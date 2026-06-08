Tunsorile verii 2026: Volum, eleganță și întreținere minimă

De la reinterpretări moderne ale clasicului bob până la tunsori inspirate din anii '90, specialiștii din industria frumuseții spun că accentul cade pe stiluri ușor de întreținut, care pun în valoare textura naturală a părului.

Stiliști din marile centre ale modei, de la Londra la Los Angeles, au identificat cele mai importante tendințe care vor domina saloanele în această vară.

Bob cu mișcare naturală

Una dintre cele mai cerute tunsori rămâne bobul, însă într-o versiune mai relaxată și mai fluidă. Lung până la bărbie sau claviculă, cu straturi discrete și vârfuri ușor ondulate, acest stil oferă eleganță fără efort și se adaptează ușor diferitelor tipuri de păr.

Midi stratificat

Lungimea medie continuă să fie în tendințe, mai ales atunci când este completată de straturi fine care adaugă volum și dinamism. Inspirată de coafurile supermodelelor din anii '90, această tunsoare păstrează lungimea părului, dar oferă mai multă versatilitate în coafare.

Bob Riviera

Considerat una dintre vedetele sezonului, bobul Riviera combină rafinamentul cu aspectul relaxat specific verilor mediteraneene. Cu textură naturală și straturi subtile, tunsoarea este recomandată în special persoanelor cu păr ondulat sau cu volum natural.

Shag modern

Shag-ul revine în atenție într-o versiune mai sofisticată. Straturile aerisite și volumul discret înlocuiesc aspectul rebel al variantelor clasice, rezultând o coafură modernă și ușor de întreținut.

Straturi transparente

Pentru persoanele care nu vor să renunțe la lungime, specialiștii recomandă straturile transparente, create pentru a adăuga mișcare și textură fără a diminua densitatea părului. Rezultatul este un look natural și elegant.

„Luxe”

Versiunea actualizată a clasicului pixie se remarcă prin linii moi și textură delicată. Stilul este apreciat pentru întreținerea redusă și aspectul modern, fiind alegerea ideală pentru cei care își doresc o schimbare radicală.

Părul ultra-lung

După ani în care tunsorile scurte au dominat podiumurile și rețelele sociale, părul foarte lung revine în prim-plan. Secretul acestui look este păstrarea unui aspect sănătos și a unei mișcări naturale prin straturi aproape invizibile.

Ondulat în formă de C

Una dintre cele mai elegante tendințe ale sezonului este tunsoarea cu vârfuri curbate spre interior, care creează un efect de brushing natural și sofisticat. Stilul este potrivit în special pentru părul de lungime medie.

Bixie

Combinația dintre pixie și bob continuă să câștige popularitate. Noua variantă pune accent pe textură și feminitate, fiind recomandată în special persoanelor care își doresc o tunsoare scurtă, dar versatilă.

Bob „De-Marilyn”

Inspirată de glamourul hollywoodian clasic, această tunsoare aduce în prim-plan volumul și mișcarea. Varianta reinterpretată pentru 2026 păstrează eleganța specifică stilului retro, însă într-o formă mai naturală și mai ușor de purtat.

Specialiștii spun că tendințele acestui an au un numitor comun: naturalețea. Fie că este vorba despre un bob modern, un shag reinterpretat sau un păr foarte lung, accentul cade pe textură, volum și libertatea de a purta părul cât mai aproape de forma sa naturală, potrivit refinery29.com.