Jurnalul.ro Cultură Carte Lansare la Cărturești Verona: „O geografie a fragilității ” de Alina Necșulescu

de Magdalena Popa Buluc    |    20 Mai 2026   •   23:05
Editura Trei și Cărturești Verona vă invită joi, 21 mai, ora 19:00, la evenimentul de lansare a cărții „O geografie a fragilității” de Alina Necșulescu.

Alături de autoare vor vorbi:  Dan Pleșa, scriitor, Ștefan Ungureanu, artist plastic și Mihai Laurențiu Fuiorea, profesor de filosofie.

Evenimentul va fi moderat de Alina Purcaru, scriitoare și jurnalistă de cultură. Seara se va încheia cu o sesiune de autografe.

Alina Necșulescu este scriitoare și psihoterapeut specializat în psihoterapie psihanalitică. A publicat de-a lungul timpului eseuri, poezie, interviuri culturale și articole științifice în reviste culturale, literare și științifice. La Editura Trei a apărut „Cu iubirea în minte, cu mintea în iubire”.

 

 

