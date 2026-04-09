Freida McFadden și-a dezvăluit identitatea reală: adevărul din spatele autoarei-fenomen care a cucerit milioane de cititori

Freida McFadden își dezvăluie identitatea reală după ani de mister

Unul dintre cele mai mari mistere din industria editorială a fost, în sfârșit, elucidat. Autoarea americană cunoscută sub pseudonimul Freida McFadden, care a cucerit milioane de cititori din întreaga lume, a decis să își dezvăluie identitatea reală. Numele din spatele succesului uriaș este Sara Cohen, potrivit BBC.

Timp de ani de zile, scriitoarea a preferat să rămână în umbră, alimentând speculațiile și curiozitatea fanilor. Deși nu a ascuns niciodată faptul că Freida McFadden este un pseudonim și că, în paralel, lucrează ca medic, identitatea sa reală a fost ținută secretă până acum.

„Am ajuns într-un punct al carierei în care m-am săturat ca acest lucru să fie un secret”, a declarat ea. „Oamenii se întrebau dacă sunt reală sau dacă sunt, de fapt, mai multe persoane. Sunt o persoană reală și nu am nimic de ascuns.”

Un fenomen editorial global

Sub numele Freida McFadden, Sara Cohen a devenit una dintre cele mai de succes autoare ale ultimilor ani. Thrillerul „The Housemaid”, publicat în 2022, a avut un impact uriaș și a contribuit decisiv la ascensiunea sa fulminantă.

În 2025, ea a fost a doua cea mai bine vândută autoare din Marea Britanie, cu aproximativ 2,6 milioane de exemplare vândute. În Statele Unite, succesul a fost și mai mare, cu peste șase milioane de copii tipărite.

Cartea „The Housemaid” a depășit granițele literaturii și a fost adaptată într-un film de succes, lansat anul trecut, consolidând și mai mult popularitatea autoarei.

În total, Sara Cohen a publicat până acum 29 de romane și continuă să domine topurile de vânzări. Doar în acest an, trei dintre cărțile sale au ajuns în fruntea clasamentelor: „The Housemaid”, „Want to Know a Secret?” și „Dear Debbie”.

De ce a ales să se ascundă în spatele unui pseudonim

Decizia de a scrie sub un nume fals nu a fost una întâmplătoare. Sara Cohen a ales pseudonimul încă din 2013, când și-a autopublicat prima carte, „The Devil Wears Scrubs”, inspirată din experiența sa ca medic rezident.

Numele „Freida” are chiar o semnificație specială, fiind o referință ironică la un sistem medical de evidență a rezidenților, cunoscut sub acronimul FREIDA.

Pe măsură ce cariera sa literară a evoluat, Cohen a continuat să mențină separarea strictă între cele două identități. Motivația principală a fost legată de profesia sa medicală și de relația cu pacienții.

Autoarea a explicat că se temea ca pacienții să nu se simtă inconfortabil știind că medicul lor este, în același timp, o scriitoare de thrillere de succes. În plus, multe dintre romanele sale conțin elemente medicale, ceea ce ar fi putut genera suspiciuni sau interpretări personale.

Succesul care a făcut imposibilă ascunderea adevărului

În ultimii ani, succesul uriaș al cărților sale a făcut din ce în ce mai dificilă păstrarea secretului. Popularitatea crescândă și expunerea mediatică au dus inevitabil la recunoașterea sa.

Un moment decisiv a fost atunci când un coleg de spital a identificat-o într-o fotografie asociată cu pseudonimul său. Deși informația a circulat în cerc restrâns, presiunea a crescut.

În paralel, Sara Cohen a început să reducă activitatea medicală. Din 2023, ea a trecut la un program part-time, iar în prezent lucrează doar ocazional, ceea ce i-a oferit libertatea de a face publică identitatea sa reală.

„A devenit copleșitor să jonglez cu ambele vieți”, a recunoscut ea.

O viață între medicină și literatură

Deși și-a dezvăluit identitatea, Sara Cohen spune că își dorește ca cititorii să continue să o cunoască drept Freida McFadden. Pseudonimul a devenit un brand puternic, asociat cu thrillere captivante și povești care țin cititorii cu sufletul la gură.

În aparițiile publice, autoarea a recunoscut că purta o perucă, însă nu pentru a se ascunde complet, ci din motive cât se poate de simple: nu știe să-și aranjeze părul.

Dincolo de acest detaliu, ea subliniază că, deși numele a fost ascuns, autenticitatea nu a lipsit niciodată din relația cu cititorii.

„Chiar dacă nu mi-am dezvăluit numele până acum, am simțit că le-am arătat cine sunt cu adevărat. Tot ce am spus a fost sincer”, a declarat ea.

Finalul unui mister, începutul unei noi etape

Dezvăluirea identității marchează sfârșitul unei perioade pline de mister, dar și începutul unei noi etape în cariera sa. Cu o bază solidă de fani și un succes internațional deja confirmat, Sara Cohen este pregătită să își asume pe deplin atât rolul de scriitoare, cât și pe cel de persoană publică.

„The Housemaid 2”, programată pentru 17 decembrie 2027

Lansarea filmului „The Housemaid 2” este programată pentru 17 decembrie 2027, iar producția este planificată să înceapă mai târziu în acest an.

Sweeney își va relua rolul de Millie în continuare, iar Kirsten Dunst se alătură distribuției.