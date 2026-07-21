9 cărți ale vacanței de vară

1. Tragedia migrațiilor și căderea imperiilor. Sfântul Augustin și noi

Traducere: Teodor Baconschi

Editura: Spandugino, 2026

„Întreaga operă a lui Chantal Delsol este un demers antiutopic, de apărare a iubirii creștine ca bază a unei comunități politice solidare, o pledoarie pentru moderație și realism, pentru luciditate autocritică și conservarea identității noastre civilizaționale, un semnal de alarmă «înainte de a fi prea târziu». Gânditoarea franceză ne pune în față cea mai fidelă oglindă: suntem persoane unice, irepetabile, ancorate în familia, patria, limba și tradiția noastră spirituală, dar purtăm răul păcatului originar, pe seama căruia cădem mereu victime ambiției utopice de a instaura raiul pe pământ (prin ideologii, mituri tehno-științifice sau aspirații transumaniste). Ea ne amintește că suntem, de fapt, în plină dialectică a revelației creștine, în intervalul dintre «deja» și «nu încă», mai exact în pelerinajul terestru către Cetatea lui Dumnezeu, așa că înrădăcinarea augustiniană a prezentului volum și comparația dintre declinul Imperiului Roman și acela suferit de Occidentul postmodern nu ne pot surprinde” - Teodor Baconschi.

2. Omar cel orb

Autor: Daniela Zeca

Editura: Polirom, 2026

Ultimul roman al trilogiei orientale, din care mai fac parte Istoria romanțată a unui safari și Demonii vântului, Omar cel orb ne poartă în lumea fascinantă a Iranului contemporan. O carte despre paradis și infern, iubire, credință și moarte, prin care Daniela Zeca afirmă răspicat că, în mileniul al treilea, subiectele, dar și problemele lumii globale sunt ale tuturor și nu le putem găsi o soluție decât împărtășindu-le.

„Într-o lume care se lasă tot mai mult colonizată emoțional de clișeele occidentale, Daniela Zeca are curajul de a privi în direcția opusă... Ea scrie un roman inițiatic inspirat de un Orient căruia, dintr-o leneșă orbire, îi ignorăm oglinzile vitale” (Matei Vișniec).

3. Povestiri bizare

Autoare: Olga Tokarczuk

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Cristina Godun

Un medic scoţian din secolul al XVII-lea, ajuns în slujba regelui Poloniei, descoperă o rasă ciudată de copii vegetali. O familie formată din patru femei identice primeşte vizita unui cuplu de bărbaţi similari. Un bătrân văduv, însingurat şi tipicar, observă într-o dimineaţă că lumea din jur s-a transformat aleatoriu (sau, dacă nu, că şi-a pierdut el minţile). O lume degradată, dintr-un viitor nedefinit, îşi păstrează stabilitatea graţie sacrificiului unui personaj misterios, aparent nemuritor, ce suferă pentru oameni de peste trei sute de ani. În zece texte dense, pline de dinamism şi surprinzătoare de la premise până la final, imaginaţia neîngrădită ce caracterizează Povestirile bizare ale Olgăi Tokarczuk cucereşte nu doar prin subiecte ori prin atmosfera creată, ci şi prin forţa empatică ce le străbate. Pendulând între fantastic, SF, straniu şi insolit, aceste povestiri reprezintă tot atâtea mostre de virtuozitate şi inventivitate artistică ale acestei remarcabile prozatoare.

Premiul Nobel pentru Literatură 2018.

4. Femeile de la capătul lumii

Autoare: Mélissa Da Costa

Editura: Trei, 2026

Traducere: Ruxandra Chiriță

În extremitatea sudică a Noii Zeelande, în inima naturii sălbatice, trăiesc Autumn și fiica ei, Milly. Pe acest ultim bastion de pământ înainte de Oceanul Antarctic și de Polul Sud, ele administrează campingul Mutunga o te ao, „capătul lumii“ în limba maori. Autumn și Milly sunt inseparabile, până în ziua în care sosește Flore, o tânără pariziană în căutarea izbăvirii. Bântuite de trecut, dar legănate de vânt și de legende, aceste trei femei vor învăța să se cunoască, să se ierte și să se iubească.

Mélissa Da Costa s-a născut pe 7 august 1990. A urmat studii de economie și management, apoi s-a specializat în aromaterapie, naturopatie și sofrologie. Tot albastrul cerului (Prix Alain- Fournier 2020), romanul său de debut, a cunoscut un succes impresionant. Au urmat Zilele ce vor veni, Un soi de fericire, La doublure, Femeile de la capătul lumii, La Faiseuse d'étoiles, toate bestsellere și figurând în Top 10 cele mai vândute cărți din Franța. La Editura Trei, de aceeași autoare, au mai apărut Tot albastrul cerului, Zilele ce vor veni, Un soi de fericire și Durerile fantomă, roman recompensat cu Prix Babelio 2022 pentru literatură.

