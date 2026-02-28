„Brâncuși și Cântecul Pietrei”, un eveniment UZPR de înaltă ținută – de Teodora Marin

Actrița Claudia Motea, care a moderat evenimentul, a punctat importanța celebrării și a mulțumit Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, precum și numeroaselor personalități prezente la eveniment, reprezentanți ai Comisiei Parlamentare UNESCO, ai mediului academic, cultural, jurnaliștilor prezenți: „Ne aflăm în fața unui moment cu totul special. Constantin Brâncuși a făcut piatra să cânte pentru omenire. Îi facem astfel, în Anul Brâncuși, o adâncă reverență. Bine ați venit în universul lui Brâncuși!”.

Deschiderea oficială a spectacolului omagial a fost susținută de Dan Constantin, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România: „Ne aflăm într-un moment de mare încărcătură emoțională pentru întreaga intelectualitate și pentru întreaga suflare românească. Constantin Brâncuși are viața împărțită în două părți egale: 75 de ani de existență și 75 de ani de nemurire, în care genialitatea îi înalță un soclu tot mai mare. Cu aproximativ o lună în urmă l-am celebrat pe poetul național, Mihai Eminescu, cel care a plasat geniul românesc într-o universalitate foarte bine conturată. Iar Brâncuși ne-a plasat într-o universalitate încă și mai largă, ducând spiritul românesc dincolo de hotarele țării. La 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, în întreaga lume culturală, în toată România și la nivel internațional este celebrat, iar acest lucru ne dă un puternic sentiment de mândrie. Iar faptul că acest spectacol ne reunește aici, într-o sală care poartă numele lui Brâncuși, sub auspiciile celui care a dăltuit în piatră infinitul, sub impulsul Claudiei Motea, cea care omagiază atâtea personalități românești, arată faptul că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România reușește să se impună și prin anvergura evenimentelor culturale promovate de membrii săi. Vă mulțumim că onorați cu prezența invitația Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România de a participa la un spectacol care omagiază geniul lui Constantin Brâncuși!”.

Evenimentul a continuat cu momente culturale de excepție, susținute de artiști de renume – Nicolae Maxim, Paul Celmare, Ion Marinescu – alături de Trupa Happy Kids, Corul Allegretto și Trupa Teatrul NostruM–UZPR, oferind publicului momente muzicale și teatrale inspirate de universul lui Brâncuși.

Mioara Iofciulescu, Alin Comșa și Victoria Marinescu au susținut disertații de înaltă ținută, cu perspective complementare asupra creației și moștenirii brâncușiene.

Tot cu această ocazie a fost lansat numărul 2 al revistei CULTURALIA, sub coordonarea directorului general Andra Fornea, publicație dedicată promovării valorilor culturale românești.

„Brâncuși și Cântecul Pietrei” s-a dovedit un eveniment de înaltă ținută, care a reliefat numeroasele fațete ale operei celui considerat în toată lumea părintele sculpturii moderne și, în același timp, a marcat importanța majoră și perenă a creației marelui artist deopotrivă pentru națiunea română și pentru patrimoniul cultural al omenirii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