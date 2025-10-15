9 cărți de citit la foc mic

1. Arteziana

Autoare: Svetlana Cârstean

Editura: Nemira, 2025

„Prietenia între fete, o temă foarte puțin abordată în literatura noastră, este în prim-planul acestei cărți. Autoarea o fixează în imagini memorabile, îi inventează definiții personale, o chestionează și o cîntă, pe scurt, o îngrijește ca pe o grădină. De altfel, grădina - chiar și în varianta micro, de balcon - este unul dintre spațiile emblematice de aici. De cînd am citit acest lung poem, nu mai pot desprinde prietenia între fete de imaginea „fete cu stropitori în mîini traversează scena/se țin în viață una pe alta“. Svetlana Cârstean reușește să se impună ca arhitectă a peisajului complex, uneori accidentat, al prieteniei. Poezia românească avea nevoie de această pledoarie continuă pentru realitatea discontinuă a prieteniei” - Adela Greceanu

2. La limită

Autoare: Teona Farmatu

Editura: Nemira, 2025

„Limita despre care vorbește în acest volum Teona Farmatu nu e doar una personală. Poezia Teonei e o acumulare de limite multiple, ea radiografiază toate ipostazele contemporane comune care ne conduc spre experiența limitei. La limită e o combinație decisivă de revoltă și tandrețe, o tandrețe care-și face loc constant în preajma furiei - această pereche organică dă, de altfel, greutatea și originalitatea vocii Teonei. Iată un debut radical și atoatecuprinzător care operează mutații în perspectiva feministă din poezia contemporană românească. O transformă într-o luptă și într-un limbaj aferent pline de această tandrețe și, în sfârșit, de solidaritate” - Svetlana Cârstean

Teona Farmatu (n. 1999) s-a născut la Piatra-Neamț. A absolvit Facultatea de Litere din Cluj-Napoca (secția română-franceză), unde a urmat și un masterat în cercetare literară. A fost una dintre rezidentele Drama5 - rezidență de scriere dramatică, ediția a 7-a (2022), din cadrul teatrului Reactor de creație și experiment, unde a scris textul Fiecare cu spațiul său. Momentan lucrează la un doctorat despre poezia modernă franceză tradusă în română la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. A fost redactor-șef al revistei Echinox.

3. O nouă ultimă zi

Autor: O. Nimigean

Editura: Polirom, 2025

O nouă ultimă zi începe înainte de Crăciunul lui 2011, la douăsprezece trecute fix, și se încheie puțin după intrarea în 2013. Anul 2012 devine „cronotopul metaleptic” al unei cărți în care nu se întâmplă, seinfeldian și flaubertian, (mai) nimic, exceptând „catalogul mișcărilor zilnice” ale protagonistului, adică diverse tribulații de cuplu, boli, convalescențe, telefoane, filme, surfing pe net și zappinguri la televizor, deambulări fie strict domestice, fie prin Paris sau aiurea, călătorii cu avionul dinspre Franța spre România și viceversa, relația cu mama rezidentă la un cămin de bătrâni din țară, întâlniri pasagere cu amicii ș.a.; mișcări „transcrise” în fluxul și refluxul lor interior, de la limita inarticulabilului - cu ezitări și blancuri - la locvacitate, prin filtre autoironice sau fără distanță, patetic, pe pragul ultimei respirații, într-un registru stilistic și existențial întins de la vulgaritate la poezie. Totul în contextul evenimentelor și nonevenimentelor din lumea exterioară: alegerile prezidențiale din Franța câștigate de Hollande, sărbători laice și religioase, „puciul” uselist de la noi, suspendarea lui Traian Băsescu, interimatul lui Crin Antonescu, referendumul în urma căruia președintele s-a întors la Cotroceni, apocalipsa mayașă etc. Limitele dintre spațiul ficțional și cel real sunt depășite în ambele direcții, realitatea dând încă de pe-atunci semne că se pregătește să bată ficțiunea - iar astăzi nu chiar asta se-ntâmplă, într-un „time out of joint”, chiar dacă unora nu le vine-a crede și își închipuie că ne aflăm „în cea mai bună dintre lumile posibile”? Fiecare zi, așadar, ca o nouă ultimă zi... O zi mai lungă decât un veac de singurătate.

O. Nimigean (n. 19 iulie 1962, Năsăud) a publicat poezie: Scrieri alese, Editura Pan, 1992; Week-end printre mutanţi, Editura Pan, 1993; Adio, adio, dragi poezii, Editura Outopos, 1999; Planeta zero, Editura Junimea, 2001; Nicolina Blues, Editura Cartea Românească, 2007; Nanabozo, Editura Cartea Românească, 2014; Nu-ţi garantează nimeni nimic, antologie, Casa de editură Max Blecher, 2014; p tlkmnd alba ai btn d POWER, Editura Cartier, 2023; proză: Mortido, ed. I, Editura Pan, 2003; Rădăcina de bucsau, ed. I, Editura Polirom, 2010, Premiul Naţional pentru Roman; critică şi publicistică: Inerţii de tranziţie, altruisme & bahluviuni literare, feat Flori Stănescu, Editura Vremea, 2006; O ureche de om pe o spinare de şoarece, Editura Polirom, 2020. Este coautor la Cartea roz a comunismului, Editura T, 2004, şi la Dicţionarul limbajului poetic eminescian, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005.

