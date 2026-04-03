Cerută! Așteptată! Cartea lui Chef Richard Abou Zaki este din nou disponibilă. Acum în Librăriile Cărturești cu exemplare semnate!

După ce primul tiraj al autobiografiei „Cooking My Dreams” s-a epuizat în timp record, Chef Richard Abou Zaki revine în forță cu un nou tiraj și o veste care va bucura mii de cititori: cartea este disponibilă acum și în Librăriile Cărturești din toată țara. Mai mult, în Librăriile Cărturești, puteți descoperi o surpriză de colecție: exemplare purtând semnătura originală a lui Chef Richard Abou Zaki.

Povestea copilului care a plecat din România cu un microbuz și a ajuns să atingă strălucirea stelelor Michelin a fascinat o țară întreagă. „Cooking My Dreams”, o ediție de colecție bilingvă (română–italiană), este o lecție de viață despre ambiție, sacrificiu și succesul obținut prin muncă.

„Am vrut să scriu această carte nu doar pentru a vorbi despre feluri de mâncare, ci pentru a reda sensul profund al meseriei mele. Bucătăria a fost refugiul meu, școala mea și este vocea mea”, a explicat Chef Richard Abou Zaki.

Datorită interesului record, noul tiraj a ajuns deja la raft! Acum poți găsi volumul mult mai ușor, distribuția fiind extinsă în puncte cheie din întreaga țară, atât fizic, cât și online:

Locații fizice:

Librăriile Cărturești – Disponibilă acum în toate punctele de vânzare din țară.

Librăriile Librarium – Pentru iubitorii de cultură și povești autentice.

Rețeaua Inmedio & Relay – O poți lua rapid, în drum spre cafea sau spre casă.

Online:

„Cooking My Dreams” nu este doar simpla autobiografie a unui chef de talie mondială, ci un veritabil manual de motivație pentru oricine are curajul să viseze. Citind-o, vei descoperi drumul plin de obstacole al emigrantului, de la primele amintiri emoționante dintr-un microbuz spre Italia, până la rigoarea și disciplina de fier din cele mai prestigioase bucătării ale lumii. Chef Richard Abou Zaki dezvăluie secretele brute din spatele succesului și explică ce înseamnă cu adevărat sacrificiul care te propulsează până la stelele Michelin.

volumul este o ediție de lux bilingvă

