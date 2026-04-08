Povestea lui Nuțu Cămătaru fără perdea

„Viața lui Nuțu Cămătaru: Dresor de lei și de fraieri” urmărește parcursul unui destin controversat, de la anii petrecuți în Legiunea Străină și sudul Franței până la ascensiunea într-o lume dominată de influență, conflicte și reguli proprii. În paginile cărții se regăsesc episoade despre războaiele de clan din București, relațiile cu figuri influente din politică și afaceri, condamnările și anii de detenție, dar și latura personală, mai puțin cunoscută.

Autorul descrie această experiență ca pe o incursiune într-un univers paralel: „5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina că există.”

Cartea a devenit bestseller încă de la lansare și rămâne una dintre puținele biografii ale unei figuri din lumea interlopă românească. Este o poveste despre putere, influență și supraviețuire, dar și despre granița fragilă dintre mit și realitate.

Volumul este disponibil începând de marți, 7 aprilie, la chioșcurile de ziare din toată țara, la prețul de 37,90 lei.