Volumul de poezii „Homem de Terraˮ de Ștefan Mitroi, tradus în portugheză de Dan Caragea, va fi lansat la ICR Lisabona în prezența autorului

„Poezia din volumul Homem de Terra explorează memoria cititorului, aceasta nefiind doar o simplă arhivă de fapte, ci un călător istovit care se oprește la marginea drumului să-și tragă sufletul; în această suspendare a timpului, amintirea însăși devine o prezență stranie, privindu-l pe cititor cu uimirea celui care nu se mai recunoaște. În miezul acestei opere pulsează o obsesie tandră și teribilă a finitudinii, pe care Mitroi o dezbracă de chipul ei macabru și o îmbracă într-o frumusețe stranie, strălucitoare. Moartea nu mai apare ca un schelet înghețat, ci ca o prelungire a peisajului: o «armă albă» de zăpadă care ne învinge fără violență sau o «nuntă de aur» în adâncul unei lumi de sticlă. Ea devine o întoarcere în pământ pe scări de cristal, unde rădăcinile copacilor și ale fântânilor alcătuiesc tavanul unei alte stări de a fi. Realitatea este destrămată, ca un pulover vechi, pentru a-i descoperi fibra: fire de dor, fum care mijlocește pentru noi în cer și sângele sacrificiului existențial pe care copiii, în puritatea lor, îl confundă cu roua dimineții.” – Dan Caragea

La prezentarea volumului vor lua parte autorul, Ștefan Mitroi, și traducătorul Dan Caragea.

Ștefan Mitroi (n. 5 mai 1956, Siliștea, județul Teleorman) a urmat cursurile Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în anul 1980. În perioada studenției a frecventat Cenaclul „Junimea” din Iași și a publicat poezie în revistele „Opinia studențească”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Tribuna”, „Luceafărul” și „România literară”. A debutat ca poet în revista „Astra” din Brașov, în perioada liceului. Debutul în proză a avut loc în anul 1983, în „Suplimentul literar și artistic” al ziarului „Scânteia Tineretului”. Opera sa cuprinde poezie, proză scurtă, romane, dramaturgie, publicistică și literatură pentru copii. În creația sa sunt frecvente temele legate de satul românesc, condiția umană, memoria, destinul și relația dintre real și imaginar. Critica literară a remarcat dimensiunea alegorică și simbolică a prozei sale, precum și construcția unor universuri narative aflate la granița dintre realism și fabulos. De-a lungul activității sale literare a primit premii în cadrul unor concursuri literare și distincții acordate de organizații culturale și profesionale din România, printre care Premiul Academiei Române pentru romanul Dulce ca pelinul (în 2010), Premiul Uniunea Scriitorilor din România, pentru volumul Poveștile cerului, poveștile pământului (în 2022), premii acordate de reviste literare și de organizații culturale pentru activitatea sa în domeniul prozei și al literaturii pentru copii. Cărți ale sale au fost traduse în spaniolă, franceză, portugheză și bulgară.

Dan Caragea (n. 16 iunie 1954, Craiova) este critic de artă, critic de teatru, critic literar, publicist, eseist şi traducător, lusitanist, specialist în psihologie şi lingvistică computaţională. Debutul său în critică a avut loc încă din clasa a X-a, în revista liceului «Fraţii Buzeşti» din Craiova, publicând de atunci o serie de articole şi studii de specialitate în reviste din ţară şi din străinătate. Treptat, eseurile şi studiile sale şi-au lărgit tematica, îndreptându-se spre lumea teatrului (din 1983, odată cu intrarea la Teatrul Odeon, se specializează în critică de teatru), literaturii şi a psihologiei. Este licenţiat în limbă şi literatură română şi limbă şi literatură portugheză, la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, și doctor în Psihologie, la Universitatea din Bucureşti.