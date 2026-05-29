Ședință de urgență la NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc în Galați

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța este „gata să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat”. „Comportamentul nesăbuit al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți”, a comentat el în X.

Noaptea trecută, o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați. Un incendiu a izbucnit într-unul dintre apartamente, iar aproape 70 de persoane au fost evacuate din clădire. Două persoane au fost rănite.

Președintele finlandez Alexander Stubb a anunțat acest lucru, fără a oferi detalii suplimentare.

Epava unei alte drone a fost găsită în județul Maramureș, dar aceasta nu avea încărcătură explozivă.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, susține că drona care s-a prăbușit în clădire era rusească .

Ea a acuzat Rusia de încălcarea dreptului internațional și a promis că va lua „măsurile diplomatice necesare”. Ministerul român de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus.

Președintele Nicușor Dan a convocat și CSAT pe tema dronei ruse care a lovit blocul din Galați.

