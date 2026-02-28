Trump vrea să „preia amiabil Cuba”

Vorbind reporterilor în fața Casei Albe, în timp ce pleca într-o călătorie în Texas, Trump a spus că secretarul de stat Marco Rubio se află în discuții cu liderii cubanezi „la un nivel foarte înalt”, scrie AP.

„Guvernul cubanez discută cu noi”, a spus președintele. „Nu au bani. Nu au nimic în acest moment. Dar discută cu noi și poate vom avea o preluare prietenoasă a Cubei”.

El a adăugat: „Am putea foarte bine să ajungem la o preluare prietenoasă a Cubei”.

Trump nu a clarificat comentariile sale, dar părea să indice că situația cu Cuba, o insulă comunistă care se numără printre cei mai înverșunați adversari ai Washingtonului de zeci de ani, ajungea într-un punct critic.

Declarațiile sale au venit la două zile după ce guvernul cubanez a raportat că o barcă rapidă înregistrată în Florida, care transporta 10 cubanezi înarmați din SUA, a deschis focul asupra soldaților de pe coasta de nord a insulei.

Patru dintre cubanezii înarmați au fost uciși, iar șase au fost răniți în schimbul de focuri, potrivit guvernului cubanez. Un oficial cubanez a fost, de asemenea, rănit.

Cuba se află în atenția lui Trump cel puțin de la începutul lunii ianuarie, după ce forțele americane l-au înlăturat pe unul dintre cei mai apropiați aliați ai Havanei, președintele socialist al Venezuelei, Nicolás Maduro.

Trump a sugerat, în urma acelui raid, că o acțiune militară în Cuba ar putea să nu fie necesară, deoarece economia insulei era suficient de slabă – în special în absența livrărilor de petrol din Venezuela, care au încetat după ce Maduro a fost arestat – încât să se prăbușească în curând de la sine.

„Avem o relație de mulți ani cu Cuba. Aud despre Cuba de când eram mic. Dar ei au mari probleme”, a declarat el vineri.

Apoi, referindu-se la comunitatea de exilați din insulă care trăiesc în SUA, Trump a spus că ar putea urma ceva „foarte pozitiv pentru oamenii care au fost expulzați, sau mai rău, din Cuba și trăiesc aici”. El nu a dat mai multe detalii.

SUA mențin un embargo comercial strict asupra Cubei din 1962, anul următor invaziei eșuate a insulei din Golful Porcilor, sponsorizată de CIA. Cu toate acestea, Trump a indicat la începutul acestei luni că sunt în curs discuții cu oficialii cubanezi.

Guvernul cubanez a confirmat la începutul acestei săptămâni că a comunicat cu oficialii americani în urma împușcării navei americane. Rubio a declarat că Departamentul de Securitate Internă și Paza de Coastă a SUA investighează ceea ce s-a întâmplat.

Un decret semnat de Trump la sfârșitul lunii ianuarie promitea să impună tarife țărilor care furnizează petrol Cubei, amenințând să paralizeze și mai mult o țară deja afectată de o criză energetică tot mai profundă, deși autoritățile americane au indicat de atunci că petrolul din Venezuela poate fi vândut intereselor cubaneze în anumite cazuri.

Carlos Fernández de Cossío, viceministrul cubanez de externe, a postat vineri pe rețelele de socializare că „SUA mențin embargoul asupra combustibilului impus Cubei în vigoare, iar impactul acestuia ca formă de pedeapsă colectivă este de neclintit”.

„Nimic din ceea ce s-a anunțat în ultimele zile nu schimbă această realitate”, a scris el pe X. „Posibilitatea vânzărilor condiționate către sectorul privat exista deja și nu atenuează impactul asupra populației cubaneze”.

Între timp, peste 40 de organizații ale societății civile din SUA au trimis vineri o scrisoare Congresului, cerându-i să „presioneze administrația Trump să-și revizuiască politica agresivă față de Cuba” și afirmând că eforturile de a reduce livrările de petrol către insula din Caraibe ar provoca un colaps umanitar.

Printre semnatari s-au numărat Alianța Baptiștilor, ActionAid USA și Biserica Presbiteriană.

„Politicile care impun în mod deliberat foamete și suferințe masive asupra a milioane de civili constituie o formă de pedeapsă colectivă și, ca atare, reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”, se arată în scrisoare.

