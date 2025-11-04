Lansarea de carte „DORINA LAZĂR în dialog cu Steliu Lambru – VORBE, VORBE, VORBE…”

Cu această ocazie, la Sala Majestic a Teatrului Odeon, se va lansa chiar de ziua dânsei, de la ora 18.30, cartea de amintiri: „Dorina Lazăr în dialog cu Steliu Lambru – VORBE, VORBE, VORBE…”

„Era vară și era august, era cald și era ultima zi de „director al Teatrului Odeon”; prima zi a fost în septembrie 1996 (…)

Eu am intrat în „câmpul muncii” în 1961 și am ieșit pe „miriște” în 2024. Am „activat” – cum ar fi zis soacră-mea – 63 de ani; dintre care 57 doar la Teatrul Giulești – Odeon!

Așa cum spun adesea, sunt cea mai „veche recuzită” din acest spațiu…

Când știi că ai aparținut unui grup de oameni, aceiași, atâta amar de ani şi dintr-odată te vezi în afara lui, ai un sentiment straniu… că ai rămas singur… că nu aparţii nimănui, că eşti abandonat… că nu te mai vrea nimeni…

Mi-a fost foarte greu şi încă îmi este să nu mă mai intereseze mersul teatrului, destinul lui artistic şi economic, evoluţia trupei, repertoriul, starea decorurilor ș.a.m.d. Cei apropiaţi îmi repetă mereu: „Ce mai vrei, de ce mai întrebi, trebuie să înţelegi că s-a pus punct.”

Nu, nu, nu! Mie nu mi s-a pus punct! Poate puncte puncte!… E ca şi cum i-ai spune unui părinte că dacă odrasla lui şi-a întemeiat o soartă nouă tu nu mai ai nevoie sau voie să o gândeşti şi să o iubeşti ca odinioară!

Numai că viaţa îşi are cursul ei, iar fiecare, viaţa lui… Şi atunci începi să ai timp…” Dorina Lazăr, în prefața cărții

Și așa a luat naștere acest volum, la inițiativa istoricului și jurnalistului Steliu Lambru, care a provocat-o pe doamna Dorina Lazăr la o serie de confesiuni, în mai multe zile de interviuri și a făcut-o să-și retrăiască viața, începând cu primele zile de la Hunedoara și până astăzi.

Vă invităm să descoperiți această carte plină de culoare, autenticitate și umor și să vă lăsați purtați prin epoci și întâmplări din viața personală, teatrală și socială a acelor timpuri, însoțite de numeroase și inedite fotografii de familie, din arhiva personală, dar și din bogata carieră de actriță de teatru și film.

Volumul este publicat la editura Oscar Print, București, în 2025.

Vor prezenta: Emil Banea (directorul Teatrului Odeon), Dorina Lazăr (actriță), Steliu Lambru (istoric și jurnalist), Georgeta Filitti (academician) și Corina Șuteu (consultant cultural)

Vă așteptăm să o sărbătorim împreună pe doamna Dorina Lazăr, vineri, 7 noiembrie 2025, la Sala Majestic, de la ora 18.30! Lansarea va fi urmată de o sesiune de autografe.

Intrarea este liberă.