4. Evanghelia după Isus Cristos

(ediție nouă)

Autor: José Saramago

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Mioara Caragea

„Cel mai polemic roman al lui Saramago, care pornește de la un eveniment abominabil din Evanghelii: uciderea pruncilor. După cum se știe, avertizat de un înger despre planul lui Irod, Iosif fuge împreună cu Maria și copilul Isus în Egipt. Oare ce am fi făcut noi, simpli muritori, în locul lui Iosif?, se întreabă Saramago. Ceea ce lui Iosif nu i-a trecut prin minte: ne-am fi anunțat vecinii despre masacrul care urma să aibă loc... În jurul vinii și responsabilității unui om devenit sfânt, care nu încearcă nici cel mai mic regret, Saramago construiește unul dintre cele mai frumoase romane ale sale”. (Magazine littéraire)

5. În miez de noapte

Autoare: Eve Chase

Editura: Litera, 2025

Traducere: Andreea Florescu

Notting Hill, Londra. Dee Delancey - mamă iubitoare, văduvă în suferință, model de profesie - pleacă într-o seară de acasă și nu se întoarce în acea noapte. Și nici în următoarea... Fiica ei Maggie, o adolescentă retrasă, nu poate accepta dispariția mamei - nimeni nu-și poate pierde ambii părinți în doi ani, nu-i așa? Nevoită să se ocupe de casă și de fratele ei mai mic, Maggie refuză ajutorul cercului de prieteni ai mamei sale, temându-se că autoritățile și presa ar putea prinde de veste. Dar ceasul ticăie.

6. Așteptăm cuminți teroarea

Autor: Ion Agaci

Editura: Nemira, 2025

„În cartea Așteptăm cuminți teroarea realitatea personală se conturează în «singurul limbaj disponibil» și anume cel poetic. Calm, cuminte - cum o spune în titlu, dar cu un puternic presentiment că ceea ce va urma «nu cedează dimineților», pentru că modul în care Ion Agaci își realizează universul poetic nu seamănă deloc cu o «democrație imitată», ci mai degrabă cu o «liniște (...) care te desparte în două». Plăcerea ca formă de rezistență - se transformă în poezie în formă de rezistență în fața abuzului, a slăbiciunii, a relaționării de orice tip și - nu în ultimul rând - a fragilității. Și dacă «totul abia urmează să vină», eu zic să fim pregătiți. Un volum excelent” - Moni Stănilă.

Ion Agaci (n. 2000, Republica Moldova) este student la Facultatea de Filosofie (Universitatea București). A publicat în antologia unsprezece, coordonată de Dumitru Crudu (Casa de Pariuri Literare, 2019). A debutat cu Șampanie pentru acest sfârșit în 2021, la Editura Tracus Arte. A urmat în 2023, la aceeași editură, Desculț. Pavaj proaspăt turnat.

7. Marcus Aurelius

Autor: Donald Robertson

Editura: Litera, 2025

Traducere: Silvia Palade

Marcus Aurelius s-a străduit - se știe - să reconcilieze filosofia și valorile morale cu presiunile politice la care era supus ca împărat la apogeul puterii romane. Robertson examinează astfel atitudinea lui Marcus Aurelius față de sclavie și dilema morală pusă de capturarea inamicilor în război, dar și aspecte precum atitudinea romanilor față de femei, rolul stoicismului în reacția față de amenințarea războiului civil, tratamentul creștinilor sub domnia sa, numirea ca succesor a fiului său Commodus etc.

Donald Robertson este psihoterapeut, specializat, printre altele, în terapie cognitiv-behavioristă, în filosofie stoică şi în hipnoză clinică.

8. Sărbătoarea continuă

Autor: Ernest Hemingway

Traducere: Ionuţ Chiva

Publicată în 1964, la trei ani de la moartea autorului, Sărbătoarea continuă a devenit repede o carte-cult. Hemingway îşi povesteşte aici anii petrecuţi ca tânăr jurnalist şi scriitor expatriat în Franţa interbelică. Cu nostalgie şi căldură, cu mult umor, dar şi cu uriaşa poftă de a povesti care-l caracteriza, el ne poartă pe străzile Parisului, prin barurile, cafenelele şi hotelurile care există şi astăzi - şi care au ajuns celebre tocmai pentru că le frecventau starurile culturale ale epocii, de la James Joyce, Wyndham Lewis, Zelda şi F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Gertrude Stein şi până la Jules Pascin, Ford Madox Ford şi Alice B. Toklas -, rememorând vremurile în care, sărac şi scriind pe unde apuca, şi-a descoperit vocaţia.

9. Carpatia

Autoare: Irina Georgescu

Editura: Litera, 2025

Carpatia ne invită să (re)descoperim bucătăria unică, îndrăzneață și delicioasă a României: un amestec surprinzător și neașteptat al influențelor sale diverse (grecești, turcești și slave din sud și est, până la cele austriece, maghiare și saxone, din nord și vest). De la vinete coapte la grătar, bulz și fasole bătută, până la borș savuros, pilaf aromat, dovlecei umpluți, plăcinte și deserturi în stil vienez, această carte este o celebrare a unei tradiții gastronomice care nu se teme niciodată să combine gusturile.

