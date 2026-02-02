Grupul Editorial Trei – cele mai așteptate titluri ale anului 2026

Pentru mai multe detalii, vă invităm să vă abonați la newsletterul nostru și să ne fiți alături pe blogurile editurilor și pe conturile de social media, unde vă vom ține la curent cu toate noutățile și datele exacte de apariție.

În colecția Fiction Connection vor apărea în prima parte a anului traducerile a trei romane excepționale care au figurat constant în listele celor mai iubite cărți ale anului trecut: Regele de inimă roșie de Lily King, Buckeye de Patrick Ryan și Un tărâm sălbatic și întunecat de Charlotte McConaghy.

În categoria cărților premiate vor apărea: Colhoz de Emmanuel Carrère (Premiul Médicis 2025) – o poveste de familie care cuprinde patru generații și peste un secol de istorie, de la revoluția bolșevică din Rusia și exilul în Franța al rușilor albi la cele două Războaie Mondiale, prăbușirea Uniunii Sovietice și, finalmente, la Rusia lui Putin și invazia Ucrainei – precum și Ilaria sau drumul spre nesupunere de Gabriella Zalapì (Jean Freustié 2025, Femina des Lycéens 2024, Blù Jean-Marc Roberts 2024) și Cu noaptea în suflet de Nathacha Appanah (Premiul Femina 2025).

Pentru cei care doresc să-și încălzească sufletul în lunile reci de început de an, propunem două romane despre prietenie, iubire și cărți: Povestea pe care am lăsat-o în urmă de Patti Callahan Henry și Până la ultima pagină de Moira Macdonald.

Alte bijuterii literare internaționale care vor apărea în limba română sunt: Această stranie istorie tumultoasă de Claire Messud – o poveste care urmărește viețile celor dintr-o familie aflată de partea nefastă a istoriei, Stare de visare de Eric Puchner, „romanul pe care nu poți să-l lași din mână" (Oprah’s Book Club) despre un triunghi amoros și Nimic mai iluzoriu de Marta Perez-Carbonell, o lectură à la Paul Auster sau Javier Marias despre realitatea ca iluzie și ficțiunea ca realitate.

De asemenea, în curând vor apărea ecranizările romanelor Remarcabile făpturi inteligente de Shelby van Pelt (Netflix) și Margot are probleme cu banii de Rufi Thorpe (Apple TV+), publicate deja în colecția Fiction Connection

Surpriza colecției Crime va fi prima carte scrisă de actrița dublu premiată cu Oscar, Reese Witherspoon, împreună cu celebrul autor și scenarist, Harlan Coben – Gone Before Goodbye. După extraordinarul succes al romanului Femeia din cabina 10 (ecranizat de Netflix cu Keira Knightley în rolul principal), Ruth Ware revine cu continuarea incendiară a poveștii care a ținut milioane de oameni cu sufletul la gură: Femeia din apartamentul 11. De la autori îndrăgiți ai Editurii Trei vor apărea noi titluri: Puzzle mortal de Henrik Fexeus, un thriller psihologic intens (și al doilea volum al Seriei Memento), Count to one, count to two de Soren Sveistrup și Other People’s Houses de Clare Mackintosh, ultimul volum din Seria Ffion Morgan, bestseller New York Times, ce aduce în prim-plan două cazuri aparent imposibil de rezolvat

Imprintul Anansi. World Fiction propune, ca de obicei, o selecție literară de excepție: Dezonoare. O viață reimaginată de Lea Ypi (al doilea volum de memorii al cunoscutei gânditoare și cercetătoare de origine albaneză, în care se apleacă asupra vieții misterioase a bunicii sale, Leman Ypi, pe care încearcă s-o reconstituie cu ajutorul arhivelor), Numărătoare de visuri, cel mai recent roman al celebrei scriitoare nigeriene Chimamanda Ngozi Adichie, care împletește poveștile a patru femei și care deschide o nouă serie de autor în cadrul imprintului Anansi și Grădinarul și moartea, cea mai recentă carte a îndrăgitului scriitor bulgar Gheorghi Gospodinov, o înduioșătoare relatare a morții tatălui.