5. Secretele celorlalți

Autoare: Clare Mackintosh

Editura: Trei, 2026

Traducere: Dorina Tătăran

The Hill este un cartier exclusivist a cărui liniște este tulburată de o serie de spargeri, tot mai violente. Detectivul Leo Brady trebuie să afle cine este hoțul și ce anume caută cu atâta disperare. Dincolo de graniță, în Țara Galilor, cadavrul unei tinere este găsit într-un caiac, pe lac. Detectiva Ffion Morgan trebuie să afle cine a urât-o pe această femeie atât de mult încât să o vrea moartă…

Fostă polițistă devenită scriitoare, Clare Mackintosh este autoarea mai multor cărți de ficțiune și nonficțiune care au ajuns bestsellere Sunday Times și New York Times. Clare locuiește în nordul Țării Galilor, împreună cu soțul și cei trei copii. De aceeași autoare, la Editura Trei au apărut Te las să pleci, Te văd, Lasă-mă să mint, După sfârșit, Dublura - scris alături de Sophie Hannah, B.A. Paris și Holly Brown -, Ostatica, precum și Ultima petrecere și Un ghem de minciuni - primele două volume din seria Ffion Morgan.

6. O istorie neromanțată a istoriei înfăptuirii României moderne

Autor: Gheorghe Iacob

Editura: Școala Ardeleană, 2026

„Pledoaria lui Gheorghe Iacob pentru istoria scrisă cu temei, cu metodă, dar și cu meșteșug și pasiune vine pe linia marilor antecesori moldoveni și în dreapta tradiție a cugetului istoriografic general românesc. „Povestea” sa despre trecut este viață reconstituită și lecție de viață deopotrivă. Această carte a laboratorului istoricului este și una de amintiri, și una de confesiuni, și una de idei istorice, și una de filosofie a istoriei, așa cum este o ars poetica pentru un literat care se respectă și care este respectat. (...) În această carte se află viața Țării și viața unui Om. - Ioan-Aurel Pop

7. Tăcerea tobelor

Autoare: Hanna Pylväinen

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Domnica Macri

În 1851, în nordul îndepărtat al Scandinaviei, comunitățile sámi de crescători de reni se găsesc la răscrucea dintre vechile lor tradiții și noile mișcări religioase care transformă regiunea. În centrul acestei lumi se află Ivvár, tânărul fiu al unui păstor respectat, rămas să poarte singur povara unei turme tot mai împuținate, după ce tatăl său își dedică viața credinței. Moștenitor al unei lumi în care omul și natura respiră la unison, el privește cu neîncredere schimbările care se apropie din sud, odată cu negustorii, coloniștii și predicatorii. Întâlnirea cu Willa, fiica pastorului Lars Levi Laestadius, zis Lasse Nebunu’, îl aduce în contact cu forțele spirituale și sociale care remodelează existența comunității sale. Amplă frescă istorică, meditație asupra credinței, apartenenței și pierderii, dar și o tulburătoare poveste de dragoste, Tăcerea tobelor reconstituie destinelor unor oameni care încearcă să-și găsească locul între datorie și chemările inimii.

8. Ferestrele Clujului

Autor: Mircea Popa

Editura: Școala Ardeleană, 2026

„Orașul Cluj este unul dintre acele locuri fascinante, vizitate sau locuite de oameni de seamă din trecut, iar amintirile și impresiile lor despre ceea ce au văzut și trăit sunt tot atâtea momente de construct cultural și spiritual. Cei mai mulți dintre noi am cunoscut orașul ca studenți, iar viața studențească preface locul respectiv într-un topos care nu poate fi uitat. Este și cazul meu, iar dragostea și prețuirea pentru Cluj a devenit pentru mine o realitate de fiecare zi, un mod propriu de a-l înțelege și de a-i consemna momentele care i-au adus prestigiu și onorabilitate pe harta țării sau pe aceea a continentului. Am selectat pentru Dumneavoastră câteva «popasuri» din acest univers de luptă și afirmare, care se înlănțuie în timp și trece peste timp. Sunt mai ales personalități creatoare din diferite domenii, care au deschis Clujului «ferestre» spre cele patru zări, aducând în fața Dumneavoastră memoria vie a acestei cetăți milenare, în așa fel încât ea să devină și mai aproape de sufletul nostru” - (Mircea Popa).

9. Lupul singuratic

Autoare: Louise Penny

Editura: Trei, 2026

Traducere: Dorina Tătăran

După ce inspectorul-șef Armand Gamache de la Sûreté du Québec și echipa sa au descoperit și au oprit un atac terorist intern în Montréal, arestându-l pe cel care l-a orchestrat, își dau seama că acel complot a fost doar începutul. Căci se plănuiește ceva mai profund și mai întunecat. Două caiete. Câteva numere misterioase pe o hartă zdrențuită a Quebecului. Și o frază repetată de cel pe care îl numeau Lupul cenușiu. Un avertisment care îi face pe Gamache și adjuncții săi să înțeleagă că în spatele conspirației se află persoane cu aliați puternici în forțele de ordine, în industrie, în crima organizată și în guvern. Dușmanul invizibil își regrupează puterile și se pregătește să atace din nou.

Fostă jurnalistă radio, Louise Penny este o autoare canadiană de romane polițiste al căror protagonist este inspectorul-șef Armand Gamache. Romanele ei au fost traduse în 35 de limbi. De aceeași autoare, la Editura Trei au mai apărut Lungul drum spre casă, Locul de unde vine lumina, Un om mai bun, Toți diavolii sunt aici, Împărăția orbilor, Nebunia mulțimilor, O lume de bizarerii și Lupul cenușiu.