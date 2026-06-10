„De la Cluj la Bruxelles: punți literare româno-belgiene”, eveniment omagial dedicat Rodicăi Lascu-Pop

Profesoară universitară, cercetătoare și traducătoare, Rodica Lascu-Pop (d. 1 ianuarie 2026, Cluj-Napoca) a fondat, la Universitatea Babeș-Bolyai, primul Centru de Literatură Belgiană de Limbă Franceză din România, contribuind la dezvoltarea schimburilor culturale și academice dintre cele două țări. A publicat numeroase volume, studii și articole despre literatura și cultura din Belgia. Timp de peste două decenii, a coordonat activitatea Centrului de Studii Literare Belgiene de Limbă Franceză, în jurul căruia a format şi a consolidat o şcoală de cercetare, cu o echipă tânără şi dinamică, angajată în numeroase proiecte şi colaborări interuniversitare. În egală măsură, a inițiat un program de traduceri literare din autori belgieni francofoni, colecţia „belgica.ro” de la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, în care au fost integrați şi tinerii cercetători ai Centrului.

Evenimentul, deschis de E.S Andreea Păstârnac, Ambasadoarea României în Regatul Belgiei, va reuni personalități marcante din Belgia și România, care vor aduce un omagiu uneia dintre cele mai importante personalități ale relațiilor culturale dintre cele două țări.

Astfel, Yves Namur, Pascal Vrebos, Alain Berenboom, Jean-Luc Outers, Claudia Ritter, Marie-Ange Bernard, Ștefana Pop-Curșeu și Valentina Pop, vor evoca rolul esențial avut de Rodica Lascu Pop în crearea de punți culturale între România și Belgia. Corina Panaitopol, directoarea ICR Bruxelles, va susține, de asemenea, o prelegere despre contribuția adusă în promovarea valorilor francofone.

Cu această ocazie, va fi lansat și Premiul Rodica Lascu-Pop, ce va fi acordat tinerilor cercetători și traducători.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.