În plus, vor apărea Sărutări de Manuel Vilas: o frumoasă poveste de dragoste în pandemie, scrisă de unul dintre cei mai iubiți prozatori și poeți spanioli contemporani și În ultima clipă a zilei de Claire Keegan – un triptic de povestiri despre dragoste, trădare, dorință și nedreptate.

Alte apariții mult așteptate sunt Îndrăgostiții de Franz K. de Burhan Sonmez, Ploaie fină de Luis Landero și Scriu Iliada de Pierre Michon

Semnate de autori români, veți putea citi romanele Zăpezi de tei de Anca Nedelcu (o poveste sensibilă și duioasă despre anii de gimnaziu, prieteniile durabile care se formează în perioada adolescenței, finaluri și noi începuturi), Vitraliu din fragmente de fantomă de Cristina Demetrescu (un roman-puzzle despre doliu, iubire și prietenie, în care trecutul și prezentul se împletesc pentru a face loc unei legături dincolo de lumea aceasta), Dansează când îți vine să plângi de Camelia Cavadia (o carte despre forța de a merge mai departe pe care ne-o dau prieteniile profunde), Luați-mă drept un vis. Povestiri în K. minor de Ovidiu Lorenz (un mozaic literar provocator, omagiu kafkian care îmbină onirismul și poezia), Greu de pătruns în pădurea de mesteceni de Ruxandra Burcescu (un roman care se citește cu sufletul la gură, o radiografie a României înainte și după Revoluție) și Oameni suntem, un volum excepțional de proză scurtă de Dan Panaet.

Catalogul de non-ficțiune propune titlurile Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi. Sfaturi de nutriție și mișcare de Răzvan Șindelaru – campion internațional de fitness și cunoscut antrenor – și Viața printre cicatrici. Jurnalul unei femei care luptă cu endometrioza de Beatrice Bran, o confesiune despre regăsirea de sine și transformarea vulnerabilității în putere și conștientizare.

Cele cinci colecții de psihologie vor include și în 2026 o selecție vastă de titluri adresate deopotrivă specialiștilor și publicului larg interesat de dezvoltarea personală.

În colecția Psihologie – Psihoterapie, specialiștii vor avea în curând acces la două noi titluri: Psihoterapia psihodinamică. Practica bazată pe dovezi empirice (vol. 2) de Horst Kächele, Raymond A. Levy și J. Stuart Ablon, respectiv Adaptarea la viață de George E. Vaillant, reputat psihiatru american, profesor la Harvard Medical School. Colecția jungiană Misterele Inconștientului Colectiv pregătește trei titluri noi. Primul este De la biologie la psihologie în teoria jungiană și evoluționară de Stefano Carta, o importantă voce a psihologiei analitice contemporane. Despre ultimele evoluții din terapia analitică, veți putea afla mai multe din Psihanaliza jungiană a lui Dr. Mark Winborn, reputat psihanalist jungian american, recunoscut pentru contribuțiile sale la tehnica analitică și la interpretarea simbolică. În fine, continuă seria de Opere complete a lui Marie-Louise von Franz, cu al patrulea volum

Colecția de Psihanaliză contemporană vă propune trei noi titluri: mai întâi, volumul colectiv A fost odată ca niciodată...: eseuri de psihanaliză a basmului românesc, coordonat de psihanalista Simona Reghintovschi, cea care semnează, ca autor de această dată, și a doua noutate din colecție: Contratransferul, obstacol sau aliat. Cel de-al treilea titlu este Metoda clinică a lui Bion de R. D. Hinshelwood.

În colecția de Psihologie Practică apar trei traduceri noi: un volum scris de celebrii psihologi și soți Dr. John Gottman și Dr. Julie Schwartz Gottman care ne învață Cum să ne certăm constructiv. Secretul cuplurilor de succes. Cei interesați de trauma intergenerațională, vor putea citi două noutăți: Rupe cercul. Un ghid de vindecare a traumei intergeneraționale de Mariel Buque și Fericire moștenită de Sabine Lück.

