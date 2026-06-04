Editura Nemira la Bookfest 2026: „Trenul de la miezul nopții”, de Matt Haig, finalul trilogiei Haiganu, de Marian Coman, memoir-ul lui Gilbert Costache și un volum de povestiri de Stephen King, conturează un sezon inedit al lecturilor de vară

La această ediție aniversară, standurile Nemira, Nemi și NEZUMI by Nemira devin un spațiu în care redescoperirea cărților care au inspirat generații se întâlnește cu emoția noilor apariții editoriale. Cu peste 500 de volume din colecțiile și imprinturile sale, Nemira aduce la Bookfest 2026 cărți mult așteptate, continuări ale unor serii îndrăgite, ediții speciale, întâlniri cu autori români și sesiuni de autografe, dar și lecturi lejere de vară și povești care au depășit paginile cărților prin ecranizări de succes. De la science-fiction, fantasy, thriller și romance, la literatură contemporană, non-ficțiune, cărți ilustrate pentru copii și manga, selecția din acest an conturează un portofoliu editorial divers, construit în jurul aceleiași idei: plăcerea lecturii.

Imprintul Armada aduce în atenția cititorilor universuri care provoacă imaginația, accelerează pulsul și transformă fiecare pagină într-o experiență de neuitat. Printre cele mai noi titluri se numără „Echipajul scheletelor”, de Stephen King, tradus pentru prima dată în limba română, o colecție bogată de povestiri care demonstrează, o dată în plus, de ce King rămâne maestrul incontestabil al suspansului și al terorii psihologice. Fanii SF-ului spectaculos vor putea descoperi „Copiii memoriei”, de Adrian Tchaikovsky, continuarea seriei câștigătoare a Premiului Hugo „Copiii timpului”, o space opera contemporană fascinantă și profund umană, despre supraviețuire, conștiință și misterele necunoscutului. Pentru cititorii care preferă umorul inteligent și răsturnările de situație, „Ticălos începător”, de John Scalzi, reinventează cu sarcasm narațiunea clasică a super-ticăloșilor. Iar „Toate lucrurile periculoase”, thrillerul intens al lui Stacy Willingham, autoarea romanului „Scânteie în beznă”, prezintă o investigație tulburătoare, unde trauma, memoria și adevărul se împletesc într-o cursă contracronometru imposibil de abandonat.

Colecția Nemira Fiction propune povești care emoționează, inspiră și continuă să traiască în imaginatia cititorilor. „Trenul de la miezul nopții”, un titlu-eveniment de la Matt Haig, autorul bestsellerului „Biblioteca de la Miezul Nopții”, este o celebrare luminoasă a puterii cărților, a speranței și a felului în care poveștile ne pot schimba viața atunci când avem cea mai mare nevoie de ele. Pentru iubitorii de small-town romance, cu cowboy irezistibili, multă chimie si personaje remarcabile, „Done and Dusted”, de Lyla Sage, este un amestec perfect de emoție, pasiune și replici savuroase care te țin treaz mult după miezul nopții. Iar fenomenul editorial japonez „Vă prescriem o pisică”, de Syou Ishida, cucerește prin tandrețe, originalitate și acel tip rar de căldură care amintește cititorilor că, uneori, cele mai bune remedii vin în cele mai neașteptate forme.

Printre cele mai recenete titluri din imprintul Orion pe care cititorii le pot descoperi la această ediție a Bookfest se numără autobiografia actorului Patrick Stewart, „Așa să fie”, o poveste despre pasiune, perseverență și depășirea obstacolelor, volum care completează un portofoliu în care se regăsesc deja biografiile unor artiști care au marcat cinematografia mondială: Sir Anthony Hopkins („Hai că am reușit, puștiule”), Al Pacino („Sonny Boy”) sau David Lynch („Spațiul viselor”).

Imprintul n’autor, dedicat vocilor românești contemporane, aduce la această ediție Bookfest o selecție de titluri care au așteptat, în diverse forme, întâlnirea cu cititorii. La peste 30 de ani de la prima publicare și în contextul aniversării a 35 de ani de la înființarea Nemira, „2484 Quirinal Ave”, de Florin Chirculescu, revine într-o ediție revizuită și adăugită, în linie cu seria de autor dedicată unuia dintre scriitorii care au marcat literatura speculativă românească.

