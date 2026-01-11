Partizanii ucraineni ar fi incendiat un turn de comunicații al Forțelor Aeriene ruse din Moscova

Partizanii ar fi incendiat un turn de comunicații aparținând Diviziei 5 de Apărare Aeriană din cadrul trupelor de rachete antiaeriene ale Forțelor Aerospatiale Ruse, potrivit anunțului publicat pe Telegram, citat de Ukrainska Pravda.

„Acest turn a servit drept centru de comunicații și comandă pentru o unitate a Forțelor Armate Ruse. Acesta asigura comunicații radio-relay securizate pentru schimbul rapid de informații și ordine între comandă și unitățile subordonate de apărare aeriană.

Turnul era utilizat și pentru a găzdui echipamente electronice de informații și interceptare a semnalelor, esențiale pentru colectarea de informații și menținerea controlului general asupra situației din regiune”, se arată în mesajul transmis de gruparea ucraineană de partizani pe Telegram.

Gruparea militară de partizani Atesh operează în zonele ocupate din Ucraina, dar și pe teritoriul Rusiei.

(sursa: Mediafax)