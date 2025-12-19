„Rocada progresiștilor”, în Guvernul României. Miruță, în locul lui Moșteanu. Irineu Darău, în locul lui Miruță

USR își va desemna, astăzi, membrul care îl va înlocui pe Ionuț Moșteanu, demisionat din Guvern din cauza diplomei de studii, la conducerea Ministerului Apărării Naționale și în funcția de vicepremier. Este vorba despre actualul ministru al Economiei, Radu Miruță. Odată schimbat din funcția de bază, rămâne vacant postul de ministru al Economiei, care va fi preluat de senatorul USR de Brașov, Ambrozie Irineu Darău. Alegerea îi aparține liderului USR, Dominic Fritz, care a fost discutată și cu Nicușor Dan, partidul urmând să valideze, formal, aceste decizii.

Liderul progresiștilor, Dominic Fritz, a propus, iar, astăzi, Biroul Național al USR va vota, „rocada” în interiorul Guvernului României. Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, Digitalizării și Turismului, care îndeplinește și funcția de ministru interimar al Apărării Naționale și pe cea de vicepremier interimar, urmează să fie înlocuit în funcția de bază de senatorul USR de Brașov Ambrozie Irineu Darău,

În schimb, Radu Miruță va primi, cu drepturi depline, portofoliul lăsat liber de Ionuț Moșteanu, la Apărare, și pe cel de vicepremier în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Anterior, ca posibili noi miniștri ai Apărării au fost vehiculate numele senatorilor progresiști Sorin Gheorghe Sipoș - un apropiat al președintelui României, Nicușor Dan, sau Ștefan Pălărie, actualul lider al grupului parlamentar al USR din Senatul României.

Afaceri în Franța, la Nice, și coincidența matematicii

Ca o coincidență, viitorul posibil ministru al Economiei, Ambrozie Irineu Darău, devine al patrulea matematician care ajunge la vârful puterii. Conform CV-ului publicat pe site-ul Senatului, Darău, în vârstă de 39 de ani, a absolvit, în anul 2008, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București.

Nicușor Dan a declarat că este de acord cu această nominalizare făcută de cei de la USR. Președintele este, la rândul său, matematician. De asemenea, Ilie Bolojan, premier al Guvernului României, a absolvit, și el, Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, ale cărei cursuri le-a urmat în perioada 1990 - 1993.

Nu în ultimul rând, liderul PSD, șef al Camerei Deputaților și co-președinte al Coaliției de guvernare, Sorin Grindeanu, a absolvit, de asemenea, Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, urmând cursurile universitare în perioada 1992 - 1997.

Viitorul ministru al Economiei, Ambrozie Irineu Darău, se află la al doilea mandat de senator în Parlamentul României, ales pe listele USR Brașov. El a devenit parlamentar la alegerile legislative din anul 2020. Anterior, din 2016, până în 2020, a fost salarizat de propria firmă - SAS ReThink Business Lab -, pe care o deține în Franța, la Nice. Compania se ocupă cu soluții software în arhitectură, dezvoltare, calitatea codului, gestiune de proiecte și echipe și relații cu clienții.

Înainte de asta, Darău a lucrat tot în Franța. Mai exact, în perioada 2014 - 2015 a lucrat în calitate de consultant software la Wall Street Systems, cu sediul în Sophia Antipolis, iar în perioada 2011 - 2014 a lucrat tot consultant software la Azuriel Technologies, cu sediul în aceeași localitate franceză. Tot ca o coincidență, și Nicușor Dan a fost școlit în Franța, dar la Paris. Tot din Franța provine și fosta primăriță USR a Sectorului 1, Clotilde Armand.

Fără case, fără terenuri, fără mașini și cu bani puțini în conturi

Ultima declarație de avere completată și depusă de Ambrozie Irineu Darău datează din 20 ianuarie 2025 și este publicată pe site-ul Senatului. Conform acestui document, viitorul membru al Guvernului nu deține terenuri, nu deține imobile, nu deține mașini și nici bunuri de valoare.

