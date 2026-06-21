De la Schwarzenegger la Prințesa Diana: ceasuri și mașini de lux de peste 500.000 de Euro și o colecție de vinuri rare, într-o nouă licitație Artmark!

Este vorba de branduri asociate cu staruri din sport, muzică, cinema ori mari personalități ale istoriei – precum Prințesa Diana. Casa A10 by Artmark prezintă în cadrul acestui eveniment ce va avea loc în data de 2 iulie (de la ora 19:00) o selecție extraordinară de ceasuri extrem de rare, ediții limitate, precum și două automobile considerate simboluri ale eleganței masculine.

Capul de afiș al licitației este un rar Ulysse Nardin Classico Cloisonné „Amerigo Vespucci”, realizat în doar 30 de exemplare pentru întreaga lume, dintre care la Artmark este oferit exemplarul cu numărul 7. Piesa aparține uneia dintre cele mai exclusiviste serii create de manufactura elvețiană și impresionează prin cadranul său din email cloisonné, realizat manual de maeștri artizani într-o tehnică decorativă considerată una dintre cele mai dificile și mai prețuite din înalta orologerie. Imaginea reprezentată – celebra fregată-școală Amerigo Vespucci (simbol al Marinei Italiene, lansată în 1931 și considerată de mulți specialiști drept cea mai frumoasă navă cu vele din lume) – transformă ceasul într-o veritabilă operă de artă miniaturală. Însoțit de toate documentele originale și având un preț de pornire de numai 18.000 de Euro, față de aproximativ 35.000 de Euro – prețul de listă, modelul este una dintre cele mai rare apariții ale mărcii Ulysse Nardin pe piața românească de licitații.

În aceeași licitație se regăsește și un Hublot Big Bang Porto Cervo, model inspirat de celebra stațiune a miliardarilor din Sardinia și de lumea exclusivistă a yachturilor mediteraneene. Marca Hublot este asociată astăzi cu vedete precum Kylian Mbappé – starul fotbalului francez și Usain Bolt – cel mai rapid om din istorie, care este și ambasador al brandului, iar modelul pornește de la numai 10.000 de Euro, față de circa 24.000 de Euro cât este prețul retail.

Un alt lot spectaculos este Breguet Marine Chronograph Flyback (de la 17.000 de Euro, față de 30.000 de Euro în magazine) – un ceas din aur roz, urmaș al tradiției fondate de Abraham-Louis Breguet, inventatorul tourbillonului și unul dintre cei mai influenți ceasornicari din istorie.

Colecționarii de modele-cult vor urmări cu interes Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Navy, descendentul celebrului Royal Oak desenat de Gérald Genta, model care a schimbat istoria ceasurilor sport de lux și a fost purtat de numeroase staruri ale sportului și cinematografiei, precum fotbalistul Lionel Messi și actorul Arnold Schwarzenegger. Exemplarul pornește de la 13.000 de Euro, la aproape jumătate din prețul său de piață, 25.000 de Euro.

În același eveniment Artmark, eleganța bijuteriei masculine este reprezentată și de un Cartier Pasha din aur alb, cu diamante, model asociat, de-a lungul timpului, unor personalități precum Elton John. Iar nostalgia marilor epoci ale cronografelor este evocată de un Omega Museum Collection No. 8, o ediție limitată, disponibilă acum de la doar 6.000 de Euro, față de aproximativ 19.000 de Euro cât este prețul de listă. Modelul, realizat din aur și prezentat la Artmark împreună cu toate accesoriile originale, face parte din prestigioasa serie „Museum Collection”, prin care celebra manufactură elvețiană readuce la viață unele dintre cele mai importante creații din patrimoniul său istoric. Inspirat de rarul cronograf Omega „Racend Timer” din 1949, ceasul reinterpretază unul dintre modelele reprezentative ale epocii de aur a orologeriei elvețiene, într-o ediție destinată colecționarilor.

Licitația „Gentlemen's Club” de la Artmark include și automobile de colecție, precum un impresionant Mercedes-Benz CL 600 (C140), din 1994, echipat cu legendarul motor V12 de 6 litri și certificat ca vehicul istoric, ce are un preț de pornire de 20.000 de Euro. La mijlocul anilor ’90, Mercedes CL600 era considerat unul dintre cele mai exclusiviste automobile ale lumii – modelul reprezenta vârful absolut al gamei și era construit într-o epocă în care producătorul german urmărea excelența tehnică fără compromisuri de cost, devenind un simbol al puterii, prestigiului și rafinamentului.

De asemenea, și una dintre mașinile utilizate de Prințesa Diana este în parcul auto de la Artmark. Este vorba de un elegant Jaguar XJ40 Sovereign, din 1989, model devenit emblematic pentru luxul britanic de la sfârșitul secolului XX. Considerată versiunea de vârf a gamei Jaguar din epocă, limuzina impresiona prin combinația de confort aristocratic, finisaje din lemn și piele naturală și tehnologie avansată pentru vremea sa. Aceeași generație Jaguar XJ40 Sovereign a fost folosită inclusiv de Prințesa Diana, contribuind la transformarea modelului într-un simbol al eleganței și rafinamentului britanic. Automobilul pornește de la numai 8.000 de Euro în licitația Artmark, oferind colecționarilor șansa de a deține una dintre cele mai reprezentative creații ale industriei auto britanice din anii '80 și '90.

Prin selecția sa de ceasuri, automobile și obiecte de lifestyle, Licitația „Gentlemen's Club” confirmă statutul Artmark de organizator al unuia dintre cele mai urmărite evenimente dedicate eleganței masculine din Europa de Est, într-un format inspirat de marile licitații internaționale dedicate colecționarilor de lux.

Selecția este completată de câteva dintre cele mai râvnite etichete ale lumii vinului, de la exclusivistul Champagne Salon Grand Cru 1999 – produs doar în anii considerați excepționali și supranumit de cunoscători „șampania care nu se cumpără, ci se moștenește” – până la Bollinger R.D. 2007, casa asociată celebrului James Bond, ori mari nume din Bordeaux precum Château Cos d’Estournel și Château Cheval Blanc. Toate aceste vinuri pornesc în licitație de la prețuri surprinzător de accesibile, situate la doar 30-50% din valorile la care sunt tranzacționate pe piața internațională.

Expoziția dedicată evenimentului este deschisă la Palatul Cesianu-Racoviță cu intrare liberă, până în data licitației, așa cum este obiceiul casei. Zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10.00-20.00, publicul Galeriilor Artmark se poate bucura nu doar de această selecție dedicată eleganței masculine, ci și de una dintre cele mai ample și diverse oferte expoziționale din România, reunind simultan capodopere de artă românească și europeană, obiecte de patrimoniu istoric, artă decorativă, bijuterii, automobile de colecție, numismatică, manuscrise, cărți rare și alte categorii de colecție prezentate în cadrul licitațiilor aflate în pregătire.

Pot participa la licitație, și la Palat, dar și pe Platforma Artmark Live, toți cei care au un cont activ de colecționar, deschis gratuit pe artmark.ro, pe site-ul casei, aici ( https://www.artmark.ro/ro/inregistrare ).

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