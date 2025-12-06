Noi titluri la GAUDEAMUS 2025: psihologie, filosofie, istorie, lifestyle

PSIHOLOGIE

Colecția jungiană Misterele Inconștientului Colectiv prezintă un titlu-eveniment: Zarathustra lui Nietzsche. Transcrierea seminarului susținut între 1934-1939 (vol. 1) de C.G. Jung. De asemenea, continuă traducerile din seria Operelor complete ale lui Marie-Louise von Franz, cu volumul: Niklaus von Flüe și Sfânta Perpetua. O interpretare psihologică a viziunilor lor.



Vă anunțăm cu bucurie reeditarea celebrului volum CARTEA ROȘIE (The Red Book) de C.G. Jung. Volumul conține ilustrațiile color ale autorului, are un format special (30x40 cm) și va putea fi găsit la standul de la Gaudeamus.



Pentru cupluri, venim cu două cărți scrise în stiluri diferite, însă bine adaptate cultural, semnate de două psihoterapeute de cuplu: Domnica Petrovai – Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză, respectiv Laura Pănăzan – Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu. Despre psihicul nostru și diversele lentile prin care îl privim (de la abordarea biomedicală la cea psihoterapeutică sau judiciară) este vorba în cartea Psihologia sănătății mentale de Naomi Fischer, formatoare în EMDR. O carte la fel de actuală este Auditul anxietății. Cum să scapi de cele 7 moduri viclene în care anxietatea pune stăpânire pe tine, de Lynn Lyons. În fine, tot din zona psihologiei, vă așteptăm la târg cu încă două noutăți: Andreea Ionescu – Harta invizibilă a atașamentului, respectiv Ruxandra Victor Paraschiv și Vlad Zamfirescu – Introducere în psihometria modernă.

FILOSOFIE

Theodor Paleologu vă propune un provocator eseu, situat între filosofia politică, istoria ideilor și teologie. Cine mai oprește Apocalipsa? vorbește nu doar despre conceptul biblic al ”katehonului” (reinterpretat de Carl Schmitt), ci și despre ideologiile din spatele regimurilor lui Putin și Trump. Tot pentru iubitorii de înțelepciune, recomandăm o carte despre gândirea critică (căci avem nevoie de ea în haosul informațional de azi): Gândirea mileniului trei. Cum să găsești sens într-o lume fără sens de Saul Perlmutter (fizician nobelizat), John Campbell și Robert MacCoun. Pentru toți cei interesați de o privire filosofică asupra tehnicilor de optimizare a sinelui, propunem un volum care vă va pune cu adevărat pe gânduri, o carte semnată de cel mai vital și mai provocator filosof în viață: Peter Sloterdijk - Trebuie să îți schimbi viața. Despre antropotehnică. Un eseu captivant care străbate istoria culturală a afectivității este Viața secretă a emoțiilor de Ilaria Gaspari. Iar o inedită recuperare a lui Socrate în cheia terapiilor cognitiv-comportamentale veți găsi în Cum să gândești ca Socrate. Filosofia antică, un mod de viață pentru lumea de azi de Donald J. Robertson (filosof și psihoterapeut de origine britanică).

ISTORIE & SPIRITUALITATE

În colecția Istorie vă propunem trei volume remarcabile. Primăvara Revoluțiilor. Lupta pentru o lume nouă, 1848–1849 de Christopher Clark, profesor la Cambridge, povestește într-un mod pasionant despre figurile carismatice care au impulsionat revoluțiile din Europa lui 1848. Coborând în istorie, ajungem apoi la Prima Cruciadă. Chemarea din Răsărit, carte semnată de bizantinologul de la Oxford Peter Frankopan (îl știți deja din bestsellerul Drumurile mătăsii. O nouă istorie a lumii.). În fine, ne întoarcem în istoria recentă a anilor postbelici cu Lumea liberă de Louis Menand, profesor la Universitatea Harvard și membru permanent în echipa redacțională a revistei The New Yorker.

O carte greu de clasat (între psihologie, hermeneutică biblică și istoria ideilor religioase) este noul volum al canadianului Jordan B. Peterson, Noi, cei care ne luptăm cu Dumnezeu. Percepții ale divinității. Veți afla cât de relevante sunt, pentru alegerile omul de azi, poveștile biblice despre Avraam, Noe, Iacov sau Adam și Eva.

FIZICĂ, MEDICINĂ & LIFESTYLE

Pasionații de genul pop-science se vor putea bucura la Gaudeamus de o nouă carte a celebrului matematician francez Mickaël Launay Ecuația liliacului. De la forța arhimedică la fizica cuantică. Mai departe, știința somnului și evoluționismul fac casă bună în volumul Cum să dormi ca oamenii preistorici. Învățături străvechi pentru a avea un somn odihnitor de dr. Merijn van de Laar. De asemenea, nu ratați volumul lui Sahil Bloom, sociolog și economist, despre Cele 5 tipuri de bogăție, și, în fine, luați seama la sfaturile expertului în longevitate David Della Morte Canosci - Lupta contra timpului. Algoritmul longevității: soluțiile științei actuale pentru o viață mai bună și mai lungă.

Lansări nonficțiune:

Sâmbătă, 6 decembrie, ora 15:00, spațiul de evenimente Mircea Nedelciu – Lansarea volumului Cine mai oprește apocalipsa? de Theodor Paleologu (în prezența autorului)

Duminică, 7 decembrie, ora 14:00, spațiul de evenimente Mircea Nedelciu – Lansarea cărții Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu de Laura Pănăzan (în prezența autoarei) – în dialog cu Victor Popescu, director editorial nonficțiune Trei.