Colecția Psihologia Pentru Toți vă propune trei titluri provocatoare: Imunitatea psihică de Christophe Massin, O povestire ilustrată de psihoterapie de Philippa Perry și Neuromania, o carte despre manipularea și falsificarea datelor din neuroștiințe - semnează Albert Moukheiber.

În colecția FilosoFii vor apărea în prima parte a anului operele a doi autori români: Ciprian Mihali, Curajul de a spune nu. Forme ale supunerii voluntare – despre motivele pentru care suntem încurajați să rămânem pasivi la nivel de civism: relativismul, conspiraționismul post-adevărului și promițătoarele tehnici de dezvoltare personală care reduc la tăcere ”animalul politic” din noi – și Theodor Paleologu, Ce ne facem cu atâția proști? – o cartografiere a tipurilor și mecanismelor prostiei, evocând câțiva dintre marii clasici care au descris fenomenul, de la Homer și Platon la Schopenhauer și Caragiale.

La intersecția dintre filosofie și psihanaliză, Cynthia Fleury analizează în Aici odihnește amarul sursele resentimentului și cadrele instituționale care îl conservă. Cum e posibil ca un conducător al unui imens imperiu să-și fi putut păstra serenitatea în mijlocul luptelor, trădărilor și epidemiilor din perioada domniei sale? La această întrebare caută răspuns și Frédéric Lenoir în Visul lui Marcus Aurelius. Lecții de viață de la împăratul-filosof.

Celebra clasicistă britanică Edith Hall extrage 10 lecții practice din bogata filosofie a lui Aristotel, oferind „trucuri” pentru a face față unor situații cotidiene în Calea lui Aristotel. Cum vă poate schimba viața înțelepciunea antică. În aceeași colecție vor fi publicați și doi mari clasici ai filosofiei: Martin Heidegger - Aristotel, Metafizica, Thêta 1-3. Despre esența și realitatea puterii și Michel Foucault cu Folosirea plăcerilor, al doilea volumul al Istoriei sexualității, axat pe „tehnologiile sinelui” din Grecia antică – de la dietă și moderație la codurile pentru viața erotică.

În colecția de Istorie, aducem pe piața românească ediția a doua a bestsellerului lui Simon Sebag Montefiore, Ierusalim. Biografia unui oraș și Împăratul Romei. La conducerea lumii romane antice de Mary Beard, titlu selectat pe lista celor mai bune cărți din 2023 de revistele New Yorker și The Economist, prin care arhicunoscuta autoare și profesoară de istorie la Cambridge ne oferă o interesantă investigație din culisele vieții lui Cezar și a împăraților care i-au urmat.

Portofoliul de titluri de Non-ficțiune se va îmbogăți cu Partea plină a paharului. De ce optimiștii pot schimba lumea de Sumit-Paul Choudhury, Învinge criza. Zece lecții de învățat înainte să ai nevoie de ele de cunoscutul amiral din marina americană William H. McRaven, și cu De ce mâncăm (prea mult). Noua știință a apetitului de Andrew Jenkinson, specialist în chirurgie bariatrică

Vor mai apărea Totul este tuberculoză. Istoria celei mai mortale infecții de la autorul bestsellerului Sub aceeași stea, John Green, care își propune să scrie un manifest în favoarea unei reforme globale în sănătate, pentru a lupta cu boala care ucide peste 1,5 milioane de oameni anual, Live Forever? Un ghid despre îmbătrânire și starea de bine semnat de profesorul londonez de imunologie John S. Tregoning, apoi Planul complet pentru sănătatea oaselor și articulațiilor. Cum să previi și să tratezi osteoporoza și artrita de Jocelyn Wittstein și Sydney Nitzkorski (specialiste în ortopedie și nutriție care propun un program holist bazat pe sport și dietă specială pentru un corp mobil și elastic) și bestsellerul New York Times Superlongevivi. O abordare științifică pentru o viață lungă și sănătoasă, un ghid al celor mai noi tratamente pentru bolile cronice de la faimosul cercetător de Inteligență Artificială în medicină și genomică, Eric Topol

