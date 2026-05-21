„Scandalul țevii”: Fake news de omorât turismul, lansat de ministra Mediului

În cadrul propriei campanii de imagine, ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a lansat în spațiul public o informație falsă despre conductele de scurgere a apelor dintr-un șantier – ape considerate curate, care provin din pânza freatică, în zonele de construcții de la malul mării. Ministrul a spus că aceste conducte ar fi folosite pentru deversarea dejecțiilor în mare. Chiar dacă directorul Administrației Bazinale Dobrogea-Litoral a dezmințit afirmațiile ministrului, printr-o declarație în care explica la ce sunt folosite acele conducte, valul de reacții negative din partea turiștilor români se resimte mai ales acum, la debutul sezonului estival. Antreprenorii de pe litoral îi cer Dianei Buzoianu să explice care este situația reală și să-și recunoască greșeala. Banii care se pierd din afacerile de pe litoral nu se vor mai regăsi nici în contribuțiile la bugetul statului.

Agenții economici de pe litoral, mai ales din Mamaia Nord – locul în care se afla Diana Buzoianu când a descris situația conductei – i-au cerut acesteia să dezmintă public afirmațiile pe care le-a făcut fără măcar să verifice faptele și documentele. Toate afacerile de pe litoral sunt afectate de respectiva dezinformare care a venit chiar de la ministrul Mediului – nu doar cele din Mamaia Nord -, pentru că imaginea litoralului românesc este afectată integral, într-un context care oricum nu era favorabil dezvoltării turismului, în ultimii ani.

Mirela Matichescu, fost secretar de stat și președinte al Autorității Naționale pentru Turism, i-a adresat ministrului Mediului o scrisoare deschisă, din partea antreprenorilor de pe litoral, în special a celor din Mamaia Nord, prin care îi cere să explice public de ce a considerat că o țeavă pe care a văzut-o pe plajă, în timp ce-și filma propria campanie de promovare a imaginii, ar fi una prin care se deversează dejecții.

„Asta este o țeavă care sigur deversează o grămadă de porcării în mare”, a afirmat Diana Buzoianu, filmând pentru campania proprie de promovare, cu două luni în urmă. Surse din interiorul Administrației Naționale „Apele Române” au explicat, pentru Jurnalul, că Diana Buzoianu era însoțită, în momentul acela, de reprezentanți ai instituției care i-au explicat că respectiva conductă nu era nici măcar funcțională și nici nu fusese folosită pentru deversarea dejecțiilor, ci era o conductă de șantier care se folosește în construcțiile de la malul mării și prin care trece apa provenită din pânza freatică.

Ministrului i se explicase că nu se deversează dejecții

Deși i se explicase că respectiva conductă e dezafectată, Diana Buzoianu a descris imaginea filmată ca fiind o sursă a dejecțiilor care ajung în mare. Imediat după ce imaginile au apărut în spațiul public, fiind postate chiar de ministrul Mediului, pe contul personal de Facebook, informația falsă a devenit virală, iar directorul general al ABDL a dat explicații, în spațiul public, despre situația reală a conductei – după ce a cerut toată documentația, pentru a se exprima în cunoștință de cauză. „Nu. Erau ape de fundații, pentru că nivelul mării se reflectă în săpătura care se realizează. Aceste ape de fundație sunt considerate ape convențional curate care pot fi descărcate în Marea Neagră, ca emisar”, a explicat presei Stelică Hagi, directorul general al ABDL.

Efectele acestei dezinformări lansate de ministrul Mediului s-au agravat, până astăzi, pentru că mulți utilizatori de internet au avut acces doar la declarația Dianei Buzoianu, fără explicațiile oficiale de la Apele Române și fără să fi existat măcar o dezmințire ulterioară.

„Dacă ne uităm pe paginile de pe rețelele de socializare care încearcă să promoveze litoralul românesc, vom găsi sute de comentarii de la oameni care ne acuză pe noi, agenții economici de la malul mării, că ne batem joc de turiști. Oamenii întreabă: „de ce să mai venim la mare, să intrăm în mizeria pe care o deversați, să ne scăldăm în mizerie?”. Sunt sute de mesaje, pentru că oamenii au văzut acele informații alarmiste care au afectat grav imaginea întregului litoral”, spune Mirela Matichescu, deputat PSD și antreprenor din Mamaia Nord.

4,5 milioane de euro anual, pe „Apa Sâmbetei”

Valul de ură stârnit în mediul online este în creștere, dar până acum nu a venit nicio reacție din partea Dianei Buzoianu, pentru a rezolva problema pe care a creat-o prin acea afirmație. În același timp, statul român investește în continuare sume foarte mari de bani în promovarea turismului, litoralul fiind principala destinație care aduce bani la bugetul statului.

România a investit, direct de la bugetul de stat, bugete de circa 4-4,5 milioane de euro anual, în ultima perioadă. Toți acești bani sunt cheltuiți degeaba, dacă tot statul român lansează, prin oficialii săi, declarații care au ca efect alungarea turiștilor români și străini.

La acest buget se adaugă banii din taxele locale de promovare, colectate direct de la turiști și din mediul de afaceri local (HoReCa), fiind utilizate de administrațiile locale sau de Organizațiile de Management al Destinației (OMD) pentru promovarea stațiunilor. Pe litoral s-au înființat patru OMD-uri care folosesc aceste bugete pentru a promova litoralul, dar toate aceste cheltuieli nu au niciun efect, în condițiile actuale.

Plajele se pot transforma în gropi de gunoi

Războiul dintre agenții economici de pe litoral și Ministerul Mediului este mai vechi și include o problemă nerezolvată de foarte mult timp: concesionarea plajelor. De anul acesta, multe dintre sectoarele de plajă care au fost atribuite, în urma licitațiilor organizate de Apele Române, ar putea rămâne goale sau vor fi operate fără autorizații, pentru că licitațiile au fost organizate foarte târziu și operatorii economici nu au timp să-și obțină toate documentele necesare pentru funcționare. S-a mai întâmplat acest lucru și în anii trecuți, dar nu s-a rezolvat niciodată problema întârzierilor din partea Apelor Române și nici cea a birocrației.

Anul acesta se mai adaugă cerințe noi din partea Ministerului Mediului, astfel încât nu vor mai putea fi deschise sectoarele de plajă care nu asigură grupuri sanitare – deși aceasta este o problemă care ține de administrația locală, nu de agenții economici, iar în momentul organizării licitațiilor pentru plaje nu s-a pus această problemă. Multe zone de plajă nici măcar nu pot fi racordate la o rețea de canalizare sau de alimentare cu apă.

Dacă nu se vor amenaja, respectivele sectoare de plajă vor aduce un și mai mare prejudiciu de imagine litoralului românesc, pentru că turiștii nu sunt informați despre situația juridică sau administrativă a spațiilor pe care vor să facă plajă și nici nu merg în concediu pentru a face anchete, să găsească vinovați. Turiștii vor găsi acele plaje goale, iar dacă vor alege să stea pe nisip și vor lăsa gunoaie în urmă, nici nu va fi nimeni care să le strângă.