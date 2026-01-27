Lecturi esențiale la Editura Humanitas Fiction pentru Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Anul acesta, vă invităm la lansarea romanului Profesorul de la Auschwitz de Wendy Holden, ce urmărește destinul lui Fredy Hirsch, tânărul care a riscat totul pentru a aduce un strop de lumină și speranță în inimile copiilor deportați în lagărul de exterminare.

Evenimentul are loc miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu.

Participă: Felicia Waldman, conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice, Gabriela Avram, profesor și critic literar, Bogdan Tănase, lector universitar dr. la Facultatea de Litere, Universitatea din București. Moderează: Denisa Comănescu, directorul Editurii Humanitas Fiction.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile, prin rezervare pe platforma Eventbook.

Cartea, apărută în colecția „Raftul Denisei“, în traducerea Ancăi Dumitru, pornește de la mărturiile supraviețuitorilor și documentele din arhive. Atletul Fredy Hirsch visa să participe la Jocurile Olimpice din 1936. Legile de la Nürnberg, din 1935, zdrobesc însă orice încredere în viitor pentru cetățenii evrei ai celui de-Al Treilea Reich. Tânărul se vede nevoit să-și părăsească țara natală, iar Europa întreagă devine, amețitor de repede, teatrul unor orori inimaginabile. În mijlocul lor, Fredy încearcă să păstreze vie speranța în inimile victimelor inocente.

„Un roman remarcabil. Wendy Holden nu se dezminte. Dacă nu aveți tăria să citiți decât un singur roman despre Holocaust, citiți-l pe acesta.“ — Historical Novel Society

La Editura Humanitas Fiction, în colecția „Raftul Denisei“, au apărut de-a lungul timpului mai multe volume esențiale de ficțiune si nonficțiune despre ororile regimului nazist, dar și despre curajul unor oameni fragili doar în aparență, a căror putere continuă să fie un exemplu pentru cititori.

