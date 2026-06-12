Decizie definitivă: Vlad Voiculescu, făcut legal „hoț de 1 miliard de euro”

Fostul ministru USR al Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu, a eșuat, pentru a treia oară consecutiv, să determine instanțele de judecată să îi sancționeze pe cei care l-au acuzat de furtul a 1 miliard de euro din vaccinurile anti-Covid achiziționate de Guvernul Cîțu. După ce, inițial, reușise să obțină despăgubiri de la PSD, printr-o hotărâre a Tribunalului București, Voiculescu a pierdut, în apel, la Curtea de Apel București, iar, săptămâna aceasta, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins și recursul. Anul trecut, același Vlad Vasile Voiculescu a pierdut, în fond și apel, un proces identic pe care i l-a intentat fostului secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană. Fostul ministru USR al Sănătății, actual consilier prezidențial onorific, are calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat de DNA cu privire la achiziția de vaccinuri în anul 2021 cu un prejudiciu reținut de 1 miliard de euro.

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia definitivă în procesul dintre fostul ministru USR al Sănătății, din timpul Guvernului Cîțu, Vlad Vasile Voiculescu, actual consilier onorific al președintelui României, și Partidul Social Democrat. Este vorba despre faza recursului, care a fost înregistrată pe rolul instanței supreme sub numărul 10043/3/2024, din data de 30 octombrie 2025, repartizat Secției I Civilă, și care a avut ca obiect o acțiune în răspundere delictuală.

La data de 10 iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a luat în discuție, într-un prim și, totodată, ultim termen de judecată această speță, iar, prin Decizia definitivă nr. 1119/2026, a respins ca nefondat recursul declarat de Vlad Vasile Voiculescu împotriva deciziei nr. 722S, din 21 septembrie 2025, pronunțată de către Curtea de Apel București – Secția a IV-a Cilvilă.

Amintim că, în 28 martie 2024, fostul ministru USR al Sănătății, urmărit penal în această afacere a vaccinurilor, a dat în judecată PSD, solicitând daune morale și eliminarea unor postări de pe rețelele de socializare. Iar la data de 9 iulie 2024, instanța de fond a admis, în parte, cererea de chemare în judecată și a obligat partidul PSD la plata către Vlad Vasile Voiculescu a unei despăgubiri în valoare de 25.000 de euro, cu titlu de daune morale. Mai mult, instanța a obligat PSD să retragă o postare de pe contul de Facebook și să publice hotărârea judecătorească în discuție, odată ce ea urma să rămână definitivă, în două publicații de circulație națională, pe site-ul PSD și pe rețelele de socializare.

Apelul și recursul, un dezastru pentru „Magician”

Materialele contestate vizau postări și articole ale PSD publicate în noiembrie 2023, după comunicările DNA privind dosarul achiziției de vaccinuri. Printre formulele reclamate s-au aflat: „în timp ce românii mureau, Voiculescu, Cîțu și Mihăilă furau”, „1 miliard de euro furați de recidivistul Cîțu și «Magicianul» Voiculescu”, „penalii care au furat 1 miliard de euro”, „infractori”, „grup infracțional organizat” și „i-au închis pe români în case ca să poată fura”.

PSD a susținut, în instanță, că afirmațiile sale trebuie analizate în logica libertății de exprimare politică. Partidul a arătat că postările vizau achizițiile de vaccinuri anti-Covid-19, cheltuirea banilor publici și responsabilitatea foștilor demnitari, toate subiecte de interes public.

Social-democrații au invocat comunicatele DNA, arătând că procurorii au vorbit despre demersuri pentru efectuarea urmăririi penale în legătură cu persoane din Guvern și despre un prejudiciu de peste 1 miliard de euro, plus TVA. Partidul a mai susținut că Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și om politic, trebuie să suporte un nivel mai ridicat de critică decât o persoană privată.

Ei bine, Curtea de Apel București, instanță la care PSD și-a exercitat prima cale de atac, nu a fost de acord cu judecătorii Tribunalului București. La data de 21 august 2025 instanța de apel a admis apelul declarat împotriva sentinței civile nr. 946 din 9 iulie 2024 și a schimbat în tot sentința apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată formulată de Vlad Vasile Voiculescu, ca neîntemeiată. De asemenea, a respins inclusiv cererea reclamantului ca PSD să șteargă de pe rețelele de socializare postarea în discuție.

Lucrurile au mers și mai departe, deoarece Curtea de Apel București a mai dispus să respingă inclusiv cererea fostului ministru USR privind obligarea PSD la plata cheltuielilor de judecată din apel, tot ca neîntemeiată.

Nici litigiul cu Mircea Geoană nu a avut alt deznodământ

Curtea de Apel București a respins, în toamna anului trecut, și apelul din procesul în care actualul consilier prezidențial onorific, Vlad Voiculescu, i l-a intentat ex-secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană. Este vorba despre o acțiune prin care USR-istul îi cerea lui Geoană despăgubiri de 25.000 de euro pentru că, în campania prezidențială din 2024, acesta din urmă a afirmat că Vlad Voiculescu a furat un miliard de euro prin afacerea vaccinurilor, bazându-se pe faptul că DNA a deschis, încă din 2023, un dosar penal pe numele acestuia. Voiculescu nu doar că nu trebuie să primească despăgubiri de la Mircea Geoană, dimpotrivă, el trebuie să-i achite pârâtului cheltuielile de judecată.

Dosarul, aflat în faza apelului, a fost înregistrat la Curtea de Apel București încă din data de 7 august 2025, primind numărul 1575/2025 și atribuit Secției a II-a civilă și pentru cauze cu minori și familie. La data de 15 decembrie, Curtea de Apel București, prin Hotărârea nr. 901/2025, a decis să respingă ca nefondat apelul lui Vlad Voiculescu. Conform minutei, „obligă pe apelantul reclamant la plata către intimatul pârât a sumei de 7.904,93 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată”.

Vlad Voiculescu l-a dat în judecată pe Mircea Geoană pe motiv că acesta din urmă, în calitate de candidat independent la alegerile prezidențiale anulate din 2024, în campania electorală, a distribuit pe conturile sale de socializare o fotografie prelucrată în care îl acuza pe fostul ministru USR al Sănătății că „a furat un miliard de euro din vaccinuri.

Anchetat de DNA pentru milioane de doze Pfizer și Moderna

Reamintim că, pe 8 decembrie 2024, DNA a anunțat începerea urmăririi penale față de Vlad Vasile Voiculescu, în calitatea sa de ex-ministru al Sănătății, pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și pentru complicitate la aceeași infracțiune. Procurorii arătau că, „în datele de 10 respectiv 18 martie 2021, suspectul Voiculescu Vlad Vasile, în calitate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente sau analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 14.445.798 doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane”.

De asemenea, „suspectul ar mai fi întocmit un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer”, mai arată procurorii.