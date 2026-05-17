Gala Premiilor Observator cultural, ediție aniversară, marţi, 19 mai, ora 19.00, Teatrul Odeon: douăzeci de ani de celebrare a literaturii române contemporane

La această ediție, vom acorda premii pentru cinci categorii: „Proză“, „Poezie“, „Debut“, „Critică/Istorie/Teorie literară“, „Memorialistică/Eseu“. Acestora li se adaugă Premiul „Gheorghe Crăciun“ pentru opera omnia, Premiul „Observator Lyceum” (decis de un juriu de liceeni, pentru proză) și Premiul „Observator Universitas” (decis de un juriu de studenți, pentru poezie), precum și alte trei premii speciale, acordate de redacția noastră, cu prilejul acestei ediții aniversare. Numele tuturor laureaților vor fi anunțate pe scena Teatrului Odeon. Ne bucurăm să continuăm parteneriatul nostru cu Institutul Cervantes, Institutul Cultural Italian, Institutul Goethe și Organizația Internațională a Francofoniei, instituții care susțin și anul acesta premiile pentru traduceri din limbile spaniolă, italiană, germană și franceză.

De 11 ani, Observator cultural i-a inclus și pe liceeni în demersul de jurizare și premiere, aceștia oferind Premiul Observator Lyceum unui volum aflat pe lista de nominalizări la categoria „Proză“, premiu decis de către un juriu alcătuit din liceeni de la mai multe colegii naţionale din Bucureşti și Iași, propuşi de profesori de limba şi literatura română. Observator Universitas a ajuns la a opta ediție, fiind un premiu pe care studenții din mai multe centre universitare îl oferă unui volum de poezie.

La această ediție, au votat pentru nominalizări: Șerban Axinte, Cosmin Ciotloș, Alina Ciulacu, Victor Cobuz, Bogdan Crețu, Silvia Dumitrache, Mihai Ene, Cristina Ispas, Adrian Jicu, Adrian Lăcătuș, Andreea Mironescu, Doris Mironescu, Adrian Mureșan, Carmen Mușat, Octavian Plăiașu, Senida Poenariu, Catrinel Popa, Iulia Popovici, Ioana Tătărușanu. De precizat că jurații care au cărți la anumite categorii s-au abținut de la vot la categoria respectivă.

Juriul final, care va decide laureaţii acestei ediţii, este alcătuit din: Carmen Mușat (președinte), Cosmin Ciotloș, Victor Cobuz, Luminița Corneanu, Bogdan Crețu, Adrian Lăcătuș, Iulia Popovici.

La categoria PROZĂ, nominalizații sunt: Iulian Bocai, Revărsatul zorilor. Opt povești de dragoste și dorință, Editura Trei, Lavinia Braniște, Camping, Editura Polirom, Cătălin Ceaușoglu, Dezrădăcinații, Editura Trei, Ion Manolescu, Ceilalți, Editura Nemira, O. Nimigean, O nouă ultimă zi, Editura Polirom, Daniela Rațiu, ;Frica, Editura Cartier, Tatiana Țîbuleac, Cînd ești fericit, lovește primul, Editura Cartier, Radu Vancu,Paradis, Editura Polirom

La categoria POEZIE, pentru premiul „Andrei Bodiu”, pe lista scurtă au intrat: Marius Aldea, Maruth, Editura Art, Radu Andriescu, Versiunile noastre imperfecte, Casa de Editură „Max Blecher“, Svetlana Cârstean, Arteziana, Editura Nemira, Dan Coman, Lipsa de greutate a lumii, Editura Charmides, Teodora Coman, Predeterminat, Editura Art, Emanuela Ignățoiu-Sora, Și noi dansam în plase de lumină și ace, OMG Publishing, Radu Nițescu, În inima pustiului, la malul Cișmigiului, Casa de Editură „Max Blecher“, Alina Purcaru, Clivaj. Fidelitate, Editura Cartier

La ESEU/MEMORIALISTICĂ se regăsesc: Gabriela Adameșteanu, Meserii nerecomandate femeilor, Editura Polirom, Ruxandra Cesereanu, O autobiografie graffiti (despre dragoste și răzvrătire), Editura Cartier, Paula Erizanu, Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: Un veac de istorie trăită, Editura Cartier, Dan Lungu, Sub gravitaţia memoriei. Reportaje (auto)biografice, Editura Polirom, Alin Mureșan, Clara Mareș, Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica, Editura Polirom

Categoria DEBUT, al cărei premiu poartă, de două ediții, numele poetului, prozatorului, profesorului Ovidiu Verdeș, îi reunește pe Anca-Ioana Câdă,Însemnări pe tivul fustei, Editura Art (Poezie), Alex Ciorogar, Ascensiunea autorului în epoca globalizării digitale, Presa Universitară Clujeană (Critică și teorie literară), Teona Farmatu, La limită, Editura Nemira (Poezie), Mihail Lucian Florescu, Hotel Universal, Dezarticulat Books (Poezie), Andrei Gogu, Tatăl meu care eşti pe pămînt, Editura Litera (Proză), Iuliana Miu,Mircea Nedelciu. Un personaj principal, Editura Muzeul Literaturii Române (Critică și istorie literară), Victor Morozov, Ecranomanie, Matca (Eseu), Daniela Vizireanu, Nu va ajunge aici dispariția, Casa de Editură „Max Blecher“ (Poezie)