În schimb, declară că deține economii, în conturi și depozite bancare, în valoare de 83.897,91 de lei și de 5.891,8 euro.

Irineu Darău deține acțiuni în valoare de 1.000 de euro la firma sa din Franța, SAS ReThink Business Lab. La începutul acestui an, avea datorii de 110.000 de lei, toate provenite din împrumuturi acordate de persoane fizice - Ligia Darău, Liliana Ungureanu și Cătălin Dan Nicolae Trifu - și au scadența până la finalul anului 2025.

În 2023, Irineu Darău a candidat, fără succes, din partea USR la funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, motiv pentru care în declarația de avere citată apare mențiunea potrivit căreia a primit din partea unui anume Adrian Viorel Socol o donație pentru respectiva campanie electorală în cuantum de 10.000 de lei.

În anul fiscal anterior completării acestei declarații, Ambrozie Irineu Darău a încasat venituri de 131.142 de lei, reprezentând indemnizația de senator în Parlamentul României. Iar din declarația de interese completată la aceeași dată, aflăm că viitorul ministru al Economiei este președintele filialei județene a USR Brașov.

Necăsătorit, căsătorit, necăsătorit - evoluția din declarațiile de avere

Interesant este faptul că, în anul 2021, când a depus prima sa declarație de avere în calitate de senator, Ambrozie Irineu Darău menționa că este necăsătorit și că a încasat de la firma sa din Franța dividende în valoare de 22.190 de euro.

Apoi, în declarația de avere completată în vara anului 2022, acesta figura ca fiind căsătorit cu Sonia Vișa, angajată a Accenture Central Europe BV, Amsterdam - Olanda, Sucursala București. Pe numele soției figurau două terenuri intravilane, din care unul de 2.131,77 de metri pătrați din 2007 în localitatea 23 August, județul Constanța, iar altul de 145,01 metri pătrați, tot din 2007, la Mangalia.

Tot Sonia Vișa mai deținea un apartament, cu suprafața de 72,53 de metri pătrați, la Mangalia, un apartament de 52,38 de metri pătrați în București, o casă de locuit de 77,09 metri pătrați în 23 August și un spațiu comercial de 202 metri pătrați în Mangalia. De asemenea, avea acțiuni la două companii, dintre care una se numește Accenture PLC CAN PLC.

Începând cu declarația de avere depusă în 2023, această soție și, pe cale de consecință, bunurile acesteia, nu mai sunt menționate în documentele depuse de Ambrozie Irineu Darău.

Membru al grupării puciștilor care au trădat-o pe Elena Lasconi

Irineu Darău s-a remarcat în trei ocazii politice cu notorietate. În 2021, el a candidat la președinția USR, împotriva lui Dan Barna și a lui Dacian Cioloș. În vara anului trecut, l-a susținut pentru câștigarea unui al doilea mandat de edil al municipiului Brașov pe Allen Coliban. Iar anul acesta, în primăvară, s-a alăturat grupări de puciști din USR, în campania electorală aferentă alegerilor prezidențiale, grupare care a trădat-o pe Elena Lasconi, președinta USR de la vremea respectivă și candidată pentru Palatul Cotroceni. Mai mult, el a susținut, cu încălcarea prevederilor legale, candidatura lui Nicușor Dan.

Darău se află și printre USR-iștii care au fost sancționați de Biroul Electoral Central în luna aprilie a acestui an pentru propagandă electorală în favoarea lui Nicușor Dan, ca membru al USR, partid care o avea drept candidată oficială înscrisă la BEC, în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe Elena Lasconi. Au existat decizii ale BEC de obligare a ștergerii unor postări electorale publicate pe rețelele de socializare, printre care și o postare a lui Ambrozie Irineu Darău. Acesta din urmă declara chiar că a decis să se suspende din USR pentru a-l putea susține pe Nicușor Dan.

Tot Darău alături de Dominic Fritz, Radu Miruță și Ionuț Moșteanu au contestat în instanță aceste sancțiuni, dar au pierdut procesele.

