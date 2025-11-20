Scriitoarea Nayomi Munaweera vine în premieră la București pentru două zile de lecturi, dialog și întâlniri comunitare, între 28-29 noiembrie

Născută în Sri Lanka și crescută în Nigeria și Statele Unite, Nayomi Munaweera este autoarea romanelor „Island of a Thousand Mirrors” (2012) și „What Lies Between Us” (2016), care abordează teme precum migrația, dezrădăcinarea, trauma colectivă, identitatea feminină și raportarea la trecutul istoric și familial. Cărțile sale au fost distinse cu numeroase premii, printre care Commonwealth Book Prize for the Asian Region și Sri Lankan National Book Award for Best English Novel. Huffington Post scrie că „proza lui Munaweera este viscerală și de neuitat, de o frumusețe devastatoare, care amintește de scrierile glorioase ale lui Amy Tan, Louise Erdrich și Alice Walker, care găsesc și ele modalități de a spune adevărul prin ficțiune.”

În ciuda recunoașterii internaționale, cărțile sale nu sunt încă disponibile în traducere românească, ceea ce face din vizita sa la București o ocazie unică pentru publicul din România de a intra în contact cu fragmente traduse ale operei sale.

28 noiembrie | Întâlnire deschisă & discuții cu autoarea

Prima întâlnire cu publicul bucureștean va avea loc vineri, 28 noiembrie, de la ora 18:30, la Librăria Humanitas Lipscani. Evenimentul va include o conversație cu autoarea despre traiectoria sa literară și personală, despre migrație și modul în care literatura poate deveni o formă de rezistență și reîntoarcere la sine.

Dialogul va porni de la fragmente din romanele sale, iar seara se adresează atât publicului larg, cât și comunității literare și editoriale din București: scriitori, traducători, editori, critici, profesori sau studenți.

29 noiembrie | Ateliere comunitare și lecturi performative din opera scriitoarei

Sâmbătă, 29 noiembrie, Rezidența9 (Str. Ion Luca Caragiale 32) va găzdui o după-amiază comunitară interdisciplinară, precum și o expoziție desfășurată în întreg spațiul în care vizitatorii vor putea descoperi materiale create în timpul proiectului sau contribui la module interactive.

Programul va începe cu două ateliere practice susținute de membri ai comunității srilankeze, care vor introduce publicul român în forme tradiționale de expresie culturală. De la ora 16:00, atelierul de dans tradițional srilankez, susținut de coregraful Chaminda Mirihagalla, percuționistul Chandima Lelwala și Asha Peris, îi va introduce pe participanți în cele mai importante trei tradiții de dans de pe insulă, fiecare cu ritmuri și măști specifice. Al doilea atelier, organizat de la ora 17:00, va lua forma unui joc popular tradițional și, sub îndrumarea lui Anuradha Perera, Chamila Aththanayaka și Sanjaya Danusanka, publicul va explora modul în care acesta influențează dezvoltarea comunitară și gândirea colectivă.

Pe seară, începând cu ora 18:00, publicul este invitat la o serie de lecturi performative și o discuție deschisă cu scriitoarea Nayomi Munaweera. Fragmente din opera autoarei au fost traduse în premieră în limba română de echipa proiectului, iar acestea vor fi prezentate pentru prima dată la Rezidența9. Astfel, evenimentul va crea un spațiu de dialog între public, comunitatea locală și una dintre cele mai articulate voci ale diasporei srilankeze contemporane.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Accesul la evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile. Persoanele interesate se pot înscrie completând formularul: https://forms.gle/z2tGQFyr53wbVb6SA

„Aproape. Cultura noilor migranți // Focus: Sri Lanka” este un proiect dezvoltat de co/laborator film. În perioada august-decembrie, ediția pilot aduce în atenția publicului larg evenimente comunitare, expoziții pop-up, performance-uri, ateliere și materiale editoriale care pun în prim plan cultura srilankeză și poveștile migranților asiatici în România.