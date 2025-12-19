Donald Trump oprește și Loteria Vizelor!

Anunțul a fost făcut de Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă, care a transmis printr-un mesaj publicat pe X: „Acest individ odios nu ar fi trebuit niciodată să fie admis în țara noastră. La indicațiile președintelui Trump, solicit imediat USCIS (n.r. Serviciile de Cetățenie și Imigrare) să întrerupă programul DV1 (n.r. loteria vizelor) pentru a mă asigura că niciun alt american nu este afectat de acest program dezastruos”.

Neves Valente este suspectat că a atacat Universitatea Brown și a ucis două persoane și rănit alte nouă. Potrivit autorităților, acesta a fost găsit mort joi seară, cauza decesului fiind sinuciderea.

Procurorul federal pentru statul Massachusetts, Leah B. Foley, a declarat că Neves Valente a obținut statutul de rezident permanent legal în anul 2017, prin intermediul programului Loteria vizelor.

Suspendarea programului este de așteptat să genereze contestări legale, întrucât loteria vizelor este prevăzută prin lege federală.

Donald Trump s-a opus în mod constant acestui mecanism, iar anunțul făcut de Kristi Noem este considerat un nou exemplu de folosire a unei tragedii pentru a promova politici restrictive în domeniul imigrației.

Trump a adoptat anterior măsuri drastice, inclusiv restricții asupra imigrației din anumite țări și inițiative de deportare în masă. De asemenea, președintele a contestat dreptul la cetățenie prin naștere, garantat de Constituție.

Suspectul, găsit mort într-un depozit

Bărbat suspectat de comiterea atacului armat de la Universitatea Brown a fost găsit mort în New Hampshire, au anunțat oficialii americani. Suspectul s-a sinucis, au mai transmis anchetatorii.

Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit mort joi seara, din cauza unei răni prin împușcare autoprovocate, a declarat Oscar Perez, șeful poliției din Providence. Suspectul este fost student la Universitatea Brown și cetățean portughez. Se pare că el a acționat singur.

Anchetatorii cred că Valente este responsabil atât pentru atacul armat de la Universitatea Brown, cât și pentru uciderea unui profesor de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Profesorul a fost împușcat mortal în casa sa din Brookline, luni. Totuși, autoritățile nu au confirmat în mod oficial dacă există o legătură între cele două atacuri armate.

Bărbatul suspectat de uciderea a doi oameni și de rănirea mai multor persoane la Universitatea Brown a fost găsit mort într-un depozit din New Hampshire. Depozitul a fost închiriat de bărbat.

Președintele Universității Brown, Christina Paxson, a declarat că Valente a fost înscris la Brown din toamna anului 2000 până în primăvara anului 2001. A fost admis la școala postuniversitară pentru a studia fizica începând cu septembrie 2000. „Nu are nicio legătură actuală cu universitatea”, a spus ea.

Două persoane au fost ucise și nouă au fost rănite în atacul armat de sâmbătă de la Universitatea Brown. Ancheta a evoluat spectaculos joi, când autoritățile au declarat că investighează o legătură între atacul armat de la Brown și un atac de lângă Boston, în care a fost ucis profesorul MIT, Nuno F.G. Loureiro, în vârstă de 47 de ani.

Se pare că Valente și Loureiro au urmat cursurile aceleiași universități din Portugalia, au declarat oficialii.

