România reacționează dur în fața Moscovei: Consulatul Rusiei de la Constanța se închide definitiv

În urma dronei prăbușite în noaptea de joi spre vineri la Galați, președintele Nicușor Dan a convocat pentru vineri ședința CSAT.

În urma acesteia, șeful statului a anunțat o primă măsură.

„Întreaga resposabilitate revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat Persona non grata, iar Consulatul general se va închide”, a spus Nicușor Dan.

România primește noi sisteme antiaeriene după ședința CSAT

Președintele afirmă că sistemele dezvoltate prin programele SAFE și cooperarea cu Ucraina vor răspunde unor incidente precum cel provocat de drona rusească de la Galați.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) că România își consolidează capacitățile de apărare antiaeriană în contextul incidentului în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Șeful statului a precizat că România participă la programul european SAFE, care include o componentă importantă destinată dezvoltării și achiziției de sisteme antiaeriene.

„Vreau să vă informez că, în cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acest tip de evenimente”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, contractele urmează să fie semnate în perioada imediat următoare.

„Contractele se semnează zilele astea și livrare o să avem într-un an sau doi”, a spus acesta.

Cooperare cu Ucraina pentru producția de drone

Nicușor Dan a amintit și parteneriatul semnat recent cu Ucraina privind producția comună de drone.

„Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu trei luni pe producția comună de drone”, a afirmat președintele.

El a precizat că programul SAFE și cooperarea cu Ucraina au elemente comune în domeniul dezvoltării tehnologiilor de apărare.

Parteneriat cu SUA și Marea Britanie

Șeful statului a anunțat că România participă și la un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pentru accelerarea producției și testării de drone și sisteme antidronă.

„Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident antidrone”, a declarat Nicușor Dan.

Echipamente NATO vor ajunge mai rapid în România

Până la livrarea noilor sisteme, România beneficiază de sprijin din partea aliaților.

Președintele a precizat că există acorduri bilaterale și mecanisme NATO prin care echipamente de apărare sunt deja dislocate sau urmează să fie trimise în România.

„Până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină”, a afirmat el.

Nicușor Dan a declarat că a discutat acest subiect și cu secretarul general al NATO.

„În discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și am fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România”, a spus președintele.

Declarațiile au fost făcute după ședința CSAT convocată în urma incidentului produs la Galați, unde o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea a două persoane.

Cum taxează Nicușor Dan reacțiile liderilor după atacul cu dronă

Președintele României, Nicușor Dan, a criticat dur reacțiile unor lideri politici și de opinie după incidentul în care o dronă rusească a căzut pe teritoriul României, în zona Galați.

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident. Acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental, cine mimează pro-occidentalismul”, a declarat șeful statului.

Acesta a precizat că este vorba despre o dronă de tip Geran-2, lansată din Rusia, a cărei traiectorie este cunoscută de autorități.

„Am avut o dronă rusă, Geran-2, plecată din Rusia. Cunoaștem traiectoria, știm pe unde a trecut prin Ucraina și pe unde a intrat în România. A făcut parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a explicat Nicușor Dan.

În același timp, președintele a mulțumit partenerilor internaționali pentru reacția rapidă și solidaritatea arătată.

„Vreau să mulțumesc pentru solidaritatea partenerilor, manifestată atât individual, cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană și din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică”, a subliniat acesta.