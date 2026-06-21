Raluca Turcan anunță marea ruptură din PNL: Se separă apele în partid!”

"Întreaga listă a colegilor care compun moţiunea preşedintelui Bolojan reprezintă o garnitură de colegi care sunt vocali, prezenţi şi bine pregătiţi în discursul public şi în confruntarea politică. Această echipă va fi completată cu preşedinţii de organizaţii, pentru că cei care sunt pe moţiunea cu care candidează Ilie Bolojan nu pot fi şi preşedinţi de organizaţii. Cred că va fi un parteneriat de bun augur şi Partidul Naţional Liberal va ieşi întărit după această şedinţă, care de fapt poate nici n-ar fi trebuit să aibă loc", a afirmat Turcan, înainte de congres.



Ea a subliniat că cei care sunt noi pe lista de conducere propusă, Oana Gheorghiu şi Dragoş Pîslaru, sunt "foarte buni profesionişti, care în perioada Guvernului Bolojan au performat, au obţinut rezultate în domeniile în care au activat şi reprezintă o reînnoire pentru PNL".



Potrivit lui Turcan, "Partidul Naţional Liberal chiar are nevoie de o înnoire, de un refresh, în acord cu noile aşteptări ale oamenilor de la PNL".



"În ultima perioadă, mai ales în mandatul preşedintelui Bolojan, Partidul Naţional Liberal şi-a asumat misiunea modernizării României şi modernizarea României presupune şi modernizarea PNL. Noi suntem preşedinţi de organizaţii mulţi dintre noi cu rezultate, însă rezultatele nu au fost la fel de bune peste tot în ţară şi, chiar şi acolo unde au fost rezultate bune şi am câştigat alegerile, este spaţiu să convingem mai mulţi oameni să vină înspre noi", a adăugat Turcan.



În ceea ce priveşte retragerea lui Ciprian Ciucu din poziţia de prim-vicepreşedinte al partidului, deputata a apreciat că gestul acestuia este al unui "om de stat", un gest de "solidaritate cu misiunea pe care Partidul Naţional Liberal o are".



"Acest congres este un congres de separare a apelor, este un congres în care oamenii care chiar cred structural în valorile liberale sunt alături de preşedintele Bolojan, pentru a arăta fără niciun soi de reţinere şi fără dublu discurs că noi credem în supremaţia legii şi în egalitatea în faţa legii pentru toţi oamenii, nu doar pentru unii, în instituţii funcţionale care să servească oamenii, nu să-i umilească, într-o societate în care dacă munceşti, eşti serios şi eşti pregătit poţi să reuşeşti", a precizat Turcan.



Ea a susţinut că rezultatul PNL la ultimele alegeri au fost sub potenţialul partidului pentru că oamenii şi-au pierdut încrederea în el.



Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, candidează la Congres cu echipa formată din: prim-vicepreşedinte - Dan Motreanu, secretar general - Robert Sighiartău, vicepreşedinţi - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.

AGERPRES