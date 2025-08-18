Sezonul România–Polonia: literatura și cultura țării noastre, celebrate la Festivalul Sopot Literar

Zece scriitori invitați, șase premiere literare

Pe parcursul celor patru zile de festival vor avea loc zece întâlniri cu scriitori români și vor fi lansate șase traduceri apărute special cu prilejul participării românești la Festival.

Bogdan-Alexandru Stănescu va purta un dialog cu criticul literar Michał Nogaś cu ocazia premierei poloneze a romanului „Abraxas”, tradus de Kazimierz Jurczak. Apărut la filiala locală a Editurii Noir sur Blanc, volumul marchează și debutul scriitorului în Polonia.

La Sopot Literar debutează și scriitoarele Raluca Nagy și Ana Dragu, alături de Eduard Dragu. Raluca Nagy este invitata criticului polonez Paulina Małochleb, iar discuția se va axa pe romanul „Teo de la 16 la 18”, finalist al Premiului Uniunii Europene pentru Literatură (2022), publicat la Editura Pauza, în traducerea Olgăi Bartosiewicz-Nikolaev. Dominik Małecki semnează traducerea cărții scrise de tandemul Ana Dragu – Eduard Dragu: „Mâini cuminți – Tot ce e greșit și tot ce e frumos pe lume”, publicată la Editura Kziążkowe Klimaty.

Cristian Teodorescu, Oleg Serebrian și istoricul Adrian Cioroianu sunt protagoniștii altor trei traduceri prezentate în premieră la Festival și publicate de Editura Amaltea. „București, marea speranță” este a treia apariție editorială semnată de Cristian Teodorescu în Polonia, după „Medgidia, orașul de apoi” (roman finalist al Premiului Literar al Europei Centrale „Angelus”, 2016) și „Cartea pisicii” (2019). Ca și în cazul primelor două, și această a treia carte a fost tradusă de Radosława Janowska-Lascar. Traducătoarea semnează, totodată, versiunea poloneză a romanului „Woldemar”, al doilea volum de Oleg Serebrian, după „Pe contrasens” (2023), primit cu entuziasm de publicul cititor polonez și înscris pe lista romanelor finaliste pentru Premiul „Angelus” în 2024. „O țară se construiește zi de zi” închide seria de trei publicații despre istoria României, semnate de Adrian Cioroianu și traduse în polonă de Bogumił Luft, primele două fiind „Cea mai frumoasă poveste” și „Nu putem evada din istoria noastră”.

Premiul Literar al Europei Centrale „Angelus”, menționat anterior, este cea mai importantă distincţie în domeniul creaţiei de proză pentru un volum tradus în limba polonă, acordat anual scriitorilor și traducătorilor lor din Europa Centrală. Tatiana Țîbuleac a câștigat în cadrul galei de premiere din 2024 Premiul Cititorilor „Natalia Gorbanevskaia” cu al doilea roman care i-a apărut în polonă, „Grădina de sticlă”. Scriitoarea revine în țara de pe Vistula pentru a discuta cu poeta și jurnalista literară Magdalena Kicińska atât despre această carte, tradusă de Kazimierz Jurczak și publicată de editurile Noir sur Blanc și Kziążkowe Klimaty, cât și despre romanul cu care a debutat pe piața poloneză, „Vara în care mama a avut ochii verzi” (traducere Dominik Małecki, Editura Kziążkowe Klimaty, 2021).

În traducerea profesorului Kazimierz Jurczak a fost publicat în Polonia și romanul lui Cătălin Mihuleac „America de peste pogrom”, ajuns în semifinala Primului „Angelus” în 2024, roman care va fi subiectul întâlnirii scriitorului român cu jurnalistul polonez Aleksander Hudzik.

Lucian Dan Teodorovici este un alt autor român nominalizat la Premiul „Angelus”, cu romanul „Matei Brunul” (Editura Amaltea, 2014). După succesul debutului său polonez, aceeași editură i-a publicat volumul „Celelalte povești de dragoste” (traducere Radosława Janowska-Lascar, 2018), despre ambele și arta sa narativă urmând să dialogheze cu jurnalistul literar Łukasz Wojtusik la Festivalul Sopot Literar.

Romanul Laviniei Braniște „Interior zero” face obiectul următoarei conversații moderate de Georgina Gryboś, critic literar și jurnalistă culturală Radio Cracovia.

Seria întâlnirilor literare se va încheia cu o discuție în jurul unei apariții editoriale de excepție – traducerea poloneză a „Operelor complete” de Max Blecher, publicate anul acesta la editura PIW. Georgina Gryboś va vorbi despre proza și poezia autorului născut la Roman cu traducătoarea Joanna Kornaś-Warwas și Doris Mironescu, remarcabil exeget al operei lui Blecher.

Dezbateri, filme, spectacole-lectură și instalație artistică

Literatura este la Sopot punctul de pornire pentru dezbateri pe teme urgente și relevante pentru societatea poloneză, dar și pentru o explorare ludică și în diverse chei artistice a istoriei, miturilor și poveștilor țării invitate.

În cadrul dezbaterii „Ca de la naționalist la naționalist”, Kazimierz Jurczak – lector universitar și traducător de literatură română, Jarosław Tomasiewicz – istoric și cercetător, și Ovidiu Nahoi – jurnalist și redactor-șef al Radio France Internationale România, vor prezenta publicului originile, asemănările și diferențele istorice și actuale dintre naționalismele din Polonia și România. Discuția va fi moderată de Monika Płatek. În cadrul celei de-a doua dezbateri, „România. Un copac la răscruce de drumuri”, la care vor participa Adrian Cioroianu, traducătoarea și animatoarea culturală Radosława Janowska-Lascar și Bogumił Luft, publicist, traducător și fost ambasador al Poloniei la București și Chișinău, vor fi discutate aspectele complexe și multiple ale miturile națiunii românești. Întâlnirea va fi moderată de Joanna Cichocka-Gula, directoarea Goyki 3 – Art Inkubator, instituția organizatoare a Festivalului.

În cadrul secțiunii Literar cinema, publicul este invitat la patru proiecții ale unor pelicule care au marcat istoria recentă a cinematografiei românești, selectate de criticul Paweł Biliński: „Reconstituirea” (r. Lucian Pintilie), „Moartea domnului Lăzărescu” (r. Cristi Puiu), „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (r. Radu Jude) r. „Crulic. „Drumul spre dincolo” (r. Anca Damian).

La rândul ei, secțiunea Literar teatral va cuprinde două spectacole-lectură: „Stop the tempo!”, de Gianina Cărbunariu (trad. Radosława Janowska-Lascar), în regia lui Piotr Jankowski, o piesă care abordează tema alienării și nevoii de autenticitate în societatea modernă, și „Dispariții”, de Elise Wilk (trad. Joanna Kornaś-Warwas), în regia Mirei Mańka, o poveste despre trauma generațională și căutarea identității într-o realitate în schimbare.

În cadrul secțiunii Literar artistic, în spațiul Parcului Goyki, publicul va putea vedea o instalație artistică semnată de Andreea Anghel, intitulată „Scurtă istorie a alarmelor II”.

De asemenea, în timpul festivalului nu vor lipsi atelierele pentru copii și familii, inspirate de istoria și geografia României, un club de lectură, precum și un joc urban cu tematică românească.

Prezența României cu statutul de țară invitată la Festivalul Sopot Literar și la Târgul de Carte de la Sopot este organizată în cadrul Sezonului Cultural România – Polonia 2024-2025.

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, pentru partea polonă.