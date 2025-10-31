Gisèle Sapiro, una dintre cele mai influente voci ale sociologiei literare contemporane, vine la București

La invitația revistei Observator cultural, cu sprijinul Institutului Francez din România și în parteneriat cu Librăria Kyralina și Facultatea de Litere din cadrul Universității din București, Gisèle Sapiro va lua parte la București la o serie de interviuri, lansări și dezbateri dedicate literaturii mondiale, dinamicii câmpului literar transnațional și responsabilității intelectualilor.

Urmașă a sociologului Pierre Bourdieu și a teoreticianului literar Itamar Even-Zohar, Gisèle Sapiro continuă și dezvoltă moștenirea lor, analizând felul în care operele, autorii și ideile circulă în câmpul literar internațional. Prin lucrările sale despre autonomia literaturii, traducere și responsabilitatea intelectualilor, Sapiro a redefinit modul în care înțelegem raportul dintre creație, putere și societate.

„What is a world author?” este tema conferinței pe care Gisèle Sapiro o va susține în limba engleză la Universitatea din București, în Amfiteatrul Bălcescu al Facultății de Litere: marți, 11 noiembrie, de la ora 18.00. Evenimentul, cu acces liber, se adresează atât comunității universitare, cât și publicului larg, și va fi urmat de o dezbatere cu unii dintre cei mai importanți critici și teoreticieni literari români: Mircea Martin, Delia Ungureanu, Magda Răduta, Dragoș Jipa, Despina Jderu, Lucia Dragomir, Caius Dobrescu, Oana Fotache, Roxana Eichel și Carmen Mușat. Discuțiile vor oferi o analiză complexă a modului în care literatura se definește și se repoziționează într-o lume tot mai interconectată.

Publicul francofon va avea ocazia să o întîlnească pe Gisèle Sapiro la Librăria Kyralina: luni, 10 noiembrie, de la ora 18.00, la lansarea celor mai recente volume ale sale; Qu’est-ce qu’un auteur mondial? Le champ littéraire transnational (2024) și Des mots qui tuent. La responsabilité de l’intellectuel en temps de crise (1944–1945) (2020).

Alături de autoare, la evenimentul coorganizat în parteneriat cu săptămânalul cultural Observator cultural, vor lua parte Magda Răduță, Despina Jderu, Matei Martin și Bogdan Ghiu; dialogul se va desfășura în limba franceză, cu acces liber.

Prin această serie de evenimente, publicul este invitat la un dialog despre rolul scriitorului în societate, despre cum literatura poate deveni o forță de rezistență culturală și cum ideile circulă în rețelele transnaționale. Cele două întâlniri cu Gisèle Sapiro reprezintă două ocazii rare de a interacționa direct cu una dintre vocile de primă mărime ale teoriei literare internaționale.

Vizita lui Gisèle Sapiro la București și seria de evenimente dedicate prezenței ei în România se desfășoară sub umbrela „Observator cultural – 25 de ani”, parte a programului aniversar prin care revista marchează un sfert de secol de dialog critic, reflecție și promovare a valorilor culturale autentice. În spiritul misiunii sale, Observator cultural continuă să creeze punți între spații intelectuale, discipline și generații, susținând dezbaterea liberă și pluralismul ideilor – fundamente esențiale ale unei culturi vii și responsabile.