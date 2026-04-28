Cel mai important roman brazilian al acestui secol, Plugul strâmb de Itamar Vieira Junior, lansat la București

Evenimentul va avea loc într-un cadru prietenos și viu, la Seneca Anticafe, joi, 30 aprilie 2026, de la ora 18:30, și îi va aduce împreună pe Ronaldo Lima Vieira, atașat cultural al Ambasadei Braziliei în România, pe scriitoarea Cecilia Ștefănescu, pe traducătoarea Simina Popa și pe criticul literar Victor Cobuz, într-un dialog moderat de managerul cultural Oana Boca Stănescu. Publicul va avea ocazia nu doar să descopere o carte excepțională, ci și să pătrundă într-un univers cultural complex, completat de preparate tradiționale braziliene oferite de Ambasada Braziliei în România.

Această apariție editorială marchează publicarea în limba română a unui roman care a redefinit literatura braziliană contemporană și care a devenit, într-un timp surprinzător de scurt, un reper internațional. Plugul strâmb nu este doar o poveste, ci o experiență literară de o forță rară, un roman care reușește să îmbine frumusețea poetică a limbajului cu o luciditate tăioasă asupra realităților sociale.

Succesul romanului Plugul strâmb este impresionant și aproape fără precedent în literatura recentă de limbă portugheză. Distins cu prestigioasele premii Prêmio LeYa, Prêmio Jabuti și Prêmio Oceanos, tradus în peste treizeci de limbi și vândut în peste un milion de exemplare, romanul a reușit să cucerească atât publicul larg, cât și critica de specialitate. În 2024, recunoașterea sa globală a fost confirmată prin includerea pe lista scurtă a International Booker Prize, una dintre cele mai importante distincții literare din lume.

Criticii au văzut în această carte ca despre o „capodoperă despre nedreptate, iubire și demnitate umană”, o operă care amintește de marile romane sociale ale literaturii universale. Dar dincolo de comparații, forța lui Itamar Vieira Junior stă în capacitatea de a da glas celor care nu au fost ascultați, de a transforma tăcerea în literatură și literatura într-un act de memorie și rezistență.

Scris cu o sensibilitate profundă și o autenticitate care vine dintr-o cunoaștere directă a lumii despre care vorbește, romanul urmărește destinul a două surori din regiunea Sertão, o zonă rurală a Braziliei marcată de sărăcie, tradiții și tensiuni istorice. Un incident petrecut în copilărie le leagă pentru totdeauna viețile, iar din acel moment, vocile lor devin una singură – o metaforă puternică pentru tăcerea și invizibilitatea unor comunități întregi. În jurul lor, o lume fragil echilibrată între credințe străvechi, nedreptăți sociale și lupta pentru pământ începe să se destrame, lăsând loc unei istorii dureroase, dar necesare.

Itamar Vieira Junior este considerat astăzi una dintre vocile fundamentale ale literaturii mondiale. Cu un doctorat în studii etnice și africane și o experiență profesională direct legată de drepturile funciare și comunitățile marginalizate din Brazilia, autorul aduce în ficțiune o perspectivă rar întâlnită: una în care rigoarea intelectuală se împletește cu empatia și cu o profundă înțelegere a realităților umane. Literatura sa nu doar reflectă lumea, ci o interoghează și o reconfigurează.

Lansarea de la București este o invitație la descoperirea unei voci literare excepționale și a unei povești care a emoționat milioane de cititori din întreaga lume.

Accesul la eveniment este liber, în limita locurilor disponibile.

Așezat sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, imprintul Anansi. World Fiction include șase colecții: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – dedicată memorialisticii, Anansi. Blues – colecția dedicată poeziei și Anansi. Port Royal – dedicată călătoriilor, descoperirilor, felului în care oamenii s-au raportat de-a lungul timpului la Celălalt.