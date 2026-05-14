În memoria profesorului Gheorghe Mencinicopschi: Senatul Științific aduce în atenția publicului lucrarea „Crezi că știi să trăiești? Alimentația și longevitatea. O nouă abordare holistică”

Cariera profesorului Mencinicopschi a fost definită de excelență și dedicare pentru sănătatea românilor. În calitate de biolog, biochimist și fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, el și-a dedicat viața descifrării biotehnologiilor și a fundamentelor nutriționale care susțin o viață lungă și activă. Pasionat de mecanismele complexe ale longevității, el a demonstrat în această carte că biologia umană nu funcționează independent de legile spirituale sau socioculturale. Încălcarea acestor echilibre generează bolile degenerative specifice erei noastre, motiv pentru care abordarea omului și a sănătății sale nu poate fi altfel decât holistică.

Prin intermediul acestei lucrări, profesorul a lansat avertismente punctuale și de avangardă. Unul dintre conceptele originale este cel de „eater-tainment”, care expune modul în care societatea contemporană a golit hrana de sensul ei biologic, transformând-o într-un divertisment adictiv și nesănătos. Abordarea sa analitică demontează cu rigoare „mitul colesterolului”, arătând că nu grăsimile alimentare sunt adevarata amenințare. În realitate, inamicul longevității și declanșatorul ficatului gras, alături de inflamațiile silențioase, este excesul de zaharuri rafinate și, în mod special, de fructoză.

Un alt element crucial pentru sănătate și prelungirea vieții este postul intermitent. Mai mult decât o practică duhovnicească, restricția calorică asumată, pe durata a două zile pe săptămână, acționează ca un factor care resetează organismul. Această „comutare a metabolismului” stimulează regenerarea la nivel celular, deschizând calea către longevitate și o sănătate sustenabilă. Autorul atrage atenția, de asemenea, asupra calității hidratării, arătând că doar apa de bună calitate, cu un potențial REDOX negativ (sub 28 mV), poate juca rolul de puternic antioxidant capabil să anihileze radicalii liberi.

Privind dincolo de farfurie, cartea propune și soluții vitale pentru echilibrul psihologic al omului modern, abordând pericolul major al „intoxicării digitale”. Alienarea, desocializarea și expunerea compulsivă la viața virtuală au devenit catalizatori ai stresului cronic, care subminează grav calitatea vieții și reduc speranța de viață.

Prin efortul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cititorii recâștigă accesul la un manual complet de supraviețuire fizică și spirituală în fața provocărilor civilizației moderne, care va fi disponibilă din luna iunie.