Cel mai important cor de băieți din S.U.A. va cânta la Sala Radio, alături de Corul de Copii Radio

Marți, 14 iulie 2026 (de la 19.00), la Sala Radio, ansamblul american va urca pe scenă alături de Corul de Copii Radio, care este organizatorul acestui eveniment. Concertul din București face parte dintr-un amplu turneu european susținut de Philadelphia Boys Choir and Chorale.

În prima parte a evenimentului, Corul de Copii Radio – dirijat de Răzvan Rădos și în acompaniamentul de pian al Magdalenei Faur – va susține un recital de muzică europeană, ce cuprinde creații importante din patrimoniul francez, englez, nordic, spaniol, românesc etc.

În cea de-a doua parte a serii, Philadelphia Boys Choir & Chorale, sub conducerea dirijorului Jeffrey R. Smith, va prezenta un program preponderent american, semnat de muzicieni celebri precum: Bobby McFerrin, Elton John, Leonard Bernstein, Duke Ellington ș.a.

Printre piesele din repertoriul evenimentului se numără: Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré, Oșeneasca – Mihai Moldovan, Bi Bihotz – Junkal Guerrero (cu o coregrafie semnată de dirijorul Basilio Astulez), Vuelie – Frode Fjellheim, Circle of Life – Elton John, Manna – Bobby McFerrin / Roger Treece, An American Hymn – Lee Holdridge. Seara va fi completată de surprize muzicale, momente comune prezentate de Corul de Copii Radio și Philadelphia Boys Choir & Chorale.

La acest eveniment accesul este permis copiilor de orice vârstă. Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro – secțiunea Bilete.

Philadelphia Boys Choir & Chorale

Înființat în anii 1960, Philadelphia Boys Choir & Chorale, câștigător al premiului Emmy și nominalizat la premiul Grammy, a susținut turnee în întreaga lume, a înregistrat alături de orchestre și soliști de renume internațional, precum Luciano Pavarotti, a apărut la televiziunea națională și internațională și a fost lăudat de critici din întreaga lume.

Rădăcinile ansamblului Philadelphia Boys Choir & Chorale se află în sistemul școlar public din Philadelphia al anilor 1960. În 1968, dr. Robert G. Hamilton a preluat All Philadelphia Elementary School Boys Choir, fondat de dr. Carlton Jones Lake, și l-a transformat în cele din urmă într-o entitate independentă. Hamilton a transformat organizația, prin pasiunea sa pentru calitate și dedicarea față de muzică, mentorat și promovarea bunăvoinței în întreaga lume prin muzică. Energia și viziunea sa au ghidat Philadelphia Boys Choir & Chorale către poziția sa de reper de renume internațional. Robert Hamilton a rămas director artistic timp de 37 de ani.

Astăzi, Philadelphia Boys Choir & Chorale se află sub conducerea lui Jeffrey R. Smith, care este, de asemenea, un fost membru al Corului și al Coralei. Smith a devenit director artistic și dirijor în 2004 și a sărbătorit 20 de ani ca director al PBCC în timpul stagiunii 2024-2025.

Una dintre caracteristicile corului este turneul anual de dialog cultural. Sub conducerea dr. Hamilton, corul a plecat în primul său turneu în străinătate, în Mexic, în 1968. De atunci, corul a reprezentat Philadelphia și Statele Unite în aproape 60 de țări, inclusiv Rusia, China, Anglia, Franța, Cuba, Ecuador, Kenya, Australia, India și multe altele.

Corul a cântat alături de Orchestra din Philadelphia, Baletul din Philadelphia, Philly POPS, Opera din Philadelphia și Institutul Curtis. Printre sălile în care a concertat se numără Centrul Kimmel pentru Artele Spectacolului, Academia de Muzică din Philadelphia și Carnegie Hall din New York.

Câștigător al premiului Emmy și nominalizat la Grammy, Corul de Băieți din Philadelphia a cântat sub bagheta unor mari dirijori, precum Eugene Ormandy, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Klaus Tennstedt, Wolfgang Sawallisch și Yannick Nézet-Séguin, în concerte alături de Orchestra din Philadelphia. Corul a apărut în emisiunile Good Morning America, Saturday Night Live, The Today Show și în multe alte programe de televiziune. Este adesea invitat să cânte la meciurile echipelor Philadelphia Phillies și Philadelphia Eagles.

Corul de Copii Radio

Creat în 1945, Corul de Copii Radio, condus astăzi de dirijorul Rădos Rădos, este una dintre cele mai valoroase și longevive formații corale pentru copii din Europa. De-a lungul celor peste opt decenii de existență, ansamblul a devenit o adevărată școală de educație prin muzică pentru tinerele generații și o importantă „pepinieră” de talente pentru scena muzicală românească.

Parte a Orchestrelor și Corurilor Radio România, Corul de Copii Radio a format și inspirat generații de tineri artiști. Aici au făcut primii pași în cariera muzicală nume importante precum Ileana Cotrubaș, Silvia Voinea, Voicu Enăchescu, George Crăsnaru, Roxana Briban, Roxana Constantinescu și mulți alții.

Fondat de dirijorul Ion Vanica, ansamblul și-a construit prestigiul sub îndrumarea unor muzicieni dedicați, între care Elena Vicică, Eugenia Văcărescu-Necula și Voicu Popescu, care au contribuit decisiv la dezvoltarea sa artistică.

Cu peste 50 de participări la festivaluri, turnee și concursuri internaționale în aproape toate țările Europei, precum și în Japonia, Statele Unite ale Americii și Canada, Corul de Copii Radio a obținut importante premii și distincții. Un moment de referință în parcursul său l-a reprezentat anul 2004, când corul a primit titlul de „Ambasador Cultural al Uniunii Europene”, acordat de Federația Corurilor din Uniunea Europeană.

În ultimele decenii, ansamblul s-a remarcat și prin proiecte scenice și multimedia ce depășesc formula unui concert tradițional, îmbinând muzica, jocul teatral, proiecțiile video și elementele de recuzită. Corul a fost prezent pe scene importante și în cadrul unor evenimente majore, între care Festivalul Internațional „George Enescu”, unde a participat la interpretarea unor lucrări de referință precum „War Requiem” de Benjamin Britten, Simfonia a VIII-a de Gustav Mahler și opera „Oedipe” de George Enescu, alături de ansambluri și dirijori de prestigiu internațional.

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