Cătălin Răducanu revine în septembrie 2025 cu a treia ediție a turneului național Un artist, un pian, un țambal – clasic, jazz, folclor

După succesul primelor două ediții și după trei concerte în avanpremieră la Bârlad, Botoșani și Sinaia, pianistul Cătălin Răducanu pornește, pe 8 septembrie, de la Focșani, într-o nouă călătorie muzicală prin România: a treia ediție a Turneului Național Un artist, un pian, un țambal – clasic, jazz, folclor.

După recitalul de la Focșani, turneul va continua la București (la Creart – Grădina cu filme, în aer liber), dar şi la Berlin, revenind în ţară la Bistrița, Deva, Iași şi Oradea, pentru a se încheia la București, la Ateneul Român, pe 5 octombrie.

Cunoscut pentru versatilitatea și naturalețea cu care trece de la muzica clasică la jazz și apoi la folclorul autentic românesc, Cătălin Răducanu oferă publicului un spectacol în care granițele dintre stiluri se estompează, iar emoția devine liantul universal.

Pianul și țambalul, două instrumente aparent din lumi diferite, dialoghează într-un concert cu sonorități neașteptate, de altfel programul muzical propus în această ediție evidențiază contrastul armonios între eleganța clasicului și energia ritmurilor tradiționale și de jazz. Prima piesă din program, Tablouri dintr-o expoziție de Modest Musorgski, preferata pianistului, este o lucrare inspirată de tablourile pictorului Viktor Hartmann, capodoperă a romantismului rusesc, iar Răducanu își propune o libertate interpretativă apropiind clasicul de spiritul jazz-ului contemporan. „De fiecare dată când interpretez această lucrare, e ca și cum aș vizita o galerie de emoții. Musorgski m-a învățat că muzica poate fi și arhitectură, și pictură, și poezie”, spune Cătălin Răducanu.

Programul continuă cu secţiunea jazzistică, având în centru lucrări de Bronisław Kaper, Jimmy Van Heusen. Cele trei piese ale lui Toni Iordache, Balada haiducească, Geamparalele lui Haidim și Picături de untdelemn sunt reprezentative pentru virtuozitatea stilului balcanic și pentru forța țambalului în a stârni emoția publicului.

Turneul va ajunge în mai multe localități din România, continuând misiunea artistului de a aduce publicului o perspectivă contemporană și personală asupra bogăției muzicale românești și universal. Turneul Un artist, un pian, un țambal va ajunge de această dată și la Berlin, într-o originală colaborare cu ţimbalista maghiară Enikő Ginzery.

Proiectul este cofinanțat de UCIMR.

Un artist, un pian şi un ţambal este Un turneu Pro Contemporania 20 din seria Turnee de Poveste.

PROGRAM MUZICAL:

CLASIC – Pian

Modest Musorgski - Tablouri dintr-o expoziție

JAZZ - Pian

Bronisław Kaper - On Green Dolphin Street

Jimmy Van Heusen - It Could Happen to You

JAZZ – Țambal

Cătălin Răducanu – Fantezie românească

FOLCLOR - Țambal

Toni Iordache - Balada haiducească

- Geamparalele lui Haidim

- Picături de untdelemn

ITINERAR

8 august, ora 19:00 – Sinaia, Casino în Festivalul Enescu și muzica lumii

8 septembrie, ora 19:00 – Focşani, Teatrul Maior Gh. Pastia, în festivalul Classic for Teens

14 septembrie, ora 19:00 - Bucureşti, CREART - Grǎdina cu Filme, open air

24 septembrie, ora 19:00 – Berlin, Collegium Hungaricum – împreună cu ţimbalista maghiară Enikő Ginzery

26 septembrie, ora 19:00 - Bistrița, Palatul Culturii

27 septembrie, ora 19:00 - Deva, Sala Pro Arte

30 septembrie, ora 19:00 - Iaşi, Palatul Culturii

2 octombrie, ora 19:00 - Oradea, Sala Filarmonicii

5 octombrie, ora 19:00 - Bucureşti, Ateneul Român

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Primăria Municipiului București, prin CREART, Grădina cu Filme – Cinema & More, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Partener principal: The Culture Club

Sponsori: Orkla Foods, Senia, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti, RBR Music

Partener de tradiţie: JTI

Partener de mobilitate: Animawings

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Filarmonica de Stat Oradea, Ateneul Naţional din Iaşi, Palatul Culturii din Iaşi, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul Cultural George Coşbuc din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa, Asociaţia culturală Culture Joy, Asociaţia pentru comunicare, transparenţă şi artă ACTA, Asociația Propatria

Parteneri media: Radio România Muzical, Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro, Ordinea Zilei

BIOGRAFIE Cătălin Răducanu

Pianistul Cătălin Răducanu este absolvent al colegiului Național de Arte "Dinu Lipatti" și al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la aceasta din urmă finalizându-și studiile de licență, master și doctorat în muzica clasică la secția pian principal.

A câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, având ocazia să susțină recitaluri solo în Ungaria, Franța, Italia. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Gabriel Amiraș, Cristian Beldi, Imre Rohmann, Tunde Kurucz și mulți alții.

Din 2023, este protagonistul proiectului artistic naţional şi internaţional intitulat Un artist, un pian și un țambal - clasic, jazz, folclor - turneu de recitaluri în care pianistul Cătălin Răducanu înfățișează distinct și bine delimitat trei stiluri muzicale: clasic, jazz, folclor.

Din anul 2022, este pianistul grupului Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, cu care a realizat turneul naţional anual Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo, dar şi mai multe concerte în străinătate, recent participând la un turneu în Japonia.

Este un pianist versatil care pe lângă ipostazele solistice și camerale concretizează proiecte artistice în calitate de pianist improvizator în formule solo, de duo sau în grupuri muzicale mai ample. A participat ca interpret la pian și țambal și în proiecte interdisciplinare precum La steaua... Cuvinte, necuvinte și Aplauze pentru poet… pe scenă.

În 2024 a făcut parte din proiectul Aplauze pentru poet pe scenă… în Italia, reluat în 2025 sub numele Aplauze pentru poet pe scenă… în Spania, care a avut rolul de a duce poezia românească în mijlocul celor mai mari comunități de români din afara țării.

Tot în 2024, a participat la prima ediţie a proiectului itinerant Turnee de poveste pretutindeni, în care a susţinut două recitaluri alături de Leontina Văduva la Lausanne şi la Paris. În 2024-2025, a susținut, împreună cu celebra soprană Leontina Văduva, prima ediţie a Turneului Național Bella voce, Bella muzica.

A susţinut recitaluri solo şi de muzică de cameră în Italia, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Cehia şi nu numai.

În prezent, este lector universitar al Universităţii Naţionale de Muzică București în calitate de pianist acompaniator și de profesor de improvizație.