Comoara ascunsă de sub dealurile Sibiului. România stă pe un zăcământ strategic, valoros pentru toată Europa

Investiția, evaluată la circa 100 de milioane de euro, este deja în faza de dezvoltare și promite să schimbe atât economia locală, cât și poziția României în lanțurile industriale europene.

Magneziul este considerat una dintre resursele esențiale ale viitorului, fiind inclus pe lista materiilor prime strategice și critice atât de Uniunea Europeană, cât și de Statele Unite și China.

O resursă-cheie pentru industria viitorului

Utilizările magneziului sunt multiple și extrem de importante pentru industriile moderne. Materialul este folosit în special în sectorul auto, unde contribuie la reducerea greutății componentelor și la creșterea rezistenței aliajelor de aluminiu. De asemenea, este utilizat în producția materialelor plastice ignifuge, care limitează propagarea incendiilor.

„Este folosit în industria auto pentru a ușura și a crește rezistența aluminiului și a altor materiale. De asemenea, intră în compoziția materialelor plastice utilizate pe scară largă, contribuind la prevenirea extinderii focului”, a explicat Mihai Roșu pentru antena3.ro, reprezentant al companiei care dezvoltă proiectul minier.

România ar putea acoperi 20% din necesarul Uniunii Europene

Miza proiectului depășește cu mult granițele județului Sibiu. În prezent, Europa depinde în mare măsură de importurile de magneziu din China, iar dezvoltarea exploatării de la Valea Dobra ar putea schimba această situație.

Potrivit investitorilor, cariera, care ar putea deveni operațională în jurul anului 2030, are capacitatea de a furniza aproximativ 20% din necesarul anual de magneziu al Uniunii Europene.

„Planurile de extracție și procesare vor acoperi aproximativ 20% din necesarul Uniunii Europene, folosind magneziu obținut local, fără dependență de situații geopolitice complicate, taxe vamale sau blocaje pe lanțurile de aprovizionare”, a declarat Mihai Roșu.

Resursa va fi procesată integral în România

Un aspect important al investiției este faptul că materia primă nu va fi exportată neprelucrată. Întregul proces de valorificare va avea loc în județul Sibiu.

Magneziul extras la Valea Dobra va fi transportat și procesat la Săliște, ceea ce înseamnă că valoarea adăugată, locurile de muncă și veniturile generate de proiect vor rămâne în România.

„Tot ceea ce extragem aici va fi procesat la Săliște, în județul Sibiu. Nu exportăm resursa ca materie primă pentru a fi valorificată în alte state. Veniturile, taxele și impozitele rămân în România și contribuie la bugetele locale și centrale”, a precizat reprezentantul companiei.

Investitorii promit o exploatare cu impact redus asupra mediului

Dezvoltatorii proiectului susțin că au proiectat exploatarea astfel încât efectele asupra mediului să fie limitate. Transportul minereului va fi realizat cu camioane electrice, iar suprafața afectată de exploatare va fi redusă.

Potrivit lui Andrei Degeratu, reprezentant al companiei, cariera va ocupa aproximativ șapte hectare pe parcursul celor 20 de ani de exploatare.

„Pe măsură ce exploatarea avansează, zonele deja utilizate vor fi reîmpădurite. Vorbim despre o carieră de dimensiuni reduse, cu un impact controlat asupra mediului”, a explicat acesta.

Autoritățile locale spun că au urmărit încă de la început găsirea unui echilibru între dezvoltarea economică și protejarea comunității.

„Am căutat soluții care să nu afecteze infrastructura locală și, în același timp, să aducă beneficii reale comunității”, a declarat primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur.

Ce se va întâmpla după încheierea exploatării

Planurile investitorilor nu se opresc la perioada de exploatare. După cei aproximativ 20 de ani de activitate, cariera nu va fi abandonată.

Proiectul prevede transformarea amplasamentului într-un parc outdoor, cu trasee turistice și facilități de agrement, un model inspirat din exemple occidentale și care ar putea deveni o referință pentru industria extractivă europeană.

Dacă proiectul va fi implementat conform planurilor, Valea Dobra ar putea deveni nu doar una dintre cele mai importante exploatări de magneziu din Europa, ci și un exemplu de valorificare a resurselor naturale cu beneficii economice pe termen lung pentru România.