Universul Haiganu al scriitorului Marian Coman își redeschide porțile către cititorii pasionați de lumi întunecate, de personaje impecabil conturate, de povești şi perspective care se întrețes pe multiple planuri, creând o parabolă tulburătoare a lumii în care trăim prin „Tristețea Zeilor”, cel de-al treilea și ultimul volum al seriei, ilustrat de Andrei Moldovan. Odată cu publicarea acestei cărți, imprintul n’autor anunță și reeditarea primelor două volume, „Fluviul Șoaptelor” și „Furia Oarbă”, în ediții revizuite și adăugite.

Iar colecția n’autor non-ficțiune se îmbogățește cu o voce nouă și puternic personală: „Oprește ploaia, aruncă cu sare!”, prima carte semnată de Gilbert Costache, editată împreună cu Delia Marinescu și Ana Maria Ciobanu, un memoir despre identitate, apartenență și curajul de a-ți asuma propria poveste.

Pe durata celor cinci zile ale salonului de carte, editorii coordonatori ai colecțiilor și imprinturilor Nemira, alături de întreaga echipă a editurii, vor fi în dialog cu cititorii despre noile apariții, autorii care îi inspiră, culisele editoriale și proiectele pregătite pentru perioada următoare. Publicul interesat va avea, de asemenea, ocazia de a se întâlni cu autorii români care semnează cele mai noi titluri sâmbătă, 6 iunie 2026, la standul Nemira, pentru sesiuni de Q&A și autografe, astfel: Sebastian A. Corn/ Florin Chirculescu se va întâlni cu cititorii săi de la 13:30 la 14:30, Gilbert Costache între orele 15:00 – 16:00, iar Marian Coman în intervalul 16:00 – 17:00.

Sâmbătă, 6 iunie 2026, începând cu ora 15.00, iubitorii de poezie sunt invitați la Cafeneaua Artelor la o întâlnire cu Alexandru Vakulovski, prilejuită de lansarea volumului „Zonă de frontieră”, publicat în colecția Vorpal. Îi vor fi alături Ana Maria Sandu, scriitoare și jurnalistă, și Adrian Lăcătuș, decan al Facultății de Litere a Universității Transilvania din Brașov. Dialogul va fi moderat de poeta Svetlana Cârstean, coordonatoarea colecției Vorpal.

Imprintul Nemi împlinește 10 ani de existență și continuă să crească alături de cititorii săi, transformând lectura într-un spațiu al imaginației, al curiozității și al descoperirii prin joacă. La standul dedicat din cadrul Bookfest, echipa Nemi îi așteaptă pe cei mici cu numeroase surprize și titluri noi. Cristina Andone, îndrăgita creatoare a universului Dar Motan, îi invită pe cei mici într-o nouă aventură alături de curajoasa rândunică Bibina, care îi poartă în călătorii pline de farmec și descoperiri. „Bibina la Londra” și „Bibina la Paris”, primele cărți ale seriei „Bibina în lume”, îmbină firesc povestea cu elemente educative, deschizând apetitul copiilor pentru explorare și cunoaștere. Anul aniversar aduce și extinderea portofoliului Nemi cu serii dedicate celor mai mici dintre cititori, menite să sprijine atât dezvoltarea emoțională, cât și înțelegerea lumii din jur. De la universul cald și amuzant din „Rața și Gâsca” de Tad Hills, la sensibilitatea seriei „Anii de creșă” de Madeleine și Flore Brunelet, noile serii se aliniază aceluiași crez care definește Nemi de 10 ani: lectura ca formă de apropiere, joacă și descoperire a lumii.

Iubitorii de manga se vor putea bucura de continuări mult așteptate ale unor serii îndrăgite din imprintul NEZUMI by Nemira. În cel de-al cincilea volum din „Atelierul Vrăjitoarelor”, de Kamome Shirahama, magia își dezvăluie atât frumusețea, cât și pericolele, într-o poveste care adânceşte misterul a ceea ce înseamnă cu adevărat să devii vrăjitoare. Universul cald și amuzant din „Chi – viață de pisică”, de Konami Kanata, se întoarce cu un al doilea volum plin de aventuri fermecătoare și emoție, dedicat cititorilor de toate vârstele. Iar „Maruru și Hachi – pisicile hoinare”, de Yuri Sonoda, revine cu cel de-al treilea volum, o nouă poveste sensibilă despre supraviețuire, prietenie și legăturile neașteptate dintre oameni și animale.

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau și continuă să fie și astăzi un business de familie condus de Ana Lotts-Nicolau și Cătălina Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din întreaga lume și, în același timp, susține noile generații de scriitori români ale căror voci consideră că trebuie să se facă și mai mult auzite.

În dialog constant cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #plăcerea lecturii, alături de convingerea profundă că literatura și educația pot schimba destine.