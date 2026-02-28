CNAIR anunță că emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată sâmbătă

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   07:30
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată sâmbătă, 28 februarie 2026.

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că, în data de 28.02.2026, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere si Înmatriculări (DGPCÎ) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), serviciile utilizate pentru interogarea bazelor de date administrate de aceasta vor fi indisponibile”, a anunțat compania într-un comunicat.

În aceste condiții, emiterea rovinietei și a peajului prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe pot deveni temporar indisponibile pe durata intervenției.

CNAIR reamintește că, în cazul în care utilizatorii circulă pe rețeaua națională de drumuri fără rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective.

De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea.

