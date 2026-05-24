Spectacolul Aplauze pentru poet pe scenă… ajunge în Anglia, în iunie 2026, după succesul din anii trecuți din Italia și Spania. Londra – Birmingham – Manchester

Realizat de Asociaţia Culturală The Culture Club, proiectul Aplauze pentru poet pe scenă…în Anglia este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și își propune să promoveze cultura română peste hotare și să consolideze legătura diasporei cu patrimoniul cultural național.

Anul acesta, Aplauze pentru poet pe scenă… vine cu poezia românească în fața publicului din diaspora română din Anglia, printr-un turneu în trei orașe importante pentru comunitatea românească din Marea Britanie: Londra, Birmingham și Manchester. Evenimentul continuă parcursul internațional al proiectului, după turneele din Italia (2024) și Spania (2025), unde s-a bucurat de săli pline și de un public entuziast, în formule diverse de distribuţie artistică.

Actrița Emilia Popescu și pianistul Cătălin Răducanu colaborează deja de câțiva ani creând acest spectacol apreciat pentru sensibilitatea și atenția cu care poezia se armonizează cu muzica. Spectacolul propune o experiență artistică în care versul și sunetul se completează reciproc, într-un dialog viu între cuvânt și pian.

”Poezia are puterea de a ne aduce împreună, indiferent de distanțe. Pentru românii din diaspora, ea poate deveni un loc de întâlnire cu limba, cu emoțiile și cu amintirile de acasă. Ne bucurăm să ducem acest spectacol și în Anglia și să împărtășim publicului de acolo această experiență”, spune Emilia Popescu.

Turneul are loc cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, al Consulatelor Generale ale României la Londra, Birmingham și Manchester şi al ICR Londra

Publicul va putea asculta poezii din lirica modernă și clasică românească, semnate de autori esențiali precum Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Coșbuc, George Topîrceanu, Lucian Blaga, Ion Minulescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Emil Brumaru.

Versurile sunt însoțite de ambianța creată live de pianistul Cătălin Răducanu, într-o construcție scenică în care muzica și poezia se împletesc cu intervenții video ale unor mari actori români din diferite generații: Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Florin Piersic, Dorel Vișan, Horațiu Mălăele, Ștefan Bănică, precum și Ion Caramitru, într-o intervenție de arhivă.

Fiecare spectacol este precedat de o conferință dedicată publicului român din diaspora, care invită la redescoperirea poeziei românești și la evocarea subtilă a legăturii cu România.

Regia artistică este semnată de Ovidiu Miculescu, inițiatorul proiectului, conceptul video îi aparține lui Virgil Oprina, iar regia muzicală este realizată de Oltea Șerban-Pârâu.

Prin turneul din Anglia, Aplauze pentru poet pe scenă… continuă misiunea de a aduce cultura românească mai aproape de cei plecați și de a crea punți între diaspora și spațiul cultural românesc.

ITINERAR:

Duminică, 7 iunie, ora 16:00 – Londra, ICR Londra

1 Belgrave Square, SW1X 8PH



Luni, 8 iunie, ora 19:00 - Birmingham, Sala Consulatului General

104-106 Colmore Row Birmingham B3 3AG

Marţi, 9 iunie, ora 19:00 - Manchester, Biserica Ortodoxă Română din Manchester

2 Wilbraham Road, Fallowfield, Manchester, M14 6JZ

Producător : The Culture Club

Partener cultural principal: ICR Londra

Parteneri culturali: Institutul Cultural Român, Universitatea Națională de Muzică București, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Pro Contemporania, Asociaţia pentru comunicare, transparenţă şi artă, Asociația Pro Patria

