel de complexe și captivante ca și romanele sale. Ele sunt, deopotrivă, lecturi fascinante și bogate în teme profunde. King scrie pentru a simți „bucuria de a lăsa în urmă viața de zi cu zi“, iar în „Îți place mai întunecat” cititorii vor simți și ei această bucurie, pagină cu pagină.

„Dacă literatura ar fi atletism, Stephen King ar câștiga atât maratonul, cât și proba de 100 de metri. Un maestru absolut în proza de mare întindere, unde, în cariera lui de jumătate de veac, ne-a dat romane precum Shining, Apocalipsa ori J.F.K 22.11.63, King își arată rafinamentul în nuvele și povestiri, iar Îți place mai întunecat, pe lângă Anotimpuri diferite sau Un strop de sânge, este încă o dovadă în sprijinul acestei afirmații.“ Marian Coman, redactor-șef Armada.

Cele douăsprezece povestiri le propun cititorilor întâlniri cu personaje stranii ce ascund secrete neașteptate: de la veterani tăcuți, la tinere „pramatii cu talent”, cu toții sunt victime ale destinului. Aceștia au vise premonitorii care schimbă vieți, primesc moșteniri neașteptate sau explorează colțuri ale universului despre care nici măcar nu își închipuiau că există. Sunt marcați de tragedii și încearcă să găsească sensul într-o lume absurdă.

Talentul lui King de a ne surprinde, de a ne fascina și de a ne inspira atât groază, cât și alinare rămâne de neegalat. Fiecare dintre aceste povestiri ascunde propriile emoții, bucurii și mistere; fiecare dintre ele este emblematică.

Stephen King este autorul-fenomen a peste 60 de cărți, devenite bestsellere internaționale.

Printre cele mai recente titluri ale sale se numără Holly (Armada, 2023), Fairy Tale (Un basm, Armada, 2022), If It Bleeds (Un strop de sânge, Armada, 2022), Billy Summers (Armada, 2021), Later (Mai târziu, Armada, 2021), The Institute (Institutul, Armada, 2020), The Outsider (Străinul, Armada, 2019), Sleeping Beauties, scrisă împreună cu fiul său, Owen King (Frumoasele adormite, Armada, 2018), și seria BILL HODGES: Mr. Mercedes (Armada, 2023), premiat cu Edgar Award for Best Novel, continuată cu Finders Keepers (Ce-am găsit al meu să fie, Armada, 2024) și End of Watch (Mort la datorie, Armada, 2024).

Romanul său 11/22/63 (J.F.K. 22.11.63, Armada, 2020) a fost inclus în top 10 cele mai importante cărți ale anului 2011 de publicația The New York Times Book Review și a câștigat Los Angeles Times Book Prize.

Cărțile sale cult – seria THE DARK TOWER (TURNUL ÎNTUNECAT, Nemira, 2019), romanele It (Nemira, 2018), Pet Sematary (Cimitirul animalelor, Armada, 2019) și Doctor Sleep (Armada, 2019) – au stat la baza unor ecranizări celebre, iar It este astăzi filmul horror cu cel mai mare succes de casă din toate timpurile.

Stephen King a primit PEN America Literary Service Award (2018), National Medal of Arts (2014) și National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters (2003).

Trăiește în Bangor, Maine, împreună cu soția lui, scriitoarea Tabitha King.

