Schimbare majoră pe piața de carte: O editură importantă a fost preluată de investitori maghiari

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, tranzacția vizează preluarea a 51% din acțiunile editurii românești, activă pe piață de aproape trei decenii.

Libri-Bookline, cel mai mare retailer online de carte din Ungaria și operator al unei rețele extinse de librării fizice, raportează venituri anuale de peste 20 de milioane de euro.

Acționarii editurii Curtea Veche

Pachetul majoritar a fost vândut de fondatoarea editurii, Irene Mate Arsene, care controla anterior 96,93% din companie. Aceasta rămâne în continuare acționar minoritar, cu o participație de aproximativ 45,92%.

În acționariatul Curtea Veche Publishing se mai regăsesc co-fondatorul Grigore Arsene, cu 3,07%, precum și Nemethi Andras Barna, directorul general al editurii și ful Irenei Mate, care deține o participație simbolică, de 0,02%.

Reprezentanții conducerii susțin că parteneriatul cu investitorul maghiar va accelera procesul de modernizare al editurii și apropierea de standardele vest-europene.

„Prezența Libri-Bookline în acționariatul Curtea Veche ne va ajuta să devenim o editură modernă, apropiată modelului unei edituri din Europa de Vest”, a declarat directorul general al companiei, pentru profit.ro.

Tranzacția marchează una dintre cele mai importante mișcări recente din piața de carte din România, într-un context în care industria editorială traversează transformări accelerate, inclusiv prin consolidări și digitalizare, notează stiripesurse.ro.