În colecția New Adult va apărea O primăvară ca să te iubesc, volumul 3 din seria Anotimpuri de Morgane Moncomble, „regina genului romance” în Franța, care vă va încânta cu o poveste #fakedating cu totul inedită și personaje de care este imposibil să nu te îndrăgostești. În plus, vom publica primul volum dintr-o nouă trilogie fantasy, The Rainshadow Orphans, de Naomi Ishiguro, fiica scriitorului Kazuo Ishiguro. Acesta reușește să fie un roman de aventuri, unul fantasy și o poveste plină de acțiune ce va ține cititorul cu sufletul la gură, având totodată magia și sufletul unui film Ghibli

Colecția Young Adult se îmbogățește cu numeroase titluri, printre care noua carte a lui Allison Saft, O vrajă delicată, a cărei magie vă va purta într-o poveste cosy și călduroasă, plină de intrigi și iubire, perfectă pentru fanii Bridgerton. De asemenea, mult așteptata Când lumea îți fuge de sub picioare de Jandy Nelson, o saga de familie cu adevărat originală, care redă atât frumusețea și importanța lucrurilor moștenite de la familiile noastre, cât și necesitatea ruperii „blestemelor" ce fac parte din ciclul traumei intergeneraționale. Titluri la fel de așteptate sunt și Ne-am risipit de E. Lockhart, autoarea de succes a romanului Mincinoșii care mai întâi ne-a surprins cu prequel-ul O familie de mincinoși, pentru ca acum să ne ofere o nouă carte în acest univers, plină de mister, elemente thriller, secrete de familie și dezvăluiri tulburătoare

Pentru fanii Songlight, urmează să apară și Torchfire, volumul 2 din seria Torch de Moira Buffini. Alte titluri YA de care vă veți putea bucura în 2026 sunt Moștenitor, aparent de Kara McDowell (perfectă de citit vara pe un șezlong la plajă, cu valurile mării ca soundtrack), Fata care s-a pierdut în oglindă de Keshe Chow, Fortăreața Ambrose de J. Elle, Am fost cândva monștri de Jennifer Niven și nu numai

Colecția Literati aduce Vraja dorințelor, volumul 1 din seria Tărâmul poveștilor de Chris Colfer, o poveste antrenantă despre doi gemeni care se trezesc într-o țară străină plină de magie, unde dau peste personajele din basmele cu care au crescut. Tot aici vor apărea și Șoptitorii, din seria Încercările de neatins de Jordan Lees și Miracol de Ross Montgomery

Pentru copii, Editura Pandora M vă oferă în colecția PanDa, care anul acesta împlinește 10 ani, The Mog Treasury - cele mai frumoase povești de Judith Kerr, numai bună de dăruit micilor cititori, precum și cartea Noapte bună, Elmer de David McKee cu jucărie de pluș Elmer cadou. Astfel, din personaj de poveste mult iubit, elefantul multicolor Elmer devine partenerul ideal de joacă și de trăit nenumărate povești fantastice. Vor mai apărea: Elmer și ursul alb, Eu și frica mea de Francesca Sanna, Steluța care nu voia să cadă de Chiara Sorrentino, Super-Charlie și hoțul de plușuri de Camilla Läckberg, Culoarea bunătății de Maddalena Schiavo, 20 de urși. Număratul n-a fost niciodată mai distractiv de Alison Brown și Smriti-Halls, Eșarfa de noapte a mamei de Chimamanda Ngozi Adichie, Luna și comoara lui Tlaloc de Joe Todd Stanton, precum și multe alte titluri pentru micii cititori.

În afara colecțiilor vom publica Parada invizibilă de Leigh Bardugo și John Picacio – o carte despre dor și doliu, pentru toate vârstele, care introduce cu delicatețe cititorii în lumea unei tradiții ancestrale de celebrare a legăturilor cu cei plecați. Ilustrațiile spectaculoase creează un decor fabulos pentru o temă greu de explicat celor mici.

Vă invităm să rămâneți aproape de evenimentele și aparițiile editoriale ale Grupului Editorial Trei pe paginile noastre de Facebook, Instagram și pe blogul Editura Trei și Pandora M. Un an nou plin de lecturi inspirate!