Cele mai vândute și cele mai furate cărți din rețeaua CLB în 2020

Compania de Librării București (CLB), cel mai longeviv lanț de librării din România, intrată în cel de-al 71-lea an de activitate, a realizat recent analiza datelor de vânzări pentru domeniul carte pe anul 2020.

Conform statisticilor, în anul pandemiei, singurul domeniu care a înregistrat creștere este cel care reunește volume din sfera medicină, farmacie, sănătate. În ordinea preferințelor, domeniile care au rămas constante sau au înregistrat cele mai mici scăderi sunt religie și spiritualitate, urmat de cel al cărților pentru copii și adolescenți. Topul celor mai căutate cinci domenii din sfera carte de la CLB în anul 2020 este urmat de titluri din sfera științe umaniste, respectiv beletristică.

Cea mai bine vândută carte din sfera literatură română în rețeaua CLB în anul 2020 este Recviem vesel pentru tata de Radu Paraschivescu, volum apărut la Editura Humanitas. La capitolul traduceri din literatura universală, poziția întâi este ocupată de romanul Memoriile unui motan călător de Hiro Arikawa, carte publicată, în traducerea Ralucăi Nae, de Editura Humanitas Fiction. Bestsellerul internațional Sapiens. Scurtă istorie a omenirii de Yuval Noah Harari, publicat de Editura Polirom în 2017, în traducerea lui Adrian Șerban, rămâne cea mai dorită carte străină de nonficțiune în rețeaua CLB și în anul pandemiei. În ceea ce privește cărțile de nonficțiune semnate de autori români, liderul clasamentului este volumul Creierul și mintea Universului de Dumitru Constantin Dulcan, cartea apărută în 2019 la Editura Școala Ardeleană.

La capitolul cărți pentru copii, cea mai căutată carte semnată de un autor român este A doua carte cu Apolodor de Gellu Naum (Editura Arthur, 2020), iar cea mai „vânată” traducere este Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi de Nikolai Nosov (traducere de Nina Gafița, Editura Humanitas, 2017).

În ceea ce privește topul celor mai furate cărți din rețeaua librăriilor bucureștene în 2020, podiumul este ocupat doar de traduceri, astfel: locul I – Ferește-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al blocului sovietic cu România de Larry Watts (traducere din limba engleză de Camelia Diaconescu, Editura RAO, 2011), locul al II-lea – Harry Potter și Prințul Semisânge, volumul 6 de J.K. Rowling (traducere din limba engleză de Alex Moldovan, Editura Arthur, 2020) și 500 de adevăruri incredibile și trăsnite (traducere de Mugur Butuza, Editura Paralela 45, 2020).

„Ca notă generală, povestea postdecembristă a librăriilor din România nu este cea mai veselă cu putință, iar motivele care dau poveștii nuanța aceasta de gri sunt nenumărate. Noi însă, Compania de Librării București, continuăm să ne încăpățânăm să ținem steagul sus. Și nu am abandonat acest obicei nici în anul pandemiei. Ne-am ambiționat să înțelegem în detaliu regulile strice legate de igienă în vremuri atipice, am învățat să confecționăm măști, să aprofundăm tainele comerțului online, să ne susținem ca echipă mai mult ca niciodată, să plantăm copaci pentru cea de-a patra generație de cititori. Ne mândrim cu faptul că am fost primii care am redeschis librăriile după ce ordonanțele guvernamentale ne-au permis și, în plus, am crescut în sfera online.

În anul în care plănuiam să serbăm împlinirea celor 70 de ani de la fondarea CLB, am perfecționat lecția supraviețuirii. Este și aceasta o sărbătoare”, a mărturisit Marieta Seba, directoarea Companiei de Librării București.