La CRITICĂ/ TEORIE/ ISTORIE LITERARĂ, sînt nominalizați Alexandra Ciocârlie, Pe urmele lui Ulise, Editura Cartea Românească, Cristian Iscrulescu, Salut voios! O istorie a literaturii pentru copii și tineret din perioada stalinistă, Editura Vremea, Ioana Pârvulescu, Alfabetul domnilor, Editura Humanitas, Marcel Tolcea, Ultimul avangardist. Misterele lui Ionathan X. Uranus, „serafim și boxeur“, Editura Polirom

Ca şi la precedentele ediţii, revista Observator cultural va acorda PREMIUL „GHEORGHE CRĂCIUN“ PENTRU OPERA OMNIA unei personalități din cultura română, pentru originalitatea și amploarea creației sale, dar și pentru impactul pe care l-a avut în domeniul său de activitate. La ediţiile de pînă acum, acest premiu le-a revenit următorilor: Mircea Horia Simionescu (2007), Mircea Ivănescu (2008), Norman Manea (2009), Radu Cosaşu (2010), Emil Brumaru (2011), Şerban Foarţă (2012), Dumitru Ţepeneag (2013), George Banu (2014), Nora Iuga (2015), Angela Marinescu (2016), Ana Blandiana (2017), Gabriela Adameşteanu (2018), Constantin Abăluţă (2019), Ion Vianu (2020), Marta Petreu (2021), Mircea Martin (2022), Sorin Alexandrescu (2023), Matei Vișniec (2024), Octavian Soviany (2025).

În cadrul Galei Observator cultural, se va decerna PREMIUL „DON QUIJOTE” PENTRU TRADUCERE DIN LIMBA SPANIOLĂ, aflat la a șasea ediție și acordat în colaborare cu Institutul Cervantes din Bucureşti. Anul acesta, nominalizații sînt Ana-Maria Tamaș, pentru Pacienții doctorului García de Almudena Grandes, Editura TREI, Coman Lupu, pentru Terra nostra de Carlos Fuentes, Bookzone, Cornelia Rădulescu, pentru Eu sînt Emilia del Valle de Isabel Allende, Editura Humanitas.

Juriul este compus din: Mianda Cioba, Ioana Gruia și Ilinca Ilian.

La PREMIUL „PANAIT ISTRATI“ PENTRU TRADUCERE DIN LIMBA FRANCEZĂ (acordat de Organizația Internațională a Francofoniei), nominalizații sînt: Irinel Antoniu pentru Huriile de Kamel Daoud, Editura TREI, Alexandra Cozmolici pentru Dezorientații de Amin Maalouf, Editura Polirom, Mădălina Ghiu pentru Cealaltă fiică de Annie Ernaux, Editura TREI.

Juriul este compus din: Magda Jeanrenaud, Despina Jderu, Vlad Alexandrescu.

Pentru PREMIUL „ITALO CALVINO“ PENTRU TRADUCERE DIN LIMBA ITALIANĂ, acordat în colaborare cu Institutul Italian de Cultură din București, sînt nominalizați: Smaranda Bratu Elian pentru Poesie/Poezii de Lorenzo de’ Medici, Editura Humanitas, Cristina Gogianu pentru Istoria de Elsa Morante, Editura TREI, Liliana Nechita pentru Lexic de familie de Natalia Ginzburg, Editura Humanitas.

Juriul este compus din: Oana Boșca-Mălin, Monica Fekete și Mircea Vasilescu.

Pentru cea de-a doua ediție a PREMIULUI PENTRU TRADUCERE DIN LIMBA GERMANĂ, acordat în colaborare cu Goethe Institut, au intrat pe lista scurtă: Daniela Ștefănescu pentru Ca tăietorii de lemne de Thomas Bernhard, Curtea Veche Publishing, Andrei Corbea pentru De Vriendt se întoarce acasă de Arnold Zweig, Editura Polirom, Andrei Anastasescu pentru Femeile de Wolfgang Hilbig, Editura Art & Klett/Arthur.

Juriul este compus din: Ioana Gruenwald, Maria Irod și Gabriel Horațiu Decuble.

Momentele muzicale din cadrul Galei vor fi oferite de saxofonistul Mihai Iordache.

Trofeele sunt realizate de Elena Dumitrescu și Mircea Roman (pentru premiile Observator Lyceum și Observator Universitas), iar concepția video poartă semnătura lui Vlad Rotaru.

Gala Premiilor Observator cultural va avea loc pe 19 mai, la Teatrul Odeon, începînd cu ora 19:00, și va fi înregistrată de TVR Cultural.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.