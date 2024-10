Întâlnire cu Bogumił Luft, traducătorul eseului „Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de mâine” de Lucian Boia

Clusterul EUNIC (Rețeaua Institutelor Naționale de Cultură din Uniunea Europeană) din Varșovia, împreună cu Asociația Traducătorilor Literari din Polonia și Reprezentanța Comisiei Europene în Polonia, a pregătit, ca în fiecare an, o serie de evenimente pentru a atrage atenția asupra rolului fundamental al traducătorilor și traducătoarelor în receptarea literaturii și culturii în limbi străine și asupra faptului că munca lor este o componentă indispensabilă a literaturii mondiale.

Evenimentele din acest an au loc în perioada 27 septembrie - 6 octombrie și vor include: ateliere de traducere pentru începători (limbile germană și italiană), un duel al traducătorilor, un concert, prezentări de carte și prelegeri despre arta traducerii.

În data de 1 octombrie, ora 19.00, la librăria Wrzenie Świata (7.I. Gałczyńskiego 7), publicistul și traducătorul Bogumił Luft va vorbi despre traducerea în limba polonă a eseului „Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de mâine” de Lucian Boia (PIW 2024). Întâlnirea va fi moderată de istoricul literar Jacek Głażewski.

Bogumił Luft este autorul cărții „Românii în goana după happy-end” (Ed. Czarne, în română Ed. Polirom), jurnalist, traducător, redactor al antologiei de reportaje „Łacińska wyspa”(Editura Fundației KARTA). În anii 80 a fost redactor la publicația catolică „Więź”. Din 1990 a fost invitat ca expert la diverse programe de radio și televiziune. În perioada 1999 – 2006 a ocupat funcțiile de redactor, publicist și comentator politic în redacția jurnalului „Rzeczpospolita”, pentru care a fost și corespondent la București și Chișinău (2001 – 2003). De peste 40 de ani, cultura, istoria și actualitatea românești au devenit domeniul său de expertiză. În perioada 1993 – 1999 a ocupat funcția de ambasador al Republicii Polone în România, iar în perioada 2010 – 2012 de ambasador la Chișinău.

Cunoscut în Polonia mai ales pentru lucrările sale despre România, Lucian Boia se apleacă de această dată asupra viitorului lumii, concret al Occidentului. Aparent de mici dimensiuni, alcătuită din capitole scurte, uneori cu titluri provocatoare, cartea Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de mâine ascunde o gândire de mare amploare și o intuiție rar întâlnită. Timpul a verificat unele dintre previziunile cărții, dar multe dintre diagnozele și scenariile prezentate par încă surprinzător de proaspete.

Programul evenimentelor:

- 27 septembrie, de la ora 16.00, la Mazowiecki Instytut Kultury (ul. Elektoralna 12): Atelier de traduceri literare pentru începători. Atelierul de traducere din limba italiană va fi condus de Ewa Nicewicz. Atelierul de traducere din limba germană va fi condus de Małgorzata Słabicka-Turpeinen. Înscrieri la adresa: wschod@stl.org.pl

- 27 septembrie, de la ora 18.00, la Mazowiecki Instytut Kultury (ul. Elektoralna 12): Duelul traducătorilor - un text, doi traducători. Nuvela umoristică „Miserere” de Petr Šabach va fi abordată de traducătoarele de literatură cehă Elżbieta Zimna și Agata Wróbel, iar lupta lor va fi condusă cu curiozitatea profesională a unui cehofil de Mariusz Szczygieł.

- 27 septembrie, de la ora 20.00, la Mazowiecki Instytut Kultury (ul. Elektoralna 12): Traducătorul poate fi și poet, muzician și interpret. Publicul e invitat la un concert. Cântece și poeme ale barzilor francezi și americani - inclusiv Brassens, Gainsbourg, Dylan și Waits - vor fi interpretate, cântate și povestite de Filip Łobodziński și Stanisław Waszak.

Întâlnirile dedicate Zilei Internaționale a Traducătorului vor continua timp de încă o săptămână în librării din Varșovia. Astfel, traducătorii vor vorbi despre cărțile traduse, vor citi extrase din acestea, își vor prezenta autorii, culturile și limbile în care au fost scrise textele originale.

- 30 septembrie ora 19:00, Nowa Księgarnia, Nowy Teatr, 10/14 A. Madalińskiego: inaugurarea seriei „Traduceri ale modernității”, „Corpul sub presiune” - o întâlnire cu Dominika Cieśla-Szymańska, Olivia Laing, „Republika ciał” (Czarne 2024) și Anna Dzierzgowska, Audre Lorde, „Dzienniki raka” (Editura Fame Art 2022). Întâlnirea va fi moderată de Katarzyna Makaruk.

- 3 octombrie, ora 19.00, Librăria Best, strada A. Cieszkowskiego 1/3 : Irena Makarewicz va vorbi despre traducerea cărții lui Sándor Márai, „Școala săracilor” (Reader 2024). Întâlnirea va fi moderatăde Anna Karczewska.

- 4 octombrie, ora 19.00, Librăria K.K. Baczyński, strada Żeromskiego nr. 81: Agnieszka Rembiałkowska și Akvilina Cicėnaitė vor vorbi despre „Dicționarul limbii engleze” (Marpress 2024). Întâlnirea va fi găzduită de Joanna Tabor (un eveniment Bookstore Night).

- 5 octombrie, ora 13.00, Black's Bookshop, strada Jana Pawła II 45a loc. 56 : Jerzy Koch, Miriam Van Hee, „Losing Time. Poezii din anii 1996-2022” (Instytut Kultury Miejskiej 2024). Poemele sunt citite de Monika Pikuła.

- 6 octombrie, ora 18.00, Librăria New Chapter, strada Rydygiera nr. 11, loc. U2: Rafał Bukowicz, Nicol Hochholczerova, „This room cannot be eaten” (Ha!Art 2023). Reuniunea va fi moderată de Dorota Konowrocka-